‫مستشفيات أمريتا: جعل الرعاية الطبية عالية الجودة في متناول الجميع 

فريد أباد، الهند، 25 أغسطس 2022 / PRNewswire / — تم بناء مستشفيات أمريتا في الهند على الفلسفة المحبة لماتا أمريتاناندامايي ديفي، والتي تسمى باعتزاز Amma . وباعتباره قائدًا إنسانيًا وروحانيًا ذائع الصيت على مستوى العالم، يعتقد أمريتانانداماي ديفي أن الرعاية الصحية المتقدمة وعالية الجودة يجب أن تكون في متناول الجميع، ويجب أن يقدر المستشفى التعاطف بقدر التكنولوجيا.

مع هذه الرؤية، سيتم افتتاح مستشفى أمريتا، في فريد أباد كواحدة من أكبر المستشفيات الخاصة في الهند. افتتح رئيس وزراء الهند الموقر، شري ناريندرا مودي، المستشفى في 24 أغسطس. بالترحيب بالمرضى من جميع أنحاء العالم، سيكون لديها 81 تخصصًا، و 64 غرفة عمليات نموذجية كاملة الشبكة، ووحدات العناية المركزة الذكية مع 534 سريرًا للرعاية الحرجة.

“أتمنى أن يصبح هذا المستشفى الجديد مكانًا لخدمة البشرية ومكان عزاء للمرضى. وقالت عماه: “أتمنى أن تكون هذه المؤسسة مستشفى ومعبدًا، حيث يتم توفير الشفاء الخارجي والداخلي”.

وللمستشفى ثمانية مراكز امتياز، بما في ذلك علم الأورام الإشعاعية، وعلوم القلب، وعلوم الأعصاب، وعلوم المعدة، وأمراض وصدمات العظام، وعمليات الزرع، وعلوم الكلى، ورعاية الأم والطفل. كما سيكون لها أحد أكبر مراكز طب الأطفال التخصصية الفائقة في الهند، وواحدة من أكثر خدمات التصوير الطبي تقدمًا، وواحدة من أكبر المرافق للتعامل مع الأمراض المعدية.

البحث هو مجال تركيز آخر للعثور على حلول منخفضة التكلفة لاحتياجات الرعاية الصحية ويتضمن مركزًا لأحدث الروبوتات، والحساسية، والمحاكاة الجراحية الطبية. وسيقوم المستشفى أيضا بتشغيل كلية للطب وأحد أكبر حرم جامعي للعلوم الصحية المتحالفة في البلد.

قال الدكتور سانجيف ك. سينغ، المدير الطبي المقيم لمستشفى أمريتا في فريد أباد: “ستكون هذه مؤسسة عالمية المستوى حقًا، لم تشهدها البلاد من قبل، سواء من حيث حجمها أو من حيث التميز الطبي”.

بدأت المؤسسة بمستشفى أمريتا في كوتشي، كيرالا، الذي كان حصنًا لنظام الرعاية الصحية في جنوب الهند لمدة 25 عامًا. تم افتتاح المرفق من قبل رئيس وزراء الهند آنذاك، شري أتال بيهاري فاجباي، في 17 مايو 1998. وما بدأ كمرفق يضم 125 سريرًا أصبح مؤسسة تضم 1350 سريرًا يعالج 800000 مريض خارجي و 50000 مريض داخلي كل عام.

“الهند هي ثاني أكثر البلدان اكتظاظًا بالسكان، وهذا يجعل مشاكل الهند الصحية مشاكل العالم. الأرقام مذهلة حقًا، مع أكثر من 60 في المئة من مرضى السكري في العالم ونصف العمى في العالم. هذه الأعداد الكبيرة من الناس في كل من المناطق الريفية والحضرية تتطلب رعاية صحية بأسعار معقولة ذات جودة عالية لبقائهم على قيد الحياة”، هذا ما قاله الدكتور بريم ناير، المدير الطبي للمجموعة، مستشفيات أمريتا.

حقق جراحو كوتشي في مستشفى أمريتا إنجازات بارزة، بما في ذلك أول عملية زرع لليدين في أعلى الذراع وأول عمليتي زرع لليدين في الهند. وأجرى المستشفى أيضًا أول عملية جراحية ناجحة في البلد على جنين في الرحم وأول عملية إعادة بناء لعظم ثدي يبلغ من العمر تسعة أشهر مدعومة بطباعة ثلاثية الأبعاد.

كما قدمت رعاية صحية جيدة للفقراء، لا سيما في المناطق الريفية في الهند. اعتبارًا من ديسمبر 2020، قدمت مستشفى أمريتا والمؤسسات الطبية المرتبطة بها علاجًا مجانيًا تمامًا لـ 5.1 مليون مريض ورعاية مدعومة لـ 300000 مريض آخر، أي ما مجموعه 104 مليون دولار أمريكي في الرعاية الخيرية.

نبذة عن مستشفيات أمريتا

مستشفيات أمريتا هي مرافق رعاية صحية ومراكز تميز عالمية المستوى مكرسة لتحسين صحة المجتمعات من خلال برامج عالية الجودة للطب الوقائي والعلاجي والتعليم الطبي والبحث.

لمزيد من المعلومات حول مستشفيات أمريتا، يرجى زيارة:

الموقع الإلكتروني: www.amritahospitals.org/fbd

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