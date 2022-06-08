قل مرحبا للمستقبل: مايديا تبهر الشرق الأوسط بمكيف هواء جديد بتقنية إنفيرتر

أول مكيف شباك بتقنية الإنفيرتر يبرد مثل مكيف السبلت مع نطاق تبريد واسع وسريع، وموفر للطاقة، وصوت تشغيلي منخفض

الرياض، المملكة العربية السعودية، 8 يونيو / حزيران 2022 /PRNewswire/ — مكيفات الشباك تعتبر من الأساسيات في المنازل في معظم أنحاء الشرق الأوسط. ومع ذلك، على الرغم من انتشارها في كل مكان، فإن مكيفات الشباك لا توفر تبريداً متساوياً و لديها صوت تشغيلي عالي. استجابةً لهذه التحديات، طرحت مايديا مكيفها الجديد Wonder AC، وهو أول مكيف شباك بتقنية الإنفيرتر مصمم خصيصًا للمنازل في الشرق الأوسط.

مكيف Midea Wonder هو منتج يلبي رغبات المستهلكين في المنطقة فعلا. شارك أكثر من 700 مستهلك محلي في تصميم المنتج وتطويره. يبرد مثل مكيف هواء السبلت، ويتميز بمجموعة واسعة من الخصائص، منها التبريد بتقنية الفلاش، توفير الطاقة، وتشغيل فائق الهدوء، وتحكم ذكي.

نطاق تبريد واسع بتقنية فلاش

لدى مكيفات الشباك التقليدية مخرج هواء صغير ونطاق تبريد محدود، لذلك تستغرق وقتًا أطول لتبرد إلى درجة الحرارة المرغوبة، كما أنها تبرد بشكل غير متساو. يعالج مكيف Midea Wonder هذه المشاكل بتصميم مبتكر لمخرج الهواء يشبه مكيف هواء السبلت وهو أكبر بنسبة 10% من وحدات الشباك التقليدية، بحيث يمكن للمستهلكين الاستمتاع بتبريد الغرفة بأكملها ومسافة تبريد إضافية تصل إلى 9.5 متر. بفضل زوايا الدوران الموسعة أفقيًا وعموديًا، يبرد هذا المكيف بأكثر من 63% من مكيفات الشباك التقليدية – يَعتبر 68% من المستهلكين أنها النقطة الأكثر أهمية من أبحاث مايديا – تبريد كل ركن من أركان غرفتك بشكل ملائم.

إضافة إلى ذلك، تم تطوير ميزة كول فلاش CoolFlash المبتكرة بعناية لسوق الشرق الأوسط، وتم اعتمادها من قبل TÜV Rheinland. بضغطة واحدة على زر كول فلاش CoolFlash، يمكن لمكيف الهواء Midea Wonder تبريد الغرفة بست درجات مئوية في 10 دقائق، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع على الفور بالهواء البارد، أسرع بنسبة 34% من وحدات الشباك التقليدية.*

أول مكيف شباك بتقنية إنفيرتر يوفر لغاية 26% من الطاقة

وفقًا لدراسة حاجات المستهلكين، 63% منهم أشاروا إلى أهمية خاصية توفير الطاقة في مكيف الشباك. مكيف Midea Wonder هو أول مكيف شباك بتقنية إنفيرتر مصمم بكومبروسر T3، والذي يوفر لغاية 26% من الطاقة مقارنة بوحدات الشباك التقليدية. إن مكيف Wonder موفر للطاقة وذو تكلفة مقبولة، وهو متوافق تمامًا مع معايير ومواصفات SASO. *

صوت تشغيلي أهدأ بأربع مرات

على عكس مكيفات الشباك الأخرى، تم تصميم مكيف Midea Wonder بشكل مختلف لخفض الصوت التشغيلي لغاية 39 ديسيبل في وضع المروحة المنخفض. حتى في وضع المروحة العالي، تظل الوحدة أكثر هدوءًا بأربع مرات من وحدات الشباك التقليدية. يتيح هذا التبريد الهادئ للمستخدمين الاستمتاع بنوم هادئ أو مشاهدة التلفاز بدون الإنزعاج من صوت المكيف.*

سهولة الاستخدام مع الميزات الذكية والإكسسوارات

عادةً ما تتطلب مكيفات الشباك التقليدية تشغيلًا يدويًا، أما مكيف Midea Wonder فيتميز بسهولة تشغيله عبر وحدة التحكم عن بعد ومن خلال الأنترنت و يمكن للمستخدمين تغيير الاعدادات في أي وقت وفي أي مكان بأستخدام تطبيق Midea MSmarthome أو التحكم في الأجهزة من خلال Google Assistant و Amazon Alexa.

الصيف الحار يحتاج إلى تبريد رائع، مكيف Midea Wonder متوفر الآن في الشرق الأوسط (تشمل البلدان المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق وقطر والبحرين والكويت وعمان). تحقق من نقاط بيع مايديا في مدينتك للحصول على أفضل تبريد وصيف رائع!

* تم التحقق من الاختبارات بواسطة TÜV Rheinland (رقم التعريف: 1111247757)

* تم إحتساب البيانات بناءً على CSEC فقًا لمعيار SASO 2663: 2021

* تم إحتساب البيانات بناءً على

ISO 3745-2010 ، ISO13261-1-1998

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