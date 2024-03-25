‫لتعزيز الجهود العالمية لمكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية علماء في التخصصي .. يكتشفون نوعاً جديداً من البكتيريا باسم “رياض نسيس”

To Bolster Global Efforts in Combating Antibiotic-Resistant Bacteria KFSH&RC Scientists Discover New Bacteria Species: Riyadhensis

الرياض, March 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) —

اكتشف علماء بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث نوعاً جديداً من البكتيريا، باستخدام تقنية تسلسل الجينوم الكامل، أُطلقوا عليه اسم “ستينوتروفوموناس رياض نسيس” (Stenotrophomonas Riyadhensis)، وهي خطوة تسهم في تطوير فهم أعمق لكيفية تفاعل البكتيريا مع الأدوية الحالية، وإيجاد استراتيجيات علاجية مبتكرة تعزز الجهود العالمية لمكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وهو ما يؤكد القدرات البحثية المتقدمة للتخصصي ويعزز مكانته في قيادة الاكتشافات العلمية وتعزيز الرعاية الصحية للمرضى.

ويُسهم اكتشاف “رياض نسيس” في تأكيد قدرة اختبارات الجينوم على ابتكار أساليب واعدة للتشخيص والعلاج، وتطوير فهم أعمق لآليات مقاومة البكتيريا خصوصاً في البيئات الحساسة مثل غرف العناية المركزة وشريحة المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة، ما يمثل قفزة في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية، وتطوير العقاقير الطبية ومنع تفشي الأمراض.

ولم يسبق للمجتمع البحثي والطبي التعرف على هذا النوع الجديد من البكتيريا، إذ اكتشفها العلماء وهم يحققون في تفشي محتمل في وحدة العناية المركزة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض في العام 2019، فنُسبت بدايةً إلى أحد أنواع البكتيريا المسببة للأمراض والمعروفة بمقاومتها لتأثير عدد من المضادات الحيوية وهي “الزائفة الزنجارية” (Pseudomonas Aeruginosa).

وبعد إخضاعها لتحليل تسلسل الجينوم الكامل، أظهرت النتائج أنها لا تحمل ذات الخصائص المعروفة لعائلة البكتيريا “الزائفة” (Pseudomonas)، واقترحت انتمائها إلى عائلة البكتيريا “ستينوتروفوموناس” (Stenotrophomonas) كعضو جديد بتركيبة جينية وصفات شكلية مختلفة عن جميع الأعضاء الأخرين المثبتين علمياً.

وقال الدكتور أحمد القحطاني، رئيس قسم أبحاث الامراض المعدية والمناعة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث: “قد تؤدي الطرق التقليدية للتعرف على البكتيريا إلى تحديد خاطئ، بعكس تحليل التسلسل الجينومي الكامل الذي يقدم نهجًا دقيقًا ومحددًا يضمن التعرف الصحيح عليها، إضافة إلى توفيره رؤى مفصلة حول آليات مقاومتها، مما يثبت أهميتها في تحقيقات تفشي الأمراض وتحسين رعاية المرضى”.

وأشارت الدكتورة ريم المغربي، رئيسة قسم الامراض المعدية والالتهابات في مركز التميز لزراعة الأعضاء بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى أن الاكتشاف يؤكد أهمية المراقبة المستمرة، واستخدام التقنيات المتقدمة مثل تسلسل الجينوم الكامل في تطوير طرق تشخيص أسرع وأكثر دقة، كما يضع أساسًا للتعاون العلمي على كافة المستويات لتعزيز الجهود العالمية لمكافحة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

ويُعد فهم أنواع البكتيريا الجديدة أمرًا بالغ الأهمية، بما في ذلك مقاومتها للمضادات الحيوية التي تعد أساس الرعاية الصحية الحديثة، والوسيلة الرئيسة لمكافحة عدوى البكتيريا التي هي بدورها تطور قدرتها على المقاومة باستمرار، مشكّلة بذلك تهديدا كبيرا لصحة الإنسان.

يُذكر أنَّ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، صُنف للسنة الثانية على التوالي المركز الأول على مستوى المملكة والـ 20 عالمياً ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية حول العالم، وذلك بحسب التصنيف العالمي الصادر عن “براند فاينانس” (Brand Finance) لعام 2024، كذلك صنف في ذات العام من بين المستشفيات الأفضل عالميا من قبل مجلة نيوزويك (Newsweek) المرموقة.

كما يُعد “التخصصي” رائداً في الابتكار، ومركزاً متقدماً في البحوث والتعليم الطبي، حيث يسعى إلى تطوير التقنيات الطبية، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على مستوى العالم، وذلك بالشراكة مع كبرى المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق خدمة عالمية المستوى في المجالات السريرية والبحثية والتعليمية.

نبذة عن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث:

يُعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (KFSH&RC) أحد المؤسسات الصحية في الشرق الأوسط، وتتمثل رؤيته في أن يكون الخيار الأمثل لكل مريض في مجال تقديم الرعاية الصحية التخصصية، حيث يمتلك المستشفى تاريخاً حافلاً في علاج الأورام وأمراض القلب والأوعية الدموية، وزراعة الأعضاء، وعلوم الأعصاب، وعلم الوراثة.

وخلال العام 2024، صنفت منظمة (Brand Finance) مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، المركز الطبي الأكاديمي الأول في المملكة العربية السعودية، والـ 20 عالمياً. كما صُنف في العام 2024، ضمن مقدمي الرعاية الصحية الرائدة في جميع أنحاء العالم من قبل مجلة نيوزويك (Newsweek) والأول في المملكة.

كجزءٍ من رؤية السعودية 2030 وبرامجها، صدر في 21 ديسمبر 2021 أمر ملكي يقضي بتحويل المستشفى إلى مؤسسةٍ مستقلة ذات طبيعة خاصة غير هادفة للربح ومملوكة للحكومة، في خطوةٍ مهدت لانطلاق برنامج تحولٍ شامل يستهدف تحقيق الريادة في مجال الرعاية الصحية على الصعيد العالمي من خلال التميز والابتكار.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى التواصل مع مدير الشؤون الإعلامية المكلف في المستشفى الزميل عصام الزهراني

جوال: 0555254429

للتنسيقات الإعلامية، يرجى التواصل مع مسؤول التنسيقات الإعلامية الزميل عبدالله العون

جوال: 0556294232

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