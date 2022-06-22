‫معًا أفضل: الذكرى السنوية العاشرة لاستحواذ SANY على Putzmeister

تشانغشا، الصين، 21 يونيو/حزيران 2022 / PRNewswire / — يصادف عام 2022 الذكرى العاشرة لاستحواذ SANY على شركة Putzmeister . في عام 2012، استحوذت شركة SANY الألمانية و CITIC PE على 100٪ من أسهم Putzmeister مقابل 360 مليون يورو. كانت هذه الخطوة مهمة جدا لِـ SANY بصفتها شركة واعدة وطموحة، بالإضافة إلى كونها حدث غير قواعد اللعبة في مشهد صناعة آلات البناء العالمية.

على مدار العقد الماضي، حققت شركة Putzmeister ، وهي بالفعل شركة رائدة في تصنيع آلات الخرسانة في أوروبا، نموًا وتطورًا ثابتًا في ظل مجموعة SANY . نما حجم مبيعات شركة Putzmeister من 500 مليون يورو في عام 2011 إلى أكثر من 800 مليون يورو في عام 2021، محافظة بذلك على مكانتها الرائدة في سوق آلات الخرسانة العالمي.

مع توسع شبكة البحث والتطوير والتصنيع والمبيعات الخاصة بها لتشمل مناطق أوروبا وأمريكا وآسيا والمحيط الهادئ، تتمتع الشركة العائلية الألمانية السابقة الآن بحضور عالمي أوسع في 154 دولة ومنطقة.

على مدار العقد الماضي، تم دمج Putzmeister في خريطة الأعمال العالمية لِـ SANY . ما يقرب من نصف منتجات آلات الخرسانة حول العالم اليوم، تحمل شعار Putzmeister أو SANY .

بالنسبة لـ SANY ، توفر Putzmeister خبرة قابلة للتطبيق في التدويل والتصنيع الذكي والمفاهيم والممارسات المتوافقة مع الثورة الصناعية الرابعة. أما بالنسبة إلى Putzmeister ، فإن قدرتها على تطوير أعمال جديدة تعززت من خلال الدعم المالي والموارد من SANY .

أضحى التعاون في البحث والتطوير بين الشركتين مثمرًا بشكل واضح. أطلقت فرق البحث والتطوير المشتركة بنجاح سلسلة V8 ومضخة الخرسانة المثبتة على شاحنة 45 مترًا للسوق الأوروبية وتتولى الآن زمام المبادرة في المجال الجديد للمنتجات الكهربائية والذكية والرقمية. أصدرت شركة Putzmeister أول مضخة خرسانية محمولة على شاحنة هجينة في العالم – “ iONTRON ” وطبقت تقنية البيانات الضخمة في إنتاج الخرسانة والنقل وعملية التنسيب لتحسين الإنتاجية والعمليات وكفاءة الوقود.

تعمل كلتا الشركتين على فتح الأسواق لبعضهما البعض. حصلت المزيد من منتجات Putzmeister على إمكانية الوصول إلى السوق الصينية من خلال SANY ، مثل آلات رش الخرسانة من Putzmeister وآلات الهاون والمضخات الصناعية ومضخة الخرسانة. كما أصبحت العديد من منتجات SANY مرئية عالميًا من خلال شبكة Putzmeister . قال الدكتور جيانغ شيانغيانغ، ممثل رئيس مجلس الإدارة نيابة عن SANY وعضو مجلس الإدارة في شركة Putzmeister Holding GmbH ، “مقارنة بنمو المبيعات، تكمن أهمية الاستحواذ في أنه منح شركة SANY نظرة أقرب إلى شركة رائدة في الغرب والسوق في البلدان المتقدمة وطريقتهم في إدارة الشركات “.

إلى الآن، أسفرت الشراكة بين SANY و Putzmeister عن نتائج إيجابية هائلة في مجالات التدريب وتبادل الموظفين والبحث والتطوير وتطوير الأعمال. يدا بيد، أسفرت شراكتهم عن نتائج أفضل بكثير من أي من الشركتين بمفردهما. حقق واحد زائد واحد نتائج أكبر بكثير من اثنين.

دي وو

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