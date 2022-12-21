‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): مناهج جديدة: لماذا تخفف الصين من قيودها المفروضة على فيروس كورونا الآن

بكين, 21 ديسمبر / كانون أول 2022/PRNewswire/ — SARS- CoV-2، الفيروس المسبب لـ COVID-19، يتحول باستمرار. منذ بداية الوباء قبل ثلاث سنوات، ضرب الفيروس العالم بوجوه مختلفة – ألفا، بيتا، دلتا، جاما ثم أوميكرون – مما أدى إلى إزهاق أرواح الملايين.

قال وو زونيو، كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم السبت في اجتماع سنوي إنه لو تم اتخاذ أحدث التدابير الصينية لتخفيف القيود في بداية هذا العام، لحدثت 866000 إلى مليون حالة وفاة مرتبطة بـ COVID في البر الصيني الرئيسي في عام 2022.

بحلول نوفمبر عندما أعلنت الصين عن سياساتها الجديدة لتخفيف سلسلة من التدابير الصارمة التي تهدف إلى مراقبة ووقف انتشار COVID-19 ، أبلغت البلاد عن أكثر من 5000 حالة وفاة بسبب هذا الفيروس.

ولم يأت انخفاض عدد القتلى، من بين سكان يبلغ عددهم 1.4 بليون نسمة، بسهولة. ومع محاولة العديد من الدول للتخلي عن تدابير أكثر صرامة واحدة تلو الأخرى في السنوات الثلاث الماضية، لم تحذ الصين حذوها.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، كلما وأينما ظهر COVID-19 ، حاولت الحكومات المحلية وقف انتقال الفيروس في أقرب وقت ممكن، على الرغم من أنه يعني تباطؤًا مؤقتًا في الحركة الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية.

أصدرت الدولة وحدّثت تسعة إصدارات من بروتوكول التشخيص والعلاج الخاص بـ COVID-19 ، مما يوفر إرشادات للتحكم في انتشار مرضى COVID-19 وعلاجهم في الوقت المناسب.

قال تشونغ نانشان، الخبير الصيني الشهير في أمراض الجهاز التنفسي، الأسبوع الماضي في محاضرة حول مكافحة أوميكرون عقدتها جامعة صن يات سين، إن الإصدار الجديد سيكون مفضيًا إلى التنمية الاقتصادية على أساس الوقاية والسيطرة النشطة على الوباء.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن جميع هذه التدابير التي تستند إلى أحدث الأوضاع والطفرات في الفيروس تم إدخالها من أجل احتواء الفيروس المنتشر بطريقة أكثر استنادًا إلى العلم واستهدافًا.

أوميكرون أقل فتكًا

وجد الباحثون أن الإمراضية والفوعة لدى أوميكرون قد انخفضت، مقارنة بالسلالات السابقة لـ COVID-19 .

أظهرت دراسة يقودها باحثون من جامعة هونغ كونغ في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وجامعة هاينان الطبية في مقاطعة هاينان في جنوب الصين، نشرت في مجلة Nature في 21 يناير، أن تكرار ومرضية متغير أوميكرون من SARS-CoV-2 في الفئران يتم تخفيفها مقارنة بالسلالة البرية ومتغيرات ألفا وبيتا ودلتا.

وأبدت نييلتي فان دورمالين، وهي باحثة في مختبر علم الفيروسات التابع للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع لمعاهد الصحة الوطنية في الولايات المتحدة، رأيا مماثلًا في نوفمبر في مجلة Science Advances . أظهرت البيانات أن أوميكرون يتكرر إلى مستويات أقل من دلتا في resus macacques ، مما أدى إلى انخفاض المرض السريري.

الخطوة التالية للصين وسط أوميكرون

الباحثون الصينيون متفائلون بشأن الوضع، مع كون أوميكرون هو الفيروس المهيمن في الوقت الحالي.

وقال عالم الأوبئة وو إن نسبة الحالات الشديدة والحرجة للمرض بين جميع الحالات المؤكدة في الصين انخفضت من 16.47 في المائة في عام 2020 إلى 3.32 في المائة في عام 2021. اعتبارًا من 5 ديسمبر 2022، كان 0.18 في المئة.

قال تشانغ وينهونغ، رئيس مركز الأمراض المعدية في مستشفى هواشان بجامعة فودان ومقره شنغهاي، في مؤتمر إنه مع اقتراب الجهاز المناعي البشري تدريجيًا من أوميكرون، كان من غير المحتمل أن تقفز سلالة أكثر عدوى.

وقال تشانغ إن “الاستنتاج المسبق” هو أن الصين تخرج من هذا الوباء، وأن الاتجاه لن ينعكس، لكن كبار السن وغيرهم من الفئات الضعيفة لا يزالون بحاجة إلى حماية مناسبة، وحث كبار السن على الحصول على التطعيم.

أصدرت الحكومة الصينية مؤخرًا خطة تهدف إلى زيادة التطعيم بين السكان المسنين من أجل حماية هذه المجموعة الضعيفة بشكل أفضل.

وتدعو الخطة إلى بذل الجهود للتعجيل بزيادة معدل التحصين بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 80 سنة وما فوق، وكذلك إلى مواصلة رفع معدل التحصين بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 79 سنة.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في 14 ديسمبر إنه “آملًا” في أن جائحة COVID-19 لن تعتبر حالة طوارئ عالمية في وقت ما من العام المقبل.