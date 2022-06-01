‫وسيط عالمي متعدد الأصول يطلق تداول الذهب بدون فوائد التبييت لفترة محدودة

تطلق Vantage إمكانية تداول الذهب بدون رسوم مبيت لفترة محدودة

سنغفورة، 1 يونيه 2022 /PRNewswire/ — يسر شركةVantage ، وهي شركة وساطة مالية عالمية متعددة الأصول، أن تعلن أنها ستسمح بتداول الذهب XAUUSD بدون رسوم مبيت لجميع العملاء.

من الآن وحتى نهاية شهر يوليو/تموز، لن يتم فرض رسوم ليلية على مبيت صفقات الذهب XAUUSD.

تم تصميم ميزة هذا المنتج المحسنة لتوفير أكبر قدر من الراحة لمتداولي الذهب XAUUSD الذين يتبعون استراتيجيات تداول طويلة وقصيرة الأجل، وسط تقلبات السوق الحالية. يمكن العثور على تفاصيل هذا التحديث الجديد هنا .

تداول الذهب متاح بدون رسوم مبيت لجميع متداولي الـذهب XAUUSD، عبر جميع حسابات التداول، بغض النظر عن حجم التداول وذلك حتى 31 يوليو/تموز 2022. كما أنه متاح للعملاء الذين يتداولون على تطبيق Vantage.

يقول مارك ديسباليريس، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والتداول في Vantage: “نضع عملاؤنا دائما في صميم قرارات أعمالنا، وقد تم تصميم هذا التحسين الجديد للمنتج لإفادة متداولي الذهب الذين يبحثون عن خيارات تداول منخفضة التكلفة”.

يلاحظ ديسباليريس أن التداولات الخالية من رسوم مبيت ليست ميزة جديدة، ولكنها تقتصر عادةً على أصحاب الحسابات الخالية من رسوم مبيت “مع استمرار قوة العملة الأمريكية، نريد دعم المتداولين الذين يظلون متفائلين على الذهب أو يبحثون عن فرص تداول قصيرة الأجل وسط كل التقلبات.”

“إن عرض تداول الذهب بدون رسوم مبيت يكمّل عرض Vantage الحالي المتمثل في فروق أسعار منخفضة وسيولة عالية وتداول سريع التنفيذ، ونحن على ثقة من أن متداولينا، سيكونون قادرين على الاستفادة من هذا التحديث الأخير.”

نبذة عن Vantage

Vantage هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر للعملاء الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول العقود مقابل الفروقات في الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم.

إلى جانب التمتع بخبرة في السوق تزيد عن 10 سنوات. يعمل لدى Vantage حاليًا أكثر من 1,000 موظفًا في أكثر من 30 مكتبًا حول العالم.

Vantage هي أكثر من مجرد وسيط. إنها توفر نظامًا بيئيًا للتداول موثوقًا ومنصة تداول أسرع وأبسط تمكن العملاء من الاستفادة من فرص التداول.

كن مؤهلاً وقادراً للتداول على فرص السوق عندما

تتداول بذكاء مع vantage .

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