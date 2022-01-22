‫إعلان “هايسنس” عن نتيجة عام 2021 كاملة، مع تسجيل أعلى إيراد في تاريخها بقيمة 27.2 مليار دولار أمريكي

تشينغداو، الصين, 21 يناير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة هايسنس عن نتائجها المالية لعام 2021، وحيث أظهرت أن إجمالي الإيرادات بلغ 27.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة بلغت نسبتها 33% سنويًا، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا في إجمالي الإيرادات؛ حيث بلغت الإيرادات الخارجية 11.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة بلغت نسبتها 43%سنويًا؛ بالإضافة إلى عائدات خارجية بلغت نسبتها 42%، مما يوضح على مكانة ش{:’ هايسنس المهيمنة في الأسواق الدولية ويُظهر النتائج الممتازة التي حققتها هايسنس على مدار السنين في تطوير الأعمال الخارجية.

صرح رئيس مجموعة هايسنس، جيا شاوكيان، “ألقد نهينا عام 2021 بتحقيق نتيجة ممتازة من خلال تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات وتحسينات في جودة المنتجات وسمعتها. كمّا حققت هايسنس نتائج مهمة في كلٍ من الأداء التجاري والمالي، وذلك من خلال التركيز على الكفاءات التقنية الأساسية، وتقديم منتجات وتجربة مستهلك ممتازة، بالإضافة إلى تطبيق استراتيجية تسويق رائعة وقدرة تنفيذ فعّالة .”

زيادة مبيعات شاشات التلفزيون من هايسنس بشكل سريع وارتفع حجم مبيعات أجهزة تلفزيون الليزر بنسبة بلغت 279%

كمّا ارتفع الطلب على أجهزة التلفزيون حيث عزز اتجاه “الوجود بالمنزل” مبيعات أجهزة السينما المنزلية عالية الدقة في ظل تفشي الوباء. تتفاعل هايسنس تفاعلاً سريعًا مع طلب السوق من خلال إمكانات “إدارة سلسلة التوريد” العالمية القوية، مما يزيد من التصنيع والمبيعات في التشكيلات المتميزة مثل تلفزيونات ألترا ليد (ULED) وتلفزيونات الليزر لتوفر تجربة مشاهدة نهائية وإضفاء البهجة على العملاء أثناء تفشي الوباء. نتيجة لذلك، حققت تلفزيونات هايسنس في عام 2021 ارتفاعًا مفاجئًا في المبيعات العالمية، حيث تجاوز نمو عائدات مبيعات التلفزيون الإقليمية في الولايات المتحدة 32.8%؛ كمّا تجاوزت مبيعات المكسيك 36.4%؛ فضلاً عن ارتفاع حجم مبيعات أجهزة تلفزيون هايسنس بالليزر في الخارج بنسبة 279% سنويًا.

وفي الوقت ذاته، شهدت شركة هايسنس للشاشات التجارية “Hisense Commercial Display” نموًا كبيرًا في عام 2021. هبطت “هايسنس سمارت سيتي”و”أربان ترافيك مانجيجمنت” رسميًا في إثيوبيا، بقارة إفريقيا، إلى جانب “ألتراساوند” و”ميديكال ديسبلاي” والعديد من العروض التجارية الأخرى التي تُستخدم عدة مرات على المستوى الدولي؛ كمّا شهدت شركة هايسنس للشاشات التجارية نموًا بنسبة 323% سنويًا في إيرادات المبيعات الخارجية سنويًا.

عزز تخطيط إستراتيجية التسويق متعدد الأبعاد من قوة العلامة التجارية إلى جانب زيادة الوعي بالعلامة التجارية بنسبة 11%

إضافة إلى النمو المطرد في المبيعات، ركزت هايسنس أيضًا على إنشاء سمعة العلامة التجارية لتصبح علامة تجارية عالمية اعتمادًأ على استراتيجيات التسويق المختلفة.

على سبيل المثال، أطلقت هايسنس آلاف الحملات التسويقية حول ذروة “EURO2020” عالميًا. وفقًا لأحدث بيانات من شركة إبسوس “IPSOS “، ومن خلال الحملات التسويقية واستراتيجيات التوطين، زاد الوعي العالمي لشركة هايسنس في عام 2021 بنسبة سريعة بلغت 11%، كمّا ارتفعت إيرادات المبيعات بنسبة 64.7% في المملكة المتحدة وأكثر من 90% في الأسواق الفرنسية والألمانية. وتؤمن هايسنس بأن الالتزام باستراتيجيات العولمة ورعاية التسويق الرياضي سيعزز وعي المؤسسة ويؤثر على المبيعات ويعززها.

أصبحت هايسنس الراعي الرسمي لبطولة كأس العالم “FIFA” 2022 بقطر في نوفمبر 2022؟ كمّا تؤمن هايسنس وتتوقع زيادة ملحوظة في قوة العلامة التجارية بالإضافة إلى نمو المبيعات في عام 2022، وذلك من خلال تطبيق سلسلة من استراتيجيات التسويق العالمية الفنية والمؤثرة .

في عام 2021، كانت هايسنس تعمل وتحقق مبيعات بشكل مطرد في أكثر من 160 دولة. كمّا ستسعى هايسنس جاهدة في المستقل لتطوير التكنولوجيا في كل من قدرات العلاقة بين شركة وأخرى “B2B” والعلاقة بين شركة وعميل “B2C”، وتقديم خدمات ومنتجات عالية المستوى لتلبية احتياجات المستهلكين العالميين في جميع الجوانب، بمّا يحقق العلامة التجارية الأكثر موثوقية وقيمة في جميع أنحاء العالم.

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