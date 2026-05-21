‫من أفريقيا لآسيا: هيئة الاستثمار في هونج كونج (InvestHK) تختتم زيارة استراتيجية لجنوب أفريقيا ورواندا مستفيدةً من الزخم العالمي نحو الجنوب.

هونج كونج Media OutReach Newswire – – 21 مايو 2026 – المدير العام المساعد لهيئة تشجيع الاستثمار في هونج كونج السيدة لوريتا لي تختتم مهمة ناجحة إلى رواندا وجنوب أفريقيا (اليوم الثامن عشر من مايو)، لتعزيز مكانة هونج كونج كقاعدة استراتيجية للشركات الأفريقية والدولية الجنوبية الساعية للانطلاق وتحقيق نمو لمشروعاتها على الأراضي الصينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادي الأوسع.

صورة تظهر السيدة لي (الرابعة من اليسار) ومستشار الوزير المسئول عن العلاقات الاقتصادية والتجارية في السفارة الصينية بجنوب أفريقيا السيدة ليو يو (الرابعة من اليمين) مع ضيوف آخرين على مأدبة تناول الغداء في جوهانسبرج، بجنوب أفريقيا في الحادي عشر من مايو (بتوقيت جوهانسبرج).

خلال زيارتها إلى جوهانسبرج (خلال الفترة من العاشر حتى الثالث عشر من مايو) (بتوقيت جوهانسبرج) شاركت السيدة لي مع مختلف كبريات الشركات والهيئات الصناعية. وقد ركزت المباحثات على الكيفية التي يمكن أن تمكِّن بها بيئة الاستثمار الراسخة في هونج كونج الشركات الأفريقية من إدارة أعمالها التوسعية في آسيا وتنظيمها بكفاءة.

صورة تُظهر السيدة لي (في المنتصف) تلتقي مع وسائل الإعلام المحلية في منتدى رؤساء مجالس إدارات الشركات في كيجالي روندا في الخامس عشر من مايو (بتوقيت كيجالي).

وقد التقت السيدة لي أيضًا مع أعضاء الغرف التجارية المحلية وهيئات الاستثمار الحكومية لاستعراض مسارات التعاون الجديدة. وقد أكدت على أن أفريقيا هي إحدى الأسواق الرئيسية لهيئة الاستثمار في هونج كونج (InvestHK) وذلك لأن العديد من الشركات الأفريقية تتطلع في الوقت الحالي إلى تنويع مصادر تمويلها وتيسير الصفقات العابرة للحدود من خلال أسواق رؤوس الأموال في أعماق هونج كونج والارتباط الفريد من نوعه مع الأراضي الصينية.

وقد صرحت السيدة لي قائلة: لقد برزت أفريقيا كمحرك فعال للنمو في دول الجنوب العالمي. وتبدأ رحلتنا التي نقطع فيها آلاف الأميال نحو أفريقيا بخطوة هادفة. وبالنسبة للشركات الأفريقية التي تبحث عن شريك استراتيجي موثوق من أجل التوسع في الأراضي الصينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادي فالاهتمام والعلاقات والزخم يتراكم. لدى هونج كونج إمكانيات هائلة لكي يكون لها دور فريد ومميز من نوعه في الربط بين رؤوس الأموال والمواهب والابتكار بين أفريقيا وبين الجزء الذي نشغله من العالم، وستظل هيئة الاستثمار في هونج كونج InvestHK) هي المحرك لهذا الترابط وتسهيل الاستثمار المتبادل من خلال رؤى تسويقية استراتيجية وبوابة دولية شاملة تستهدف الترويج وتسهيل السياسات.”

صورة تُظهر السيدة لي (الرابعة من اليسار) تلتقي مع وكالة التسويق المحلية في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في الثالث عشر من مايو (بتوقيت جوهانسبرج).

وقالت مستشارة الوزير المسؤولة عن الشؤون الاقتصادية والتجارية بالسفارة الصينية في جنوب أفريقيا السيدة ليو يو: إن التعاون بين جنوب أفريقيا وهونج كونج في المجالين الاقتصادي والتجاري تعاون متكامل وله أهميته الاستراتيجية في آن واحد. وفي إطار الخطة الخمسية الخامسة عشر فإن مكانة هونج كونج كمركز عالمي بحري للعملة الرسمية للصين (الرينمنبي) ومركز دولي لإدارة الأصول يوفر للشركات قاعدة شاملة للشركات للانطلاق نحو العالمية. ونحن نشجع الشركات الجنوب أفريقية والشركات على الأراضي الصينية الرئيسي في جنوب أفريقيا على الاستفادة من المزايا المهنية المميزة لهونج كونج لتطوير نماذج سلاسل الإمداد وتحقيق نمو عالي الجودة يستفيد منه الطرفان.

صورة تُظهر السيدة لي (الثالثة من اليمين) في بورصة جوهانسبرج في الثاني عشر من مايو (بتوقيت جوهانسبرج).

وقد صرح السيد مثو زولو رئيس غرفة التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا قائلًا: نحن نرغب في رؤية العلاقة التي تتجاوز حدودنا عندما نأتي بشركات من جنوب أفريقيا إلى هونج كونج باستخدام المدينة كقاعدة من أجل التوسع في أسواق أكبر حجمًا. سواءٌ كان ذلك من أجل الابتكار أم الصناعة أم التصنيع فنحن لدينا الرغبة في بحث الكيفية التي يمكننا بها التعاون على نطاق أوسع والتقريب بين البلدين. هذا النظام هو تحديدًا ما يحتاجه أعضاؤنا لإطلاق فرصًا ثمينة على أرض الصين وفي أنحاء آسيا.

وقد مثلت السيدة لي في الزيارة التي اختتمت في كيجالي برواندا هيئة الاستثمار في هونج كونج (InvestHK) في المنتدى الأفريقي لرؤساء مجالس إدارة الشركات وشاركت في مباحثات على مستوى عالي مع كبار رؤوساء مجالس إدارات كبريات الشركات متعددة الجنسيات من القارة في الرابع عشر والخامس عشر من مايو (بتوقيت كيجالي).

استمرارًا لزخم العلاقات الاقتصادية الثنائية، تستضيف هيئة الاستثمار في هونج كونج (InvestHK)حفل استقبال بمناسبة يوم أفريقيا في هونج كونج في السادس والعشرين من مايو، حيث تجمُّع جمعيات الأعمال المحلية الأفريقية لاستعراض سبل جديدة للتعاون العابر للحدود.