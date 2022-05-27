هواوي تكشف النقاب عن منشأة مركز بيانات من الجيل التالي

دونغقوان، الصين، 27 مايو/ أيار 2022 / PRNewswire / — أفصحت شركة هواوي عن معالم منشأة مركز البيانات من الجيل التالي، كما رفعت الستار عن نظام إمداد الطاقة الجديد ( PowerPOD 3.0 ) وذلك في يوم 26 مايو/ أيار بمدينة دونغقوان، الصين. هذا وقد أثبتت الابتكارات الحديثة جدارتها، بفضل المساهمات الجماعية المستنيرة والجهود المتضافرة الحثيثة بين كل من فريق منشأة مركز البيانات في هواوي وخبراء الصناعة، حيث أعادت التأكيد على التزام شركة هواوي الذي تعهدت به: ألا وهو بناء مراكز بيانات ذكية منخفضة الكربون.

تقديم منشأة مركز البيانات من الجيل التالي

تولى السيد/ تشارلز يانغ، نائب الرئيس الأول في شركة هواوي والمدير التنفيذي لفريق منشأة مركز البيانات في هواوي، مهمة تقديم وطرح منشأة مركز البيانات من الجيل التالي بأسلوب مبتكر واستثنائي وذلك ضمن فعالية الإطلاق المخصصة لذلك، وقد ذكر خلالها أن الخبراء الفنيين والهيئات الصناعية قد توصلوا إلى اتفاق جماعي حول الخصائص الأربعة التي ستُحدد معالم منشآت مراكز البيانات من الجيل التالي وذلك عقب إجراء مباحثات مكثفة ومدروسة بحيث تراعي مفاهيم الاستدامة والبساطة والتسيير الذاتي والموثوقية.

الاستدامة: من الجدير بالذكر أن منشآت مراكز البيانات من الجيل التالي ستكون صديقة للبيئة بالكامل وذات كفاءة في استهلاك الطاقة، وتضمن في الوقت ذاته تعظيم القابلية لإعادة تدوير كل مواد مراكز البيانات. وعلى هذا النحو، ستكون منظومة عمل مراكز البيانات كافةً مستدامة ومسؤولة بيئيًا. يمكن تدشين مراكز بيانات مستدامة عن طريق استخدام موارد على نحو مسؤول وصديق لبيئتنا -كالكهرباء والأراضي والمياه- مع الاستفادة من إعادة تدوير المواد المستخدمة في شتى مراحل العمل. وإلى جانب تطبيق نظام قياس فاعلية استخدام الطاقة ( PUE ) المستعمل بشكل كبير، سيجري تطبيق أنظمة قياس أخرى، بما في ذلك فاعلية استخدام الكربون ( CUE ) وفاعلية استخدام المياه ( WUE ) وفاعلية استخدام الشبكات (GUE) ، بهدف قياس مدى استدامة مراكز البيانات.

البساطة: تُعد التصميمات الهندسية المُبسَّطة ونُظم إمدادات الطاقة والتبريد تجسيدًا حيًا للتطور الذي تشهده مرافق مراكز البيانات.

تساهم التصميمات الهندسية المُبسَّطة في إبداع هيكلياتٍ مبتكرة للمباني وغُرف المعدات، وفي حال الاستعانة بوضع التشييد المعياري مُسبَق التجهيز لإنشاء مركز بيانات بسعةٍ تبلغ 1000 رف، يُصبح من الممكن تقليل الفترة التي تستغرقها أعمال التشييد من مدة تتجاوز 18 شهرًا إلى مدة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر.

تعمل إمدادات الطاقة المُبسَّطة على وضع تصوُّر جديد لكل من المكونات والتوصيلات، فهي تخفض المدة التي تتطلبها عملية التسليم من شهرين إلى أسبوعين. يعمل نظام التبريد المُبسَّط على رفع كفاءة التبادل الحراري من خلال تحويل التبادلات الحرارية المُتعدّدة إلى تبادل حراري واحد وتقليص المدة التي تحتاجها عملية توصيل التبريد.

التسيير الذاتي: تساهم أتمتة عمليتي التشغيل والصيانة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وذاتية عملية التشغيل في إعادة هيكلة نظام إدارة تشغيل مراكز البيانات وصيانتها. فضلاً عن ذلك، تسمح أتمتة عمليتي التشغيل والصيانة للمهندسين بإكمال فحص ما يصل إلى 2000 رف في غضون 5 دقائق عن بُعد. يؤدي تحسين كفاءة استهلاك الطاقة إلى توفير إستراتيجية تبريد مثالية عبر 1.4 مليون مجموعة أصلية في غضون دقيقة واحدة، وهو الأمر الذي يعني بدوره توفير تبريدًا ذكيًا. كما تعظّم ذاتية عملية التشغيل من قيمة الموارد المتاحة.

الموثوقية: يضمن الأمن الاستباقي والتصميمات الهندسية الآمنة تنمية مستدامة وذات جودة عالية لمراكز البيانات. ويشير الأمن الاستباقي إلى استخدام البيانات الكبيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ الصيانة التنبؤية، بداية من المكونات الفردية وحتى مراكز البيانات الكاملة، استنادًا إلى الرؤية والتصور لجميع النطاقات في مراكز البيانات. تقتضي الاستجابة التلقائية الخاطئة استغراق دقيقة واحدة فقط لاستكشاف العطل، وثلاث دقائق لتحليله، وخمس دقائق لإصلاحه. تضمن التصميمات الهندسية الآمنة السلامة على عدة مستويات منها المكونات والأجهزة والأنظمة. وعلى مستوى النظام، تُمكن المنصة الشاملة (E2E) ، القابلة للعرض التصوري البياني ولإدارتها والتحكم بها إتاحة النظام بنسبة تصل إلى 99.999%.

نظام إمداد الطاقة الجديد 3.0: نظام إمداد بالطاقة موفر للبصمة الكربونية والوقت واستهلاك الطاقة

كشف في جين فو ( Fei Zhenfu ) مدير التكنولوجيا التنفيذي في فريق منشأة مركز البيانات في هواوي أثناء الفعالية الستار عن الجيل الجديد من نظام إمداد الطاقة الجديد المعروف بنظام إمداد الطاقة الجديد 3.0، والذي من شأنه الحد من البصمة الكربونية بنسبة 40%، ويوفر من استهلاك الطاقة بنسبة 70%، ويقلص من مدة التسليم من شهرين إلى أسبوعين، كما يقلل من معدل أخطاء اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 38%.

ستمثل الابتكارات التكنولوجية حجر الارتكاز الرئيسي الذي يضمن تحقيق تنمية مستدامة في خضم السعي الرامي إلى إنشاء مراكز بيانات من الجيل التالي. ومع تطلعها إلى المستقبل، ستواصل هواوي تحقيق الانطلاقات في المنتجات والتقنيات من خلال الاستثمار المستمر في البحث والتطوير، علاوة على تعاونها المستمر مع العملاء وشركاء منظومات العمل والمؤسسات الصناعية. يمكننا معًا جلب حقبة جديدة من تطوير مركز البيانات.

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