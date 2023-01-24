‫عينت مجموعة SquaredFinancial نور الحموري في منصب كبير محللي الأسواق

– جهود أخرى لتثبيت الثقة وتوسيع قاعدة العملاء

لوكسمبورغ،, 24 يناير / كانون الثاني 2023/PRNewswire/ — أعلنت شركة الوساطة العالمية الرائدة SquaredFinancial عن تعيين نور الحموري في منصب كبير محللي الأسواق. ويؤكد انضمام نور إلى الفريق التزام الشركة تقديم تداول مستنير للمستثمرين في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك المعلومات الفورية وتحليل السوق وأخبار السوق الحية، فضلاً عن الترويج للتداول الصحي.

إن نور مستثمر واستراتيجي مستقل للأسواق ومستشار مالي. يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا وتركز على الفوركس والأسهم والتطورات الاقتصادية العالمية، فضلاً عن سياسات المصارف المركزية والتحليل بين الأسواق. نور يظهر بانتظام على شبكات التلفزيون العالمية الكبرى، مثل بي بي سي BBC والجزيرة Al-Jazeera والحرة Al Hurra وسي ان بي سي CNBC وبلومبرج Bloomberg ، ويدير نقاشات مفتوحة ويتبادل الأفكار والقراءات عن الأسواق والاتجاهات.

وقد أضاف فيليب غانم، مؤسس SquaredFinancial : “جزء من التزامنا تجاه المتداولين والمستثمرين في كافة أنحاء العالم هو أن نقدم لهم تداولًا مستنيرًا لمساعدتهم على اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح. إنه أحد الأسباب التي تجعلهم يختاروننا كشركاء لهم. يتمتع نور بالمعرفة والخلفية لقيادة فريق المحللين لدينا، ولكن الأهم من ذلك كله أنه لديه الشغف. أنا متأكد من أن انضمامه إلى الفريق سيزيد من قيمة النمو للحفاظ على عملائنا، وترسيخ ثقتهم، وجذب قاعدة أكبر من العملاء. ستساعد خبرته على دعم هدف SquaredFinancial لتغيير رؤية الناس لمفهوم الوساطة المالية.”

وعلق نور حموري، كبير محللي الأسواق في SquaredFinancial ، قائلاً: “يسعدني الانضمام إلى فريق SquaredFinancial في نقطة التحول هذه في رحلة الشركة. إن التزام الإدارة بأن تصبح الخيار الأول للمتداولين وشريكًا طويل الأجل لهم أمرٌ يعزز المعرفة والتعليم. التداول ليس خطة إثراء سريع؛ بل يحتاج إلى المثابرة والجهد. وهنا يأتي دور تحليل الأسواق. معرفة المتداول بالسوق وأحداثه المختلفة هي أساس التداول الصحي؛ إنه ما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات تداول جيدة “.

حول SquaredFinancial

تتمتع SquaredFinancial بخبرة 18 عامًا في مجال التكنولوجيا المالية والتجارة. وتقدم حلولاً عالمية للمتداولين من كافة الأجيال والخلفيات، الذين يبحثون عن بوابة عالمية سهلة ومتطورة وتوفر لهم تداولًا مرنًا للمنتجات المالية الثورية، بما في ذلك أكثر من 10000 أداة وخدمات للأصول المالية المدعومة بأحدث التقنيات.