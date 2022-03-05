شركة أونور تنصب عينيها على مبيعات عالمية مضاعفة في عام 2022، وتؤكد من جديد على تركيز الشركة على الأسواق الرئيسية من خلال استراتيجية قاتلة لمواضع الشكوى

الرئيس التنفيذي لشركة أونور يحدد خططه لتركيز الجهود على تقديم ابتكارات جديدة وتجارب المستخدم للمستهلكين في الأسواق العالمية الرئيسية

شينزين، الصين، 4 مارس 2022 /PRNewswire/ — تتحدد شركة أونور التي نالت استقلالها عام 2020 بصفتها علامة تجارية عالمية للتكنولوجيا من خلال حماسها لتحدي معايير الصناعة وتطوير الحلول التي تحل مواضع شكوى المستخدم. أعلنت شركة أونور بحلول عام 2022 عن هاتف HONOR Magic V، أخف هاتف ذكي قابل للطي داخليًا في العالم[1] كدليل على قدراته في البحث والتطوير والتصنيع. أعلنت شركة أونور عن مجموعة واسعة من المنتجات في مؤتمر الجوالات العالمي لعام 2022 للحفاظ على الزخم، بما في ذلك سلسلة HONOR Magic4 و HONOR Watch GS 3 و HONOR Earbuds 3 Pro، والتي تعد بمثابة دليل إضافي على التزامها بجلب الابتكار إلى المزيد من المستهلكين حول العالم. أعرب جورج تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة أونور للأجهزة المحدودة (HONOR Device Co, Ltd)، عن ثقته في أداء الشركة، وتوقع أن يتضاعف حجم المبيعات العالمية السنوية في 2022.

[1] كما هو الحال عند إطلاق هاتف HONOR Magic V.

نسُب تشاو نجاح شركة أونور المستمر إلى سلوك “HONOR Can Do” الذي يجسده الموظفون والابتكارات الرائدة للشركة. صرح تشاو قائلًا إن إصرار الموظفين ومثابرتهم يشجعهم على السعي باستمرار للتميز وتوسيع النطاق. ومن الناحية الأخرى، يمكن لشركة أونور ضمان الجودة العالية لمنتجاتها وتزويدها بالمرونة لمواكبة الابتكار من خلال أخذ ملكية عمليات التصنيع.

تعد أونور ثاني أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في السوق الصينية اعتبارًا من الربع الرابع لعام 2021، وفقًا لتقرير نشرته شركة Counterpoint Research الشهر الماضي. علق تشاو قائلًا “إننا نشهد نموًا لا يصدق، وستعمل المنتجات الجديدة التي أعلنّا عنها للتو خلال مؤتمر الجوالات العالمي لعام 2022 على مواصلة دفع العلامة التجارية إلى الأمام للوصول إلى جمهور أوسع نطاقًا”.

صرح تشاو قائلًا “لدينا حيز أكبر لتطوير إستراتيجيتنا الخاصة وإنشاء علامة تجارية عالمية”. ستركز شركة أونور على الأسواق الدولية الرئيسية حيث بنينا أساسًا قويًا مع قاعدة جماهيرية قوية وعلامتك الخاصة للحفاظ على النمو المطرد لخلفية التحديات على مستوى الصناعة مثل العجز العالمي للرقائق. تتشارك شركة أونور حاليًا مع أكثر من 200 شركة نقل رئيسية وشركاء القنوات، يوجد 98 منهم في أوروبا، بما في ذلك شركة فودافون، وأورانج، وتيليفونيكا، وH3G، وبويجيز، وشركة الإتصالات الفرنسية. توزع شركة أونور منتجاتها على نطاق عالمي مستفادة من هذه الشراكات. تخطط شركة أونور لجلب المزيد من منتجات أونور إلى بقية العالم هذا العام، بما في ذلك سلسلة HONOR Magic وسلسلة HONOR N وسلسلة HONOR X بالإضافة إلى تقديم HONOR 50 للعملاء في 49 دولة.

الابتكار هو جوهر شركة أونور. يعد أكثر من 55% من بين أكثر من 11000 قوة عاملة في شركة أونور حاليًا من موظفي البحث والتطوير، مما يساهم في النمو التكنولوجي المستمر للشركة. تدير شركة أونور أيضًا ستة مراكز للبحث والتطوير، إحداهما في فرنسا والآخر في اليابان، بالإضافة إلى أكثر من 100 مختبر ابتكار تحقيقًا لهذه الغاية.

نبذة عن أونور

تعد شركة أونور مزود عالمي رائد للأجهزة الذكية. إنها مكرسة لتصبح علامة تجارية عالمية في مجال التكنولوجيا وتخلق عالم ذكي جديد للجميع من خلال منتجاتها وخدماتها القوية. من خلال التركيز الثابت على البحث والتطوير، فهي ملتزمة بتطوير التكنولوجيا التي تمكّن الأشخاص في جميع أنحاء العالم من تجاوز الأمر عن طريق منحهم حرية الإنجاز والقيام بالمزيد. تقدم أونور مجموعة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة لتناسب كل ميزانية، وتمكن مجموعة منتجات أونور المبتكرة والمتميزة والموثوقة الأشخاص من أن يصبحوا نسخة أفضل من أنفسهم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة أونور عبر الإنترنت على www.hihonor.com أو مراسلة البريد الإلكتروني newsroom@hihonor.com

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