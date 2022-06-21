‫لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي تستلم مسؤولية بيع ” ريزيدنسيز 1″ في دبي

دبى، الامارات العربية المتحدة, 21 يونيو / حزيران 2022 /PRNewswire/ — أعلنت مجموعة وصل لإدارة الأصول اليوم عن تعيين شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي، الشركة الرائدة في إدارة وبيع وتأجير العقارات، لتولي مسؤولية بيع مشروع “ريزيدنسيز 1″، المجمع العقاري الفاخر الجاهز للسكن القائم ضمن مشروع وصل1 الرئيسي الذي تم تصميمه بأناقة عالية لتلبية المتطلبات الأكثر تميزًا للمستثمرين المحتملين والشراة الجدد في قلب المدينة.

في هذه المناسبة، قال جورج عازار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي: “اتخذت حكومة الإمارات العديد من المبادرات لتوفير الاستقرار ومواجهة التداعيات العالمية التي أعاقت تدفق المستثمرين الجدد، وسيسهم هذا الاهتمام العالمي المتواصل بدبي في تطوير الأصول العقارية الجاهزة للسكن والعالية الجودة والمصممة خصيصًا لمالكي المنازل الجدد والمستثمرين. ويعتبر مشروع “ريزيدنسيز 1″ بيئة جاذبة للباحثين عن تجربة معيشية غامرة وعن منطقة متصلة بامتياز”.

يعتبر مشروع ريزيدنسيز 1 المؤلف من برجين المجمع السكني الرائد في مشروع “وصل 1″، حيث يتميز بشققه الجميلة الجاهزة بأحجام متنوعة تبدأ من غرفة نوم واحدة وصولًا إلى ثلاث غرف نوم، والمجهزة بمجموعة مميزة من وسائل الراحة والمرافق العالمية المستوى التي تديرها وصل كمسار الجري في الهواء الطلق بطول 340 مترًا والمسبح الخارجي الواسع الذي يطل على مناظر رائعة لأفق المدينة.

ويقع ريزيدنسيز 1 في قلب مشروع “وصل 1” حيث يوفر لسكانه إمكانية الوصول السلس إلى دبي القديمة والجديدة، ويتيح للقاطنين فيه الاستمتاع بعناصر التطوير الصديقة للمستثمر والاستفادة من خيارات التمويل المخصصة وحزم التصميم الداخلي المقدمة من خلال أفضل الشركاء.

حول لوكساباتيت سوثبيز إنترناشونال ريالتي

يقع مقر شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشونال ريالتي العقارية في دبي، وتركز على مبيعات وتأجير العقارات السكنية والتجارية الفاخرة، وإدارة العقارات الفاخرة، والاستثمارات المؤسسية، وتطوير المشاريع الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. تديرُ لوكسبيتات سوثبيز إنترناشونال ريالتي شراكات التسويق والمبيعات لِلعلامة LUXHABITAT في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها، وهي شركة تسويق وتقنية عقارية يقودها التصميم.

معًا، نحن الآن أكبر وأقوى منصة تسويق وبيع للعقارات الفاخرة في دبي، مما يجعلنا أول شركة وساطة عقارية فاخرة في السوق اليوم. نركز على البحث عن أفضل العقارات عالية الجودة في المناطق السكنية المتميزة مثل تلال الإمارات ونخلة جميرا والبراري وجزر جميرا وملاعب جميرا للجولف والمروج والبحيرات والمرابع العربية بالإضافة إلى أفضل الشقق والبنتهاوس في المباني الراقية مثل لو ريف، برج إندكس، الستة أبراج، برج خليفة، سلسلة فنادق The Address، وَغيرها الكثير من المعالم السياحية البارزة في إمارة دبي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني المرموق للشركة: www.luxhabitat.ae

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