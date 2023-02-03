‫يدخل مركز إثراء عالم الميتافيرس ببرنامج التقنيات الرقمية الغامرة

– انطلاق النسخة الثالثة من مركز الملك عبد العزيز للحلول الإبداعية للثقافة العالمية بعرض للمستثمرين من 10 مشاريع

الظهران، المملكة العربية السعودية, 3 فبراير / شباط 2023 /PRNewswire/ — يربط مركز الملك عبد العزيز للثقافة العالمية (إثراء) بين العالمين المادي والافتراضي لإطلاق النسخة الثالثة من مبادرة الحلول الإبداعية. تركز مجموعة Cycle 2 على إنشاء محتوى رقمي غامر، وستعرض 10 نماذج أولية للمستثمرين المحتملين في مبنى إثراء التاريخي وعلى منصة افتراضية في 1 فبراير / شباط 2023.

تركز المبادرة على بناء بيئة للمبتكرين الذين يعملون على تقنيات غامرة بما في ذلك الواقع الافتراضي والواقع المعزز والواقع المختلط واللمس والصوت الغامر. تم تصميم برنامج الحلول الإبداعية لتعزيز الاقتصاد الإبداعي السعودي من خلال تمكين إنشاء المحتوى الرقمي، وتشمل أحدث مجموعة من المشاريع مجالات التعليم والرعاية الصحية والسياحة والفن والتكنولوجيا والألعاب. تم اختيارها من بين مئات المقترحات من قبل لجنة تحكيم دولية بقيادة راوية القصص الغامرة الحائزة على جائزة بافتا وإيمي Kim-Leigh Pontin ، والتي تشمل أعمالها مغامرة Eternals AR من Marvel وبقيادة Anne McKinnon ، المؤسِسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لمنصة الميتافيرس Ristband وهو الفضاء الرقمي حيث سيتم استضافة يوم العرض.

حصل المشاركون على منحة وإرشاد من خلال مرحلة تطوير مدتها 18 أسبوعًا، والتي تضمنت مسارًا تقنيًا بالتعاون مع HOST Unity Center of Excellence ومسار ريادة الأعمال بالتعاون مع The Bakery .

قالت مزناه الزامل، رئيسة قسم الإبداع والابتكار في إثراء: “لقد غيرت التقنيات الغامرة طريقة عملنا ولعبنا وتواصلنا”. “نحن فخورون بمساهمات المشاركين في برنامجنا ومتحمسون للكشف عن منتجاتهم المبتكرة.

“أبرز المقترحات التي أدت إلى مرحلة النموذج الأولي تظهر روح التفكير الابتكاري الذي يدفع الاقتصاد الإبداعي إلى الأمام ويدفعنا إلى مستقبل تسترشد به مواهب المملكة. إنه حقًا عرض عالمي للابتكار السعودي”.

ويوم العرض الذي يصادف نهاية السنة الثانية من البرنامج، يعلن أيضًا عن بدء الدورة الثالثة للمبادرة. تم تصميم برنامج “حلول إثراء الإبداعية” لتعزيز تنمية المهارات المهنية في المملكة، مع تعزيز تبادل المعرفة وتطوير المحتوى الإبداعي الأصلي والحلول القابلة للتسويق. البرنامج مفتوح لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية فوق سن 18. تقديم عروض الحلول الإبداعية 2023 مفتوح حتى 13 أبريل / نيسان.

لمزيد من المعلومات حول إثراء وبرامجها،تفضل بزيارة www.ithra.com . للحصول على الطقم الإعلامي لإثراء، تفضل بزيارة https://bit.ly/3D4yo6c .