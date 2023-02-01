‫يقدم حل معالجة المستندات الذكي FormXtra.AI 8.4 من Parascript، تحسينات كبيرة عند أتمتة استخراج البيانات المعقدة.

“الإصدار 8.4 هو قفزة هائلة إلى الأمام بالنسبة لـ FormXtra.AI. قام فريق البحث والتطوير لدينا بتنفيذ العديد من التحسينات لزيادة الدقة والكفاءة عند أتمتة استخراج البيانات من المستندات الصعبة الأتمتة تقليديًا. نحن متحمسون لرؤية مستويات الدقة التي يمكن تحقيقها من خلال المستندات التي تتضمن مزيجًا من الكتابة اليدوية والطباعة الآلية جنبًا إلى جنب مع الجداول المعقدة.” – داون وود، نائب رئيس المبيعات.

FormXtra.AI هو برنامج IDP الأول من شركة Parascript الذي يعتمد على برنامج FormXtra الأصلي من خلال تعزيزه بالاتجاهات والأساليب الأكثر ابتكارًا الموجودة في التعلم العميق ومعالجة اللغة الطبيعية. يتمتع برنامج FormXtra.AI بشمولية عالية، مما يسمح للبرنامج بتصنيف البيانات واستخراجها في أي نوع من المستندات على الرغم من التنسيق وأسلوب النص والتعقيد.

دعم متعدد اللغات

يوفر برنامج FormXtra.AI 8.4 الآن قراءة خالية من السياق لأي نوع من النصوص المكتوبة بخط اليد لمجموعة أوسع من اللغات اللاتينية والسيريلية أكثر من أي وقت مضى. استخراج البيانات بدون مفردات متاح الآن للمستندات المكتوبة باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية والإسبانية والبرتغالية.

تحسينات التعرف الذي على الحروف في كامل الصفحة

تعد أتمتة استخراج البيانات المكتوبة بخط اليد والمطبوعة آليًا بمستويات دقة عالية أمرًا معقدًا، ولكن الآن، يمكن تحقيق مهمة الأتمتة المعقدة هذه أكثر من أي وقت مضى. في برنامج FormXtra.AI 8.4 ، قام فريق تطوير Parascript بتحسين تقنية التعرف الذكي على الحروف لتحقيق أداء أفضل عند التعرف على بيانات الصفحة الكاملة واستخراجها. يتم دعم إمكانية استخراج الصفحات الكاملة هذه بواسطة الذكاء الاصطناعي لتحسين الدقة بمرور الوقت.

دعم الجداول المتداخلة

يسمح هذا الحل المبتكر لبرنامج FormXtra.AI 8.4 بأتمتة استخراج البيانات بالكامل من الجداول المعقدة، بما في ذلك الجداول ذات البنية غير المنتظمة والجداول المتداخلة داخل الجداول الأخرى. إنه جاهز للاستخدام في أي نوع من المستندات (المنظمة وشبه المنظمة وغير المنظمة)، وقدرات التنفيذ الواسعة لهذا الحل تجعل منه أداة عالمية للاستخدام في العديد من الاستخدامات والعديد من المجالات.

المجالات القابلة للتدريب

يتضمن برنامج FormXtra.AI 8.4 قدرة محسنة عند تحديد واستخراج فقرات النص في المستندات ذات المعنى المماثل لمعنى الفقرات المستخدمة للتدريب. تطبق هذه القدرة نهجًا خاصًا لتقنية البرمجة اللغوية العصبية يمكن تدريبها بكفاءة على مجموعة محدودة من العينات (3-50). باستخدام تقنية البرمجة اللغوية العصبية هذه، يمكن للبرنامج حل المهام الصعبة بكفاءة مثل استخراج الشروط التعاقدية الرئيسية في مستند قانوني، واستخراج الكيانات المسماة في المستندات غير المهيكلة، وتحديد الفقرات المتعلقة بالوصف القانوني للممتلكات داخل العقود، وتوفير تحليل المشاعر، وأكثر من ذلك.

شركة Parascript

توفر شركة Parascript للشركات أكثر من مليار دولار سنويًا. يستخدم برنامج Parascript الحديث تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتوفير حلول قوية لالتقاط البيانات تحقق أعلى مستويات الدقة عند معالجة المستندات. مع أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في تطبيق الذكاء الاصطناعي لحل المشكلات المعقدة، يمكن لبرنامج Parascript أتمتة العمليات الموجهة للمستندات بتنسيقات منظمة وشبه منظمة وغير منظمة، مما يقلل بشكل كبير من المشاركة البشرية. قام برنامج Parascript بأتمتة الصناعة البريدية، والرهن العقاري، ومعالجة الدفع، ومئات العمليات الأخرى.

للتواصل: ماريا كومياما، maria.komiyama@parascript.com

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