‫ مستشفيات أتش سي أم سي تي مانيبال دلهي تجلب هدية الصحة الجيدة لمرضاها الدوليين لتشجيع المعالجة في الوقت المناسب

نيودلهي،8 أبريل / نيسان 2022/PRNewswire/ — على مدار العامين الماضيين، شهد قطاع الرعاية الصحية تحديًا كبيرًا بسبب جائحة كوفيد كوفيد-19.و لم تشكل هذه الجائحة فقط تحديات خطيرة للبنية التحتية للرعاية الصحية، ولكنها عطلت أيضًا خيارات العلاج المتاحة للمرضى الدوليين. الآن، ومع دخول الوباء مرحلة خضوعه للسيطرة البطيئة وبدء عودة الأمور إلى طبيعتها أخيرًا، تقدم مستشفيات أتش سي أم سي تي مانيبال، دلهي، خدمة صحية جيدة للمرضى الذين يحتاجون إلى السفر إلى الهند للحصول على العلاج وإجراءات أفضل من أجزاء مختلفة من العالم دون أي تأخير.

بسبب الآثار السلبية للوباء في مناطق مختلفة من قطاع الرعاية الصحية، تأثرت السياحة الطبية في جميع أنحاء العالم بشكل كبير مما جعل من المستحيل على المرضى السفر إلى الهند للحصول على علاج جيد. ومع رفع قيود السفر إلى الخارج، يمكن للمرضى الآن مواصلة العلاج والعمليات الجراحية في الوقت المحدد. كما زاد خطر حدوث الوفاة بين مرضى يعانون من أمراض يمكن علاجها. ومع استئناف العمل الطبي في مستشفيات أتش سي أم سي تي مانيبال، دلهي، يمكن للمرضى الآن الاستفادة من أفضل علاج طبي ممكن تحت إشراف الجراحين والأطباء ذوي الخبرة.

تقول الدكتورة شايليندرا لالواني، قسم العيادات الخارجية بالمستشفى واستشارية زراعة الكبد وجراحة الكبد والقنوات الصفراوية والهيباتو، “في العامين الماضيين، رأينا بعض المرضى الذين لم يواصلوا الرعاية الصحية لأشهر يتم تشخيص إصابتهم الآن بأمراض أكثر خطورة في مراحل لاحقة. وبشكل عام يجب إحالة المريض إلى مركز زراعة الكبد بعد المضاعفات الأولى لتليف الكبد، مثل وجود مياه في البطن أو قيء الدم أو تلف الكلى بسبب تليف الكبد أو فقدان الوعي. يؤثر تطور مضاعفات تليف الكبد بشكل سلبي على احتمالات الشفاء. وبمجرد حدوث مضاعفات تليف الكبد هذه، مات 20٪ من المصابين بها في غضون عام واحد. ولذلك، وأثناء انتظارهم لعمليات الزراعة، يجب أن يكونوا تحت رعاية وعلاج متخصصي زراعة الكبد “.

وفي حديثه عن الموضوع ذاته، قال الدكتور واي كي ميشرا، رئيس الخدمات السريرية، ورئيس علوم القلب، ورئيس جراحة القلب والأوعية الدموية في المستشفى، “الآن وفي ضوء انحسار الوباء ببطء، فمن المهم أن يدرك المرضى أن عليهم عدم تأخير علاجاتهم لفترة أطول. وقد لوحظ أنه لدى غالبية الحالات المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فإن حالة المريض تزداد سوءًا بسبب تأخر العلاج. ونظرًا لأن أمراض القلب والأوعية الدموية تشكل تهديدًا كبيرًا على مستوى العالم، فقد أصبح من المهم جدًا التشخيص في مرحلة مبكرة قبل حدوث أي تعقيد كبير.”

بمناسبة شهر رمضان، تقدم مستشفيات أتش سي أم سي تي مانيبال خدماتها لمرضاها الدوليين كهدية للصحة الجيدة من أجل تشجيع العلاج في الوقت المناسب. تقدم المستشفيات الدعم على تذاكر الطيران للمرضى المسافرين وإقامتهم. سيتلقى المرضى أيضًا فحصًا صحيًا لكامل الجسم، واستشارات حول النظام الغذائي، واستشارة عن طريق الفيديو في نفس الوقت.

للتواصل مع فريق رعاية المرضى:

السيد همانت، +91-7303881483

السيد هاريش: +91-8376965812

البريد الإلكتروني: manipal.international@ manipalhospitals.com

تفضّل بزيارتنا:

https://www.manipalhospitals. com/internationalpatientcare/ doctors/search/location-delhi? page=1

نبذة عن مستشفيات مانيبال:

تعد مستشفيات مانيبال، بصفتها رائدة في مجال الرعاية الصحية، ثاني أكبر مقدمي رعاية صحية متعددة التخصصات في الهند، حيث يعالجون أكثر من 4 ملايين مريض سنويًا. تتمتع المنظمة المتكاملة اليوم ببصمة معززة في عموم الهند حيث تشمل على 27 مستشفى في 14 مدينة بها أكثر من 7,000 سرير بالإضافة إلى مجموعة موهوبة تضم أكثر من 4,000 طبيب وأكثر من 10,000 موظف بسبب استحواذها مؤخرًا على مستشفى تحويلات كولومبيا آسيا ( Columbia Asia Hospitals ) في الهند بنسبة 100%. وينصب تركيزها على تقديم إطار رعاية صحية عالي الجودة وبتكلفة معقولة من خلال مجموعة تقديم الرعاية الثالثية ومتعددة التخصصات وتوسيعه ليشمل الرعاية خارج المستشفى. تقدم مستشفيات مانيبال الرعاية العلاجية والوقائية الشاملة للعديد من المرضى من جميع أنحاء العالم.