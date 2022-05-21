‫ معهد تكساس لاضطراب ضربات القلب في مركز سانت ديفيد الطبي يستضيف ندوة دولية افتراضية حول اضطراب انتظام ضربات القلب المعقدة

EPLive 2022 هو مؤتمر مدته يومان يستقطب أفضل خبراء الفيزيولوجيا الكهربية للقلب في العالم

أوستن، تكساس, 21 مايو 2022/PRNewswire/ – في 2 و3 يونيو 2022، سيستضيف معهد تكساس لعدم انتظام ضربات القلب (TCAI) في مركز سانت ديفيد الطبي ندوته الدولية السادسة حول عدم انتظام ضربات القلب المعقدة، EPLive 2022.

EPLive هو اجتماع تعليمي مكثف لمدة يومين للأخصائيين الممارسين للفيزيولوجيا الكهربية للقلب، وأخصائيي الفيزيولوجيا الكهربية وأطباء القلب العامين المهتمين بمعالجة اضطراب ضربات القلب المعقدة، وهي حالة ينبض فيها القلب بإيقاع غير منتظم أو غير طبيعي. ستعمل الحالات الحية التي يتم بثها من مركز الفيزيولوجيا الكهربية الجديد في مركز سانت ديفيد الطبي، مع تعليقات الخبراء، كأداة تعليمية أساسية.

“يشرفنا أن نستضيف أول مؤتمر شخصي لنا في مركز الفيزيولوجيا الكهربية الجديد على مستوى عالمي، والذي يضم ستة مختبرات فيزيولوجيا كهربية مجهزة بأحدث التقنيات،” هذا ما قاله أندريا ناتالي، M.D. ، F.H.R.S. ، F.C.C ، F.E.C. ، أخصائي الفيزيولوجيا الكهربية للقلب والمدير الطبي التنفيذي لـ TCAI ومدير الدورة التدريبية EPLive . “من خلال مشاركة الحالات الحية، يمكننا تحقيق تقدم أكثر كفاءة في الإجراءات والتقنيات الخاصة بمعالجة عدم انتظام ضربات القلب المعقدة، وزيادة تعزيز رعاية المرضى في جميع أنحاء العالم.”

ينتج عدم انتظام ضربات القلب عن مشاكل في النظام الكهربائي للقلب. يتم علاج العديد من حالات عدم انتظام ضربات القلب باستخدام إجراءات الاستئصال الحديثة، والتي تتضمن حرق أو تجميد أو تحييد أجزاء من عضلة القلب حيث تؤدي النبضات الكهربائية غير الطبيعية إلى عدم انتظام ضربات القلب. تم تصميم ندوة EPLive لمساعدة الحضور على اكتساب فهم أفضل للتقنيات المستخدمة في علاج عدم انتظام ضربات القلب الأذيني والبطيني، وزرع الأجهزة المعقدة واستخراج الأجهزة المعطلة.

تتكون ندوة EPLive من أربعة أقسام: استئصال الرجفان الأذيني ( A Fib)( ، واجتثاث تسرع القلب البطيني ( (VT ، والأجهزة والتكنولوجيا الجديدة. تتكون الجلسات من مجموعة من الحالات الحية والمسجلة من معهد تكساس لاضطراب انتظام ضربات القلب وبعض المراكز الرائدة في العالم: مركز عدم انتظام ضربات القلب مؤسسة CardioInfantil (كولومبيا)، بنغالورو (الهند)، كليفلاند كلينيك، معهد كانساس سيتي لإيقاع القلب، مستشفى ماس العام، معهد MedStar للقلب والأوعية الدموية (تكساس)، مستشفى ميثوديست (هيوستن، تكساس)، مركز مونزينو لأمراض القلب (إيطاليا)، مستشفى جبل سيناء (نيويورك)، نورثويل هيلث (نيويورك)، باسيفيك هارت (كاليفورنيا)، مركز بن للقلب والأوعية الدموية، جامعة كاليفورنيا، المركز الطبي بجامعة أركنساس، جامعة شيكاغو للطب، كلية الطب بجامعة كولورادو، جامعة بنسلفانيا، المركز الطبي الجنوبي الغربي بجامعة تكساس، جامعة فاندربيلت ومركز ويستسايد الطبي الإقليمي (فلوريدا).

تشمل الحالات إجراءات مثل استئصال A Fib واستئصال عدم انتظام ضربات القلب الأذيني ما بعد post-A Fib واستئصال VT (شغاف القلب والنخاب)، وحالات البالون(كريو، أباما والليزر)، زرع CRT ، SQ ICD ، استخلاص الرصاص ورأب الوريد. بالإضافة إلى ذلك، ستتميز EPLive بتقنية جديدة ابتكرها أطباء في TCAI ، بما في ذلك التثقيب الكهربائي والغرفة المزدوجة التي لا تحتوي على الرصاص.

سيركز المؤتمر أيضًا على مجموعة متنوعة من الأهداف، بما في ذلك:

تحديد وتطبيق التقنيات المستخدمة لرسم خرائط واجتثاث عدم انتظام ضربات القلب الأذيني.

تحديد العمليات للحد من المضاعفات وتعزيز تدابير السلامة للمريض أثناء استئصال الرجفان الأذيني.

إظهار فهم لأحدث الأدلة والمبادئ التوجيهية في إدارة وعلاج عدم انتظام ضربات القلب باستخدام التكنولوجيا الجديدة.

تطبيق الأساليب التي تستخدم أفضل التقنيات الجديدة التي تم إثباتها لتحسين النتائج السريرية

تحديد العمليات التي يمكن أن تستفيد من تكامل التقنيات الجديدة وتعزيز إجراءات أكثر أمانًا للمريض

تحديد العمليات للحد من المضاعفات وتعزيز تدابير السلامة للمريض أثناء استخراج الرصاص

بالإضافة إلى العروض التوضيحية للدكتور ناتالي، سيقدم EPLive عروضًا تقديمية من قبل عدد من أطباء TCAI ، بما في ذلك المدير المشارك للدورة، أمين الأحمد، دكتور في الطب، وكذلك شين بيلي، دكتور في الطب. محمد بسيوني، دكتور في الطب؛ ديفيد بوركهارت، دكتور في الطب؛ ديفيد بوركلاند، دكتور في الطب؛ روبرت كانبي، دكتور في الطب؛ جوزيف جالينجهاوس، (دكتور في الطب)؛ بريان جريت، دكتور في الطب؛ Eric M. Hoenicke ، (دكتور في الطب)؛ رودني هورتون، دكتور في الطب؛ باتريك هرانيتسكي، دكتور في الطب؛ خافيير سانشيز، دكتور في الطب؛ كامالا تاميريسا، (دكتور في الطب)؛ سينثيل ثامبيدوراي، دكتور في الطب؛ ديفيد تشوب، دكتور في الطب؛ وجيسون زاغرودزكي، (دكتور في الطب)

سيحصل الأطباء على 14 ساعة معتمدة من الجمعية الطبية الأميركية ( AMA ) كحد أقصى من الفئة 1 كريديت ™ في المؤتمر.

يتضمن EPLive 2022 أيضًا برنامج الزملاء الخاصين، EP Finishing School ، في 4 و 5 يونيو. تقدم الدورة العملية الحية جميع الجوانب الرئيسية لبرنامج تدريب الزمالة – التدريب العملي، وفرص البحث والمواد السريرية – إلى منصة واحدة وتمنح الزملاء المتخرجين فرصة فريدة لتعلم كيفية حل السيناريوهات السريرية. سيراقب الزملاء في الفيزيولوجيا الكهربية ما يصل إلى 40 حالة من كبار الخبراء في العالم – مع تعليق يستند إلى استراتيجيات الإدارة الحالية القائمة على الأدلة – وسيحصلون على عرض تقديمي يرفعون فيه القضية ويدافعون عنها أمام لجنة من الخبراء.

معهد تكساس لاضطراب انتظام ضربات القلب ( TCAI ) في مركز سانت ديفيد الطبي هو أحد المراكز الرائدة في العالم المكرسة لأحدث التطورات العلاجية للتخلص من حالات عدم انتظام ضربات القلب.. يرأس المركز الدكتور ناتالي، الذي يعد في طليعة التقدم في علاج مرض A Fib ، ويقود العديد من التجارب السريرية، ويشارك في تطوير تقنيات وإجراءات جديدة.

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