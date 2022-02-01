‫الكرنفال السعودي الدولي للسيارات “أوتوفيل” يختتم فعالياته بنجاح كبير

الحدث العالمي الأكبر بالمنطقة استقطب نخبة من مشاهير ونجوم رياضة الراليات وصناعة السيارات

الرياض1 فبراير / شباط 2022/PRNewswire/ — اختتم الكرنفال السعودي الدولي للسيارات “أوتوفيل”، فعاليات نسخته الأولى التي استضافتها العاصمة الرياض وسط حضور كبير من هواة وعشاق السيارات. أقيمت الفعاليات في ميدان ديراب بالرياض على مساحة تصل إلى 1.7 كم2 وقد شهدت مشاركة أكثر من 100 علامة تجارية مرموقة عالمياً في صناعة المحركات.

ويعتبر الكرنفال السعودي الدولي للسيارات “أوتوفيل” أضخم حدث تفاعلي في عالم المحركات على مستوى الشرق الأوسط، حيث استقطب جمعاً غفيراً من هواة السيارات المتطلعين للمشاركة في تجارب القيادة الممتعة والعروض الشيقة التي قدمتها نخبة من مشاهير ونجوم رياضة الراليات وصناعة السيارات.

شارك في أوتوفيل عددٌ من مشاهير الراليات وعروض المحركات، بمن فيهم محطم رقم غينيس العالمي مرتين في سباقات الدريفت السائق السعودي عبدالهادي القحطاني، إلى جانب مشاهير سباقات المحركات العالميين: كِن بلوك، وفوغن غِتِن جونيور، وريمي بزوارد، وغيرهم الكثير. كذلك، شهد الكرنفال إقامة حفلاتٍ للفنانين ماجد المهندس، وزينة عماد، وأصيل هميم، ودي جي أصيل، وعايض، بالإضافة إلى رامي جمال، ومسلم، وأحمد بتشان، وحمو بيكا، وحسن شاكوش.

كما أتاح (أوتوفيل)، لعشاق السيارات المشاركة في العديد من الفعاليات من أبرزها دروس مدرسة الدريفت مع تشيلسي دينوفا، ودورة قيادة المحترفين مع فريق RTR، وتجربة قيادة دريفت طوكيو، وتجربة مضمار سوزوكي سويفت، التي وفِّرت للجمهور فرصة مرافقة مشاهير رياضة المحركات ومعايشة مشاهد الحركة والإثارة التي لا يرونها عادةً إلا في الأفلام والمسلسلات.

وقد اشتملت فعاليات أوتوفيل على عرض مجموعةٍ فريدةٍ من السيارات الفارهة والكلاسيكية الفاخرة من عدة شركات عالمية منها (أستون مارتن، بوجاتي، بنتلي، رولز رويس، فيراري، لامبورغيني، هيسبانو سويزا، ومرسيدس وغيرها) والتي يصل عددها إلى 25 سيارة من أفضل سيارات العالم من الثلاثينات وحتى التسعينات.

وقد شهد أوتوفيل تنظيم عدة برامج ترفيهية على هامش المهرجان، تمثلت في الحفلات الغنائية التي أحياها عدد من الفنانين المحليين والعالميين.

هذا، وأعرب أمجد بن عصام شاكر، الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، عن فخره بالنجاح الكبير الذي حققه الكرنفال، مشيراً إلى أن فكرة الحدث ركزت على التفاعل المباشر مع الجمهور وأتاحت الفرصة لهم للمشاركة في مختلف الفعاليات وتجربة السيارات المعروضة والتفاعل مع أجواء الإثارة للعروض الجريئة المتنوعة التي شهدها الكرنفال، إضافة إلى أنها أتاحت الفرصة لمصاحبة النجوم العالميين البارزين في هذا المجال، والاطلاع على أسرار تميزهم ومهاراتهم الفريدة في قيادة السيارات.

جدير بالذكر أن تنظيم (أوتوفيل) يأتي في إطار الاهتمام بثقافة الراليات وعروض المحركات، وإتاحة الفرصة لصانعي السيارات لعرض آخر منتجاتهم، وفتح المجال للمزيد من التواصل والتفاعل بينهم وبين الجمهور بما يؤدي إلى إيجاد بيئة محفزة لبروز المزيد من الأبطال السعوديين القادرين على تمثيل بلادهم في المحافل الدولية.

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