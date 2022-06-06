‫”نيوروبيديا” يعزز رحلة تميّزه بافتتاح فرعه الجديد في مدينة صحارى الطبية

ويمثل الفرع الجديد مرحلة مهمة في رحلة مركز “نيوروبيديا” المتميزة في علاج الأطفال ودعم أسَرهم على مدار السنوات الأربع من عمره، واضعاً نصب عينيه تقديم أرفع مستويات الرعاية الصحية للمرضى والمجتمع الأوسع. ويمثل الفرع الجديد مرحلة مهمة في رحلة مركز “نيوروبيديا” المتميزة في علاج الأطفال ودعم أسَرهم على مدار السنوات الأربع من عمره، واضعاً نصب عينيه تقديم أرفع مستويات الرعاية الصحية للمرضى والمجتمع الأوسع.

وجاءت الشراكة الاستراتيجية للمركز مع مدينة صحارى الطبية لإطلاق “نيوروبيديا” في الشارقة ثمرة للكفاءة التي تتميز بها المدينة في مجال الرعاية السريرية، والتي توظّف أحدث التقنيات الطبية. كما تتميز مدينة صحارى الطبية بموقعها على الحدود بين الشارقة ودبي، وهي تمثّل محطة شاملة لتلبية احتياجات أفراد المجتمع من خدمات ومزايا الرعاية الصحية.

وفي هذه المناسبة، قال أكرم عمار، المدير التنفيذي ل مدينة صحارى الطبية: “انطلاقاً من رؤيتنا في أن نكون وجهة رائدة لتوفير رعاية صحية متميزة للمرضى على المستويين المحلي والدولي، يسعدنا أن نحتضن هذا المشروع التوسّعي لمركز “نيوروبيديا” في الشارقة. ونتطلع إلى النهوض بالقطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر رحلتنا نحو تمكين السياحة الطبية الوطنية من خلال الخبرة والمعرفة المتميزتين”.

ويُشار إلى أن “نيوروبيديا” هو أول مركز شامل لعلوم الأعصاب للأطفال، ويقدم خبرات تخصصية عالمية المستوى في العلوم العصبية والنفسية والسلوكية والتأهيلية لهذه الفئة من المرضى. يضم المركز، حالياً، طاقماً من أفضل المتخصصين في طب أعصاب الأطفال في دبي، ومن خلال فرعه الجديد في الشارقة، سيعزز عنايته ومهنيته الفائقتين من خلال تقديم رعاية صحية شاملة للمرضى من الرضع والأطفال والشباب في طيف واسع من الاضطرابات العصبية والنمائية والسلوكية والنفسية الحادة والمزمنة.

قال الدكتور عارف خان، المؤسس والرئيس التنفيذي والمدير الطبي واستشاري طب الأمراض العصبية عند الأطفال في نيوروبيديا: “مهمتنا هي مساعدة الأطفال والأشخاص الذين يعانون من حالات تأخر في النمو واحتياجات خاصة في التعلّم، وذلك من خلال تزويدهم بالعلاجات المبنية على الأدلة. وانطلاقاً من سعينا نحو تلبية احتياجات الأطفال في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، فإن توسّعنا بإنشاء فرعنا الجديد في مدينة صحارى الطبية في الشارقة يشكل خياراً مثالياً لنا؛ نظراً لمرافقها ذات المستوى الرفيع وموقعها الاستراتيجي”.

سيضم الفرع الجديد للمركز في الشارقة طاقماً من الأطباء المتخصصين في الأمراض العصبية والنفسية للأطفال، فضلاً عن الكادر الصحي المساعد، والذين تلقوا تدريباتهم العملية في المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. يؤمن المركز باتباع نهج متعدد التخصصات، ويعمل على تلبية الاحتياجات الفريدة لكل طفل وأسرة. وسيتم توفير هذه الرعاية المتخصصة من قبل فريق محترف ومعتمد من المهنيين المؤهلين تأهيلاً عالياً في مجال الرعاية الصحية والذين يتمتعون بشغف وحماس كبيرين لأداء مهتهم الإنسانية النبيلة، مع الحرص على إبقاء الأطفال والعائلات في صميم عملية صنع القرار دوماً.

وتماشياً مع حرصه على تقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية ضمن أعلى المستويات العالمية، فإن التعلّم والتدريب المستمرين يُعَدّان أيضاً من ضمن الأولويات القصوى لمركز “نيوروبيديا”؛ إذ يسعى باستمرار إلى نقل العلوم والمعارف إلى العائلات والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمدارس، سواءً على مستوى الإمارة أو في جميع أنحاء الدولة، وتعزيز الوعي بشأن التعامل مع الأطفال الذين يعانون من مشاكل عصبية معقدة.

يقع مركز “نيوروبيديا” الشارقة في الطابق السابع من مدينة صحارى الطبية. ولمزيد من المعلومات أو لحجز موعد، يمكن التواصل مع المركز على الرقم 7799 742 -06، أو عبر البريد الإلكتروني: info@neuropedia.ae .

عن نيوروبيديا

يعتبر مركز “نيوروبيديا” لطب وعلوم الأعصاب للأطفال أول مركز متخصص في علم الأعصاب للأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقدم أحدث ما توصلت إليه الرعاية الصحية المتخصصة للأطفال والشباب في جميع أنحاء الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي .

يوفر مركز “نيوروبيديا” لطب وعلوم الأعصاب للأطفال في دبي رعاية شاملة للمرضى من الرضع والأطفال والشباب في طيف واسع من الاضطرابات العصبية والنمائية والسلوكية والنفسية الحادة والمزمنة.

يضم مركز “نيوروبيديا” دبي طاقماً من الأطباء المتخصصين في الأمراض العصبية والنفسية للأطفال، فضلاً عن الكادر الصحي المساعد، والذين تلقوا تدريباتهم العملية في المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. يؤمن المركز باتباع نهج متعدد التخصصات، ويعمل على تلبية الاحتياجات الفريدة لكل طفل وأسرة. يعالج المركز أطفالًا تتراوح أعمارهم بين 0 و 16 عامًا، وفي بعض الظروف الخاصة تصل إلى 18 عامًا . لا يدّخر مركز نيوروبيديا لعلوم الأعصاب للأطفال جهداً من أجل تزويد الأطفال والعائلات بنهج علاجي شامل، بدءًا من التشخيص الأولي، مروراً بالعلاج وانتهاء بإعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد بعد العلاج، وذلك كله تحت سقف واحد.

عن مدينة صحارى الطبية

تسعى مدينة صحارى الطبية لأن تصبح الوجهة الطبية الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدم العلاج الطبي والجراحي على أيدي طاقم يتمتع بأرقى الكفاءات المهنية في مختلف التخصصات الطبية تحت شعار: “خدمات صحية شاملة تحت سقف واحد” لتقديم المساعدة للمرضى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

الاتصال: ريم مسودة ، هاتف: +971 (05) 0583 9330 ، بريد إلكتروني: reem@tpra.me

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1833281/Sahara_ Healthcare_City_1.jpg