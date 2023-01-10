‫فندق العنوان جراند كريك هاربر يفتح أبوابه لاستقبال ضيوفه في الوجهة الأجمل والأحدث في خور دبي

يتمتع الفندق بموقع بديع على خور دبي، ويضم 223 غرفة فندقية أنيقة تتنوع مساحاتها وتجهيزاتها لتوفر للضيوف تجربة لا تنسى.

كما يعدّ الفندق أوّل فندق من فئة خمس نجوم في الواجهة المائية الجميلة في مرسى دبي كريك هاربر، وبوسع الضيوف الاستمتاع فيه بإقامة مفعمة بالرفاهية والاسترخاء بفضل التجهيزات الراقية والاطباق الشهية والمزايا العديدة التي تساعدهم في تجدّد الجسم والذهن.

في تعليقه على الأمر قال مارك كيربي، مدير الضيافة في مجموعة إعمار للضيافة: “إنه إنجاز جديد لفنادق ومنتجعات العنوان في دبي، إذ يمثّل فندق العنوان جراند كريك هاربر تحفة معمارية مدهشة ويجلب فخامة الفنادق الراقية إلى هذه الوجهة الجميلة.”

وأضاف: “تشهد منطقة دبي كريك هاربر توسعًا سريعًا ومذهلًا، وستكون نقطة انطلاق لتوسع عمراني رائع في المستقبل القريب ويسرنا أن نكون جزءًا من هذا المجتمع الجديد المفعم بالسحر والجمال بفضل هذا الفندق الفريد بتصميمه وأجوائه ومرافقه وفخامته – ما يجعل منه إضافة رائعة إلى المدينة، وتحديدًا في قلب دبي كريك هاربر النابض بالجمال والحيوية.”

من الجدير بالذكر أن غرف الفندق تتميز بأفضل التصاميم والتجهيزات لتمنح الضيوف راحة متناهية في مختلف الغرف والأجنحة، ومنها الأجنحة التنفيذية وأجنحة سكاي لاين والجناح البانورامي مع الشرفات المطلّة، إلى جانب الجناح الرئاسي من ثلاث غرف نوم – وجميعها تتميز بإطلالات مبهرة على المدينة والخور، إلى جانب مساحاتها الفسيحة وتجهيزاتها المريحة للعائلات والأصدقاء.

كما إن الفندق يمثل وجهة مثالية للأسر والأزواج الراغبين بالإقامة في فنادق ذات أجواء حميمة، توفر في الوقت ذاته المرافق المميزة التي تلبي رغبات مختلف أفراد العائلة. وهو خيار مناسب للعمل والترفيه أو لكليهما معًا.

وللضيوف الراغبين بالتخلص من توتر وصخب الحياة اليومية، يمكن التوجه إلى النادي الصحي ذا سبا، والذي يضم ثلاث غرف للرجال وثلاثة للسيدات، إلى جانب غرفة مخصصة لجلسات الأزواج تشمل الجاكوزي، ما يجعل المكان وجهة مثالية للباحثين عن أفضل الطرق للتخلص من الإرهاق وشحذ الطاقات وتجديد الحيوية بفضل الأجواء المريحة في ذا سبا.

أما الراغبون بممارسة التمارين فبوسعهم الاستفادة من مركز اللياقة الممتد بمساحة تفوق 175 مترًا مربعًا، والمزوّد بأحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة في ثلاث قاعات مختلفة، إلى جانب صالة لليوغا، مما يجعله المكان المناسب لممارسة التمرين.

ولا ننسى مسبح الفندق مترامي الأطراف، والذي يمتاز بإطلالات رائعة على الغروب، بينما يمكن للأطفال الاستمتاع بوقتهم في مسبح خاص بهم ومنطقة للألعاب المائية.

وتتنوع خيارات المطاعم والمقاهي في فندق العنوان جراند كريك هاربر لتلبي مختلف الأذواق والرغبات، حيث يوفر كل منها شرفات بانورامية ساحرة للتمتع بألذ الأطباق والنكهات.

يستمتع الضيوف في ذي رستورانت بالأجواء الأنيقة والأطباق العالمية التي تأسر حواسّهم، كما يمكنهم الاسترخاء في ذا سيجار لاونج حيث يتناولون أفخر المشروبات المنعشة.

وبوسع الضيوف تناول الوجبات الخفيفة والقهوة الطازجة في ذي باتيسيري، حيث الأجواء الأنيقة والمريحة مع إطلالات فريدة على الخور.

أما لوما بوول لاونج فتروق للراغبين بالجمع بين الأطباق الشهية والاسترخاء، حيث يبهركم الطهاة المحترفون بأشهى الأطباق المستوحاة من دول البحر المتوسط فيما تستمتعون بالمسبح مترامي الأطراف وإطلالاته الساحرة، مما يجعلها الوجهة الأمثل للطعام والمشروبات والاسترخاء.

وبالإضافة لما سبق، يضم الفندق أربع قاعات للمناسبات منها قاعة اجتماعات وشرفة “لوما”، ويسرّ فريقنا مساعدة الضيوف لإقامة أفضل فعاليات العمل أو المناسبات الخاصة. ردهة كلوب لاونج فتمنح الضيوف مجموعة من المزايا العصرية التي تضفي مزيدًا من الألق على إقامتهم، وتمكّنهم من الاسترخاء في أجواء من الخصوصية أو العمل براحة وهدوء.

لمعرفة المزيد عن فندق العنوان جراند كريك هاربر، أو لحجز إقامتكم، يرجى زيارة الرابط: https://www.addresshotels.com/ en/hotels/address-grand-creek- harbour

للاستفسارات العامة: +971 4 275 8888 infoatcreek@addresshotels.com

لحجوزات الغرف: +971 4 275 8899 stayatcreek@addresshotels.com

لحجوزات المطاعم: +971 4 275 8833 dineatcreek@addresshotels.com

للاجتماعات والفعاليات: meetatcreek@addresshotels.com

نبذة عن مجموعة إعمار للضيافة

مجموعة إعمار للضيافة هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة إعمار العقارية ش.م.ع.، المطور العقاري العالمي في دبي، وتدير مشاريع إعمار للضيافة والترفيه على مستوى العالم.

وفي مجال إدارة المشاريع العقارية متعددة الاستعمالات، تمتلك مجموعة إعمار للضيافة وتدير مجموعة متنوعة من الأصول بما في ذلك الفنادق والمساكن الفندقية ونوادي الجولف ونادي للبولو ومارينا وعدد من المطاعم العصرية. وفي قطاع الفنادق، أطلقت مجموعة إعمار للضيافة ثلاث علامات تجارية، لكل منها مكانة متخصصة – العنوان للفنادق والمنتجعات وفيدا للفنادق والمنتجعات وفنادق روف.

شكّل العنوان للفنادق والمنتجعات إضافة نوعية جديدة لقطاع الضيافة والخدمات العالمية من خلال وضع معايير جديدة لكرم الضيافة والخدمة الاستثنائية. ويقدم العنوان تجربة شخصية وجذابة أكثر للضيوف ضمن نمط حياة فاخرة، مما يثري تجربة ضيوفه بالفخامة والأناقة والرفاهية. ويتولى العنوان للفنادق والمنتجعات تشغيل الفنادق والشقق الفندقية في المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا والبحرين وجزر المالديف وعدد من الأسواق الرئيسية الأخرى في المنطقة إلى جانب دبي.

تعدّ فيدا للفنادق والمنتجعات علامة تجارية فاخرة للفنادق والمساكن العصرية، وهي مخصصة للجيل الجديد من رجال الأعمال ورواد الأعمال والمسافرين بغرض الترفيه. وباعتبارها مركزاً حيوياً حيث يمكن للعقول الملهمة أن تبدع وتتواصل وتنبض بالحياة، تمثل فنادق فيدا بيئة محفزة حيث يلتقي الأسلوب مع الراحة والتفاعل. وتمتلك فيدا للفنادق والمنتجعات أربعة عقارات في دبي، ومن المقرر أن تدير فنادق ومنتجعات ومساكن فندقية في أم القيوين وأبو ظبي والبحرين والمملكة العربية السعودية ومصر والأسواق الرئيسية الأخرى في المنطقة إلى جانب دبي.

وتشمل الأصول الترفيهية لمجموعة إعمار للضيافة نادي المرابع العربية للجولف ونادي دبي للبولو والفروسية ونادي مرسى دبي لليخوت.

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