‫‫نقدم لكم مجموعة بريميوم من Clé de Peau Beauté في عيدها السنوي الـ 40

إعادة تصميم مستحضرات العناية بالبشرة والمكياج المرغوبة في مجوهرات راقية بالتعاون مع إيلي توب

طوكيو، 10 يونيو، 2022 / PRNewswire/ — في موسم الأعياد هذا، تكشف Clé de Peau Beauté النقاب عن مجموعة فاخرة ومرغوبة بالتعاون مع مصمم المجوهرات الباريسي الشهير إيلي توب، لتختتم بذلك عام من احتفالاتالذكرى ال40 لتأسيس العلامة التجارية. مع شعار السماء المشعة، والمستوحاة من الأجرام السماوية أعلاه، تتكون المجموعة ذات الإصدار المحدود من كنوز العناية بالحلاقة والمكياج الأكثر رواجًا من Clé de Peau Beauté : كريم وأحمر شفاه، أعيد تصورهما في قطع رائعة من المجوهرات الراقية التي تمثل تمامًا التزام كلي دو بو بيوتي بالحرفية الرائعة.

بعد أن شكلت قلب أفخم طقوس العناية بالبشرة والمكياج في العالم لمدة 40 عامًا، تمثل هذه المجموعة الاستثنائية احتفالًا بالحرفية – المزورة فنيًا وفاخرًا بالذهب والفضة والمرصعة بالماس. تتميز المجموعة بطابع “السماء المشعة”، وهي مستوحاة من الشمس المضيئة والتقزح الناعم للقمر. بالنسبة لهذه المجموعة، التقط المصمم البصير إيلي توب السماوية في ذهنه، وحول ضوءها إلى مجوهرات كوربس سيليست ذات الإصدار المحدود: شمس مبهرة مرصعة بالجواهر وقمر مضيء مرصع بالجواهر للتأكيد على إشراقة ورفع إشراقة النجوم الخاصة ب Clé de Peau Beauté، La Crème وأحمر الشفاه المرغوبين عالميا.

“إن جمع طاقاتهم معا هو المفتاح لفتح إشراقة لا نهائية”، كما يقول السيد توب.

تشير مجموعة بريميوم كوليكشن المصنوعة يدويا منذ التصور مباشرة إلى التزام كلي دو بو بيوتي بالحرفية الرائعة. يقول السيد توب: “يساعدني الرسم باليد على الشعور بالعلاقة بين البشرية والنجوم – كلاهما مضاء بنفس الإشراق اللانهائي”.

كل قطعة من المجوهرات الراقية في The Premium Collection منحوتة بدقة ومحفورة ومصقولة ومرصعة بالماس ويتم تجميعها يدويًا من قبل حرفيين ذوي مهارات عالية في فرنسا. يمكن إنشاء ثلاث مجموعات كاملة فقط من مجموعة Clé de Peau Beauté للذكرى السنوية ال 40 لمجموعة The Premium باستخدام هذه الطريقة الدقيقة كل شهر.

شمس مبهرة مرصعة بالجواهر

الشمس تعطي السماء إشراقة. لا كريم يعطيه للبشرة. وتشيد لوحة “الشمس المجوهرة المبهرة” للسيد إيلي توب بكليهما. يدمج فن السيد توب بين فيرميل الذهب عيار ثمانية عشر قيراطا والفضة النقية المختومة بختم 925 لتشكيل صندوق مجوهرات الكوكب. في الداخل، معلقة مثل الكافيار فوق الجليد، يكمن La Crème . صنع كريم الوجه الفاخر هذا على مدار عدة أيام بطريقة مشحونة على مر الزمن مع مصباح معزز للبشرة عالي التركيز، وهو ينعم البشرة ويشد البشرة ويجدد الجمال الطبيعي.

يقول السيد توب: “تخيلت La Créme ككنز، محبوس داخل خزنة، ويجب أن تجد مفتاح هذا السر المحفوظ جيدا”. قلادة الشمس تفتح صندوق مجوهرات الكوكب، وتكشف عن الكنز الموجود بداخله – La Crème محاط بطبق مطلي بالذهب عيار 24 قيراطا. تنفصل القلادة عند فتحها، وتكون جاهزة لارتدائها كقطعة مجوهرات رائعة. صنعت قلادة الشمس من نفس الذهب والفضة مثل صندوق مجوهرات ذا بلانيت، وهي مرصعة ب 40 ماسة إضافية – واحدة لكل عام من تاريخ Clé de Peau Beauté ه. عندما تتم إزالة قلادة الشمس و La Crème ، يتم تحويل الغلاف إلى The Planet Jewelry Box .

لا يوجد سوى ورشتي عمل في العالم قادرتين على إنشاء The Planet Jewelry Box ، حيث يجب تشكيل الكرات ذات الحجم الكبير في قطعتين فقط من الفضة الخالصة. بمجرد تكليف ورشة العمل المناسبة، استغرق الأمر عشر محاولات مضنية لتحقيق قالب كروي تماما.

القمر المرصع بالجواهر المضيئة

يعكس القمر إشراقة ناعمة ومنتشرة. وكذلك مجموعة أحمر الشفاه من Clé de Peau Beauté – والقطع المطلية بالذهب والماس التي ترافقها. يغطي القمر المرصع بالجواهر المضيئة أحمر الشفاه المطلي بالذهب عيار 24 قيراطا. يتميز Moon Mirror Compact أيضا بمظهر خارجي من الصفيحة الذهبية، مع الماس المرصع الذي يعرض النجوم والمراحل المختلفة للقمر. في الداخل، تساعد المرآة الفرنسية الصنع على الوجهين في جعل كل تطبيق مثاليا. يوجد أيضا داخل الصندوق الأزرق منتصف الليل في The Premium Collection أربعة ظلال قابلة للتبديل من أحمر الشفاه. يحتوي كل منها على تقنية محسن تمكين الضوء – مستوحاة من الماس لتعكس الإشراقة وتنشرها. يتم تنشيط الشفاه والجلد، مع لمعان لا نهائي يبدو مضاء بالقمر.

نبذة عن إيلي توب

بدأ السيد إيلي توب حياته المهنية في سن 20 عاما، وبعد عامين تم تكليفه بإنشاء مجموعة مجوهرات مرموقة لدار أزياء. وأعقب ذلك تعاون دام عقدا من الزمن مع لانفين. في عام 2015، أسس إيلي توب، العلامة التجارية للمجوهرات الراقية التي تحمل الاسم نفسه، والتي شوهدت في نيويورك تايمز وفوغ وفاينانشال تايمز. Clé de Peau Beauté 40 عشر الذكرى السنوية توفر مجموعة بريميوم الفرصة لامتلاك قطع إيلي توب ذات الإصدار المحدود للغاية، كل منها يحتوي على منتجات Clé de Peau Beauté الفاخرة الأكثر رواجا في كلي دو بيو بيوتيه.

معلومات عن Clé de Peau Beauté في الذكرى ال 40 لمجموعة بريميوم

لا تتوفر المجموعة المميزة إلا في بلدان/مناطق معينة. لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة نقاط بيع Clé de Peau Beauté المحلية.

نُبذة عن Clé de Peau Beauté

تأسست Clé de Peau Beauté ، العلامة التجارية العالمية الفاخرة من Shiseido Cosmetics ، في عام 1982 للتعبير المثالي عن الأناقة والعلم. واسم الشركة Clé de Peau Beauté هو عبارة فرنسية تعني “مفتاح جمال البشرة”. وتهدف العلامة التجارية إلى إظهار جمال النساء من خلال إنتاج مستحضرات تجميل وعناية بالبشرة متميزة باستخدام تقنيات عالمية متطورة. وأصبحت شركة Clé de Peau Beauté ، بفضل فريق عملها الذي يتمتع بالذكاء والحس الجمالي الرائع ومنتجاتها العصرية التي تتسم بالجمال والحيوية، من الشركات الرائدة ذات البصمة المتميزة في قطاع مستحضرات التجميل. وتتوفر منتجات Clé de Peau Beauté حاليًا في 23 دولة ومنطقة حول العالم.

سفحة Clé de Peau Beauté The Premium Collection : https://www.cledepeau-beaute. com/int/the-premium- collection.html

الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة Clé de Peau Beauté : www.cledepeau-beaute.com

صفحة الإنستجرام الرسمية لـ Clé de Peau Beauté : https://www.instagram.com/ cledepeaubeaute/

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