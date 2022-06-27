‫طموح مجموعة العشرين بشأن خطة إطلاق صندوق مكافحة الوباء هذا العام

شارك وزير الصحة الإندونيسي بودي غونادي صادقين ووزير المالية سري مولياني إندراواتي في رئاسة الاجتماع الأول لوزراء المالية والصحة المشترك لمجموعة العشرين، الذي وافقت خلاله الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على إنشاء صندوق وسيط مالي للتأهب للأوبئة والوقاية منها والاستجابة لها تحت وصاية البنك الدولي والتوجيه الفني لمنظمة الصحة العالمية.

“يسعدني أن أعلن عن التزام بأكثر من 1.1 مليار دولار أمريكي لصندوق الوساطة المالية لوباء PPR.” وقال الوزير مولياني. وتلتزم إندونيسيا بالمساهمة بمبلغ 50 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، وسنغافورة بمبلغ 10 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة، والولايات المتحدة بمبلغ 450 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي بمبلغ 450 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، وألمانيا بمبلغ 50 مليون يورو (52.7 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة )، وصندوق ويلكوم الاستئماني بمبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني (12.3 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة). وسلطت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين الضوء أيضًا على أن الصندوق سيكون شاملًا في طبيعته وسيسمح للبلدان ذات الدخل المتوسط إلى المنخفض باستخدامه.

وسيناقش استنتاج بعثة الرصد المشتركة أيضا في الاجتماع المقبل لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الشهر المقبل، وسيجري متابعته في الاجتماع المقبل لفرقة العمل المشتركة للشؤون المالية والصحية.

أكد وزير الصحة الإندونيسي بودي أن مجموعة العشرين قد أحرزت تقدمًا في مواصلة مناقشة فكرة إنشاء FIF التي تم تقديمها لأول مرة خلال رئاسة مجموعة العشرين الإيطالية لعام 2021. وقال الوزير بودي: “أنا واثق من أننا سنحقق نتائج ملموسة بحلول أكتوبر، والتي تشمل إنشاء FIF وتنسيق تعاون المنصة”.

كما اتفق اجتماعان على التحقق الشامل من شهادات لقاح COVID -19 ، والبروتوكولات الصحية لتسهيل التنقل العالمي، وتوسيع مركز التصنيع والبحث العالمي لـ PPR ، وخاصة إنتاج اللقاحات والعلاجات والتشخيصات التي ستحدث في البلدان النامية.

وحضر الاجتماع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والبنك الدولي، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، والمركز الأوروبي لمنع الجريمة، والصندوق العالمي، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس. قال الدكتور تيدروس إن FIF يجب أن يكون متماسكًا أيضًا مع مبادرات الصحة العالمية الأخرى. “يجب أن تستند هذه المنصة إلى تجربة ACT Accelerator وإطار الإنفلونزا الوبائية والآليات الأخرى. هذا هو التركيز المهم للمسار الصحي لمجموعة العشرين تحت قيادة الوزير بودي”.