‫مشروع إلينيكون، أحد أكبر مشاريع التجديد الحضري في العالم، يفتتح أبوابه في برج ريفييرا، أطول مبنى في اليونان، وسط زخم متسارع من المستثمرين والشركاء والزوار

Lamda Development يقود مستقبل التجديد الحضري المستدام القائم على التكنولوجيا والتنمية الاقتصادية مع مدينة إلينيكون الجديدة ذات المخطط الرئيسي

أثينا، اليونان, 8 فبراير / شباط 2023 /PRNewswire/ — وضعت شركة Lamda Development حجر الأساس في أثينا مع أعمال الأساسات الجارية الآن في برج الريفيرا الشهير، وهو أطول مبنى في اليونان وأول ناطحة سحاب على الإطلاق، ومن المقرر أن يكتمل بحلول مارس 2026. يعد برج ريفييرا الذي يبلغ ارتفاعه 200 متر مجرد أحد المعالم البارزة في إلينيكون، أحد أكبر مشاريع التجديد الحضري وأكثرها طموحًا في العالم. يقع المشروع على مساحة 6.2 مليون متر مربع، وهو عبارة عن مدينة ذكية مستدامة ومخطط لها بشكل رئيسي على أراضي مطار أثينا الدولي القديم، ويضع المشروع معيارًا عالميًا جديدًا للتصميم الحضري المرن والمعيشة الذكية وفرص نمو الاستثمار المتوافقة مع ESG، مما يضاعف تقريبًا مساحة المساحات الخضراء في منطقة العاصمة أثينا ويحقق تنمية اقتصادية كبيرة. مدينة حقيقية مدتها 15 دقيقة مبنية من الألف إلى الياء، سيقدم إلينيكون عروضًا سكنية وتجارية وترفيهية وتجزئة وتناول الطعام والترفيه والتعليم وألعاب القوى مما يجعل هذه الوجهة الأكثر ابتكارًا وإثارة في أوروبا للسكان المحليين والزوار الدوليين على حد سواء.



وسيضم Riviera Galleria ، الذي صممه فوستر وشركاه، مجموعة من المساكن والبنتهاوس من غرفة نوم واحدة إلى خمس غرف نوم، مما يوفر للمقيمين مناظر خلابة بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى الشاطئ ومرسى رصيف 310.

قال أوديسياس أثاناسيو، الرئيس التنفيذي لشركة Lamda Development ، “نحن في لحظة في التاريخ تحتاج فيها التنمية المستدامة والاستثمار إلى أن تكون جريئة لتلبية الحاجة إلى التغيير في كيفية تصورنا للتجارب الحضرية” وسيكون لإلينكون تأثير تحويلي على كل من اليونان والعالم، مما يوفر معيارًا جديدًا للمساحات الداخلية والخارجية الذكية والملهمة التي تثير اهتمام الناس، مع تعزيز الاستدامة بشكل كبير في الأماكن التي نعيش ونعمل ونستمتع بها على المدى الطويل. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، فإننا نسير على الطريق الصحيح مع التوقيت ونتطلع إلى الانتهاء من المرحلة الأولى في عام 2026″.

يجلب هذا المشروع العديد من الأوائل إلى اليونان، بما في ذلك:

· حديقة إلينيكون، أكبر حديقة ساحلية في أوروبا، تتكون من مليوني متر مربع من المساحات الخضراء مع أكثر من مليون شجرة ونبات جديد، وكلها أصلية في المنطقة المحلية.

· Riviera Galleria ، أول ناطحة سحاب سكنية في اليونان وأطول مبنى، والذي سيوفر إطلالات خلابة على الحديقة والبحر، ويجمع بين الاستدامة الخضراء والأناقة المتميزة حيث أنه معتمد مسبقًا مع LEED v4 BD +C على المستوى الذهبي.

· يقع Riviera Galleria ، وهو وجهة متميزة في أثينا مع بيوت الأزياء الراقية العالمية ومتاجر المصممين الرائدة والعلامات التجارية الناشئة بالإضافة إلى تناول الطعام الفاخر، على إطلالة ساحرة على الواجهة البحرية للريفيرا الأثينية. تم الانتهاء بنجاح من اعتماد LEED المسبق على المستوى الذهبي لـ Riviera Galleria

· مركز تجاري مساحته 185,000 متر مربع، وهو أكبر مجمع تجاري في اليونان وأكثرها حداثة، يقدم فلسفة جديدة في التسوق والعمل والترفيه وأول مركز تجاري في اليونان يحصل على شهادة LEED الذهبية.

· مرسى رصيف 310، أول مرسى حصري في اليونان يقدم قدرة رسو واسعة النطاق لليخوت الضخمة الواقعة داخل الواجهة الساحلية المطورة بطول 3.5 كم

· تصميم مرن ومستدام بيئياً، يتميز باقتصاد خالٍ من انبعاثات الكربون من خلال استخدام أحدث استراتيجيات الحفاظ على الطاقة وأنظمة الحد من الانبعاثات. سيكون مشروع إلينيكون مكتفيًا ذاتيًا في احتياجات الري والكهرباء.

· ميزات ذكية فريدة مثل البنية التحتية للمركبات الإلكترونية، وملاحة AR ، وإنترنت الأشياء في المساحات السكنية والتجارية، وأجهزة استشعار مستوى المياه الذكية للمرونة الساحلية.

إلى جانب تقدم البناء المطرد للمشروع مع اكتمال المرحلة الأولى المتوقع في عام 2026، يلقى فندق إلينيكون اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين والمستهلكين والمصلحة العامة. تجاوز الجزء الأول من حديقة إلينيكون الذي تم تسليمه للجمهور، منتزه The Experience Park ، مليون زيارة في أقل من عام. بالإضافة إلى ذلك، أصبح مركز Ellinikon Experience Centre – وهو مركز زوار فريد ومثير للإعجاب يسمح بإلقاء نظرة على مدينة إلينيكون المستقبلية – وجهة أثينا.

وقد دخل مشروع إلينيكون في شراكة مع بعض العقول الإبداعية الرائدة في العالم، بما في ذلك Foster + Partners و Kengo Kuma & Associates و Aedas و Sasaki Architects من بين آخرين للتصميم، في حين وقعت العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتكون جزءًا منه. وبشكل مثير للإعجاب، من المتوقع أن يولد المشروع 14 مليار يورو من إيرادات الدولة الإضافية، و85000 وظيفة، ويمثل ما يقرب من 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لليونان.

ستجمع منطقتا البيع بالتجزئة الرئيسيتان في إلينيكون بين العلامات التجارية العالمية المعترف بها والأسماء المحلية عالية الأداء التي تضفي طابعًا يونانيًا فريدًا على التجربة كأجزاء حيوية من النظام البيئي الجديد. سيقدم Riviera Galleria المصمم من قبل Kengo Kuma تجربة أسلوب حياة حقيقية محاطة بالهندسة المعمارية المتطورة. وسيتألف المركز التجاري من أكبر مركز تجاري في اليونان، وحديقة بيع بالتجزئة من الجيل التالي مع متاجر بالإضافة إلى مساحات مكتبية حديثة في الجيل التالي من “المول الهجين”. تم الاتفاق بالفعل على اتفاقيات أولية لـ 50% من المساحة القابلة للتأجير. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 65% في عام 2023.

بالنسبة لريفيرا غاليريا، تم الاتفاق بالفعل على 20% من المساحة القابلة للتأجير، ومن المتوقع أن تصل إلى 50% في نهاية عام 2023.

كما أن هناك طلبًا كبيرًا على المنتجات السكنية في إلينيكون، والتي لا تشبه أي شيء آخر في اليونان وتتراوح من الوحدات الفاخرة الشاهقة الخضراء التي تعمل بالطاقة التكنولوجية إلى الفيلات الساحلية المخصصة والمساكن العصرية والحديثة بجانب المساحات الخضراء المورقة. كان الاهتمام غير مسبوق في اليونان منذ إطلاقه محليًا، حيث تم بالفعل بيع المنتجات السكنية الأولى في السوق، حيث بلغ إجمالي التزام المشتري 1.1 مليار يورو. تخطط شركة Lamda Development لجلب المزيد من العروض السكنية إلى السوق الدولية قريبًا.

وتشمل أبرز التطورات الأخرى برج الاستخدام المختلط داخل المركز التجاري، والذي سيصبح عنوان أثينا التجاري المرموق الجديد وأطول مبنى تجاري في اليونان، ومنتجع الكازينو، وهو فندق فاخر من فئة 5 نجوم مع طابق ألعاب عالمي المستوى بالإضافة إلى مساحات للاجتماعات والمؤتمرات.

ويشمل الفندقان الآخران فندق مارينا، الذي يوفر نمط حياة فاخر للزوار الذين يصلون عن طريق اليخت — أو أولئك الذين يهربون من المدينة لإقامة عالمية وفندق الشاطئ الذي سيجمع بين الفخامة الهادئة والعزلة وديناميكيات أثينا الحضرية على مدار السنة.

ينعكس هذا الحماس حول المشروع أيضًا في التمويل الزائد للتطوير للسنوات الخمس الأولى – وكان جزء ملهم من هذا التمويل من خلال السندات الخضراء لـ Lamda Development بقيمة 230 مليون يورو، والتي كانت مفتوحة للجمهور وتلقت استثمارات من منظمات مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ستغذي عائدات هذه السندات الخضراء عناصر الاستدامة مثل تطوير المباني منخفضة الكربون والبنية التحتية الخضراء والفضاء الأخضر، وكلها ستعمل على تحقيق أهداف إلينيكون المتمثلة في حياد الكربون والاكتفاء الذاتي لتلبية احتياجات الري والكهرباء.

ومع استعدادها لأن تصبح نموذجًا عالميًا للتنمية الاقتصادية والتصميم المستدام، ستدخل إلينيكون حقبة جديدة من الحياة في المدن الذكية وتساهم في تلبية الحاجة العالمية للتنمية الواعية بيئيًا والالتزام بإنشاء مساحات خضراء وشاملة يمكن الوصول إليها.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1995054/Lamda_Riviera_ Tower.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1995056/Lamda_ Development_Ellinikon.jpg

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