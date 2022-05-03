شركة بريميير إنك تعلن عن توقيع اتفاق وكالة حصرية مع شركة المنصوري

هيوستن، 3 أيار/مايو، 2022 / PRNewswire / — وقعت شركة بريميير إنك، وهي شركة خدمات لحقول النفط ومقرها هيوستن متخصصة في التوصيل الآمن والفعال لخدمات التغليف والأنابيب لصناعة النفط، اليوم اتفاقية وكالة حصرية مع شركة المنصوري، المزود الرائد لخدمات حقول النفط ومقرها في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

تغطي الاتفاقية، وهي الأولى من نوعها لكلا الطرفين، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمبيعات تقنيات بريميير تورك رينغز ومعدات خدمات تشغيل الأنابيب.

“نحن فخورون بالإعلان عن هذا النمو الكبير لشركة صغيرة مقرها هيوستن. المنصوري لديها بصمة كبيرة وسجل حافل من النجاح،” كما قال السيد ريدي غودولا، الرئيس التنفيذي لشركة بريمير إنك.في نهاية المطاف. “سيسمح لنا توسعنا في المنطقة ليس فقط بتنمية قاعدة عملائنا، ولكن أيضًا بالمساهمة في الاقتصاد الأميركي من خلال تعزيز الصادرات من المعدات المصنعة في الولايات المتحدة، بدلاً من استيراد المكونات إلى الولايات المتحدة. لطالما كانت هيوستن مركزًا رئيسيًا للابتكار في مجال الطاقة من الدرجة الأولى، وتستحق بحق لقب عاصمة الطاقة في العالم “.

وعلق إبراهيم العلوي، نائب الرئيس التنفيذي المنصوري: “إن السباق لسد الفجوة بين العرض والطلب قد ترك المشغلين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتدافعون لتأمين ما يكفيهم من المواد والخدمات ليكونوا قادرين على تحقيق أهداف نمو الإنتاج الطموحة.” “ولمساعدتهم على حفر المزيد من الآبار بشكل أسرع دون أن يتأثروا بقيود الموارد، نتشارك مع شركات مبتكرة من جميع أنحاء العالم لتقديم تقنية تحسين الإنتاجية التي ستوفر على عملائنا وقتهم ومالهم.”

تقنيات بريميير تورك رينغ الخاصة بها هي تقنية مبتكرة حاصلة على براءة الاختراع توفر أداء اتصال شبه ممتاز بتكلفة منخفضة بشكل كبير. وتوفر إضافة تقنية بريميير تورك رينغ تكوينًا موجبًا مطابقًا للاتصال شبه ممتاز، مما يسمح بتشغيل الأنابيب المعتمدة من أي بي آي، وتدويرها، وتبادلها بقيمة عزم دوران أكبر بشكل ملحوظ دون التعرض لخطر تلف الخيوط.

حول شركة بريمير إنك

بريمير إنك هي شركة عالمية رائدة في مجال خدمات حقول النفط متخصصة في خدمات التغليف والأنابيب الآمنة والفعالة. وتضع الشركة المعايير للصناعة منذ أربعة عقود من خلال تقديم خدمة فائقة وابتكار لقاعدة عملائها العالمية المتنامية.

الموقع: https://www.premiereinc.com

عن المنصوري

تتصدر شركة المنصوري قطاع خدمات حقول النفط في دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ ما يقرب من 50 عامًا، وبفضل قوة عاملة تزيد عن 4000 موظف في 15 دولة. تقدم المنصوري مجموعة من خدمات حقول النفط وتفخر بجودة الخدمة وسجل السلامة في أعمالها.

الموقع: https://www.almansoori.biz

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