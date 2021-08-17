شنجهاي إليكتريك تقدم لعب وهدايا للأطفال احتفالًا بعيد الأضحى

شنجهاي، 17 أغسطس، 2021 / PRNewswire / — أقامت شركة توليد الطاقة ثار للفحم بلوك 1 ( Thar Coal Block-1) ، إحدى أفرع شركة شنجهاي إليكتريك (601727. SS and 02727.HK ) القائمة في باكستان والتي تدير إحدى محطات توليد الطاقة، حفلًا خيريًا في 19 يوليو للتبرع بالدمى والهدايا احتفالًا بعيد الأضحى مع الأطفال وذويهم ممن يقطنون بالقرى القريبة من مقر شركة توليد الطاقة ثار للفحم بلوك 1 ليمتد (شركة محدودة خاصة) ومحطة توليد الكهرباء التابعة، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 1320 ميجاواط. خلال هذه المناسبة المباركة، الذي تمثل أحد أهم الأيام بالنسبة للمجتمع المحلي، وزعت شركة شنجهاي إليكتريك والعاملون لديها العديد من اللعب وحزم الهدايا على أكثر من 200 طفل، وتضمنت تلك الهدايا أدوات لعبة الكريكيت للصبيان والأساور وحناء مهندي والوجبات الخفيفة للفتيات.

وحسبما ذكر كيان شياولي، مدير العلاقات العامة بشركة توليد الطاقة ثار للفحم بلوك 1،”يعتبر عيد الأضحى أحد المناسبات المبهجة التي لها طابع خاص، إذا يستمتع السكان المحليون بصحبة أحبائهم، في حين تلقي الجائحة بظلالها على هذا الاحتفال المهم بسبب استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي لتقييد التجمعات الجماهيرية والحد من الممارسات الدينية الجماعية. يتبنى المجتمع في ذلك اليوم روح العطاء والمساعدة مع الفئات الضعيفة والفقراء، ونتطلع من خلال هذا الحفل الخيري إلى رسم بسمة على وجوه الأطفال خلال هذه الأوقات التي لم يشهدها العالم من قبل، كما نتطلع بالطبع إلى نشر المزيد من البهجة والود بين هؤلاء الأطفال وأسرهم خلال عيد الأضحى.”

يقع مشروع الطاقة ثار بلوك – 1 المتكامل لتوليد الطاقة من مناجم الفحم على مساحة تزيد عن 9,000 كم مربع في صحراء ثار جنوب شرق مقاطعة السند الباكستانية، إذ يُعد جزءًا مهمًا من الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان ( CPEC ). ومن المتوقع أن يوفر المشروع، الذي يضم محطتين لتوليد الطاقة من فحم اللينجيت ذات الضغوط فوق الحرجة بقدرة 660 ميجاواط، مصدرًا موثوقًا للكهرباء ميسورة التكلفة لخدمة ما يزيد عن 4 مليون أسرة باكستانية، في ظل وصول إنتاج مناجم الفحم إلى 7.8 مليون طن سنويًا.

تولي شنجهاي إليكتريك أولوية لتحقيق رفاهية السكان ممن يقطنون بالقرب من مشروع الطاقة ثار بلوك – 1، حيث اتخذت الشركة مجموعة كبيرة من الإجراءات التي تضمن الحفاظ على أمن عمالها المحليين وصحتهم وسلامتهم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وفي خطوة اتخذتها الشركة مؤخرًا لضمان بيئة عمل آمنة حيويًا لعمالها الميدانيين، أطلقت شنجهاي إليكتريك برنامجًا لتطعيم الموظفين الباكستانيين العاملين بالمشروع ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث تجاوز عدد الموظفين الذي تلقوا اللقاح 5,000 موظف حتى تاريخه.

وبتولى إدارة برنامج التطعيم شركة سينو سند للموارد الخاصة المحدودة ( Sino Sindh Resources Private Limited ” SSRL”) ، إحدى أفرع شركة شنجهاي إليكتريك القائمة في باكستان، والتي تعمل تطوير مناجم الفحم وتشغيلها. وقد تعاونت الشركة مع مجموعة من الأطباء وفرق التمريض بمدينة كراتشي لتجهيز عدد من مواقع التطعيم بمقرات شنجهاي إليكتريك في شركة توليد الطاقة ثار للفحم بلوك 1، والتي نجحت في تطعيم العمال، من المتطوعين في البرنامج، بمعدل 400 عامل يوميًا.

وقد أكد وانج شياوفان، رئيس شركة سينو سند للموارد الخاصة المحدودة ( SSRL) ، والذي تولي إطلاق برنامج التطعيم، أن شركة شنجهاي إليكتريك تبذل “جهدًا واسعًا” لحماية سلامة العاملين لديها. ويضيف وانج، “بالنسبة لشركة شنجهاي إليكتريك، تُعتبر سلامة العمال أولوية قصوى، إذ نبذل كل ما وسعنا لتجنب وقوع أي إصابة فيروس كورونا المستجد في مواقع العمل. ولا نتطلع من خلال جهودنا الأخيرة لمحاربة الوباء إلى توفير بيئة عمل آمنة للموظفين فحسب، بل نحرص على الإسهام في دفع جهود التطعيم ضد الفيروس في جميع أنحاء باكستان.”

تدعم شركة شنجهاي إليكتريك جهود التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ بدء الجائحة، وقد تضمنت جهود الشركة التبرع ببعض التجهيزات اللازمة للواء المشاة رقم 441 التابع للجيش الباكستاني، كما تبرعت الشركة لمقاطعة السند بمبلغ 6 مليون روبية لإنشاء صندوق الطوارئ الخاص فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى إرسال شحنة من مواد الحماية الشخصية والحبوب والزيوت لمساعدة فريق العمل المحلية في تلبية احتياجات القرى الفقيرة من الغذاء والملبس.

علاوة على ما سبق، تبذل شركة شنجهاي إليكتريك جهودًا مستمرة لدعم العمالة المحلية في مقاطعة السند، وذلك من خلال توظيف السكان المحليين وتوفير جلسات التدريب اللازمة لتحسين مهاراتهم. اعتبارًا من يناير 2021، ضم المشروع أكثر من 5,000 موظف يعملون في الموقع – ويشكل الموظفون المحليون أكثر من ‎75% من إجمالي الموظفين العاملين بالمشروع.

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