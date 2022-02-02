‫بنك ناميبيا يختار منصة الإشراف من شركة SQL Power لتعزيز التزاماتهم بالنمو

تورونتو، 2 فبراير 2022 /PRNewswire/ — تفخر SQL Power، وهي الشركة الرائدة عالميا في مجال التنظيم المالي والتكنولوجيا التحليلية المتقدمة بالإعلان عن أن منصة الإشراف الخاصة بهم، the SQL Power Suite (حزمة برمجيات SQL Power)، قد وقع عليها الاختيار من قبل بنك ناميبيا (BON) باعتبارها إطار التكنولوجيا لتحويل البنك رقميا.

وتُعد حزمة برمجيات SQL Power أقوى حل للرقابة المالية وأكثرها إقناعا في العالم. كما أنها تعمل على تحقيق أقصى درجات المرونة التنظيمية والاكتفاء الذاتي والكفاءة والشفافية؛ مع زيادة احتمال التدخل الناجح في الوقت المناسب مع تزويد جميع الأطراف المهتمة بالثقة المطلقة في السوق المنظمة.

بنك ناميبيا هو البنك المركزي للبلاد مع سلطة الإشراف المالي، الذي يتمثل دوره في تعزيز الاستقرار والموثوقية للنظام المالي، فضلا عن ضمان الاستدامة والنمو وحماية المستهلك الفعالة.

“يُجري البنك أتمتة العمليات التجارية المختلفة في ثلاث إدارات إشرافية، وهي إدارة الرقابة المصرفية وإدارة أنظمة الدفع والتسوية وشعبة مراقبة الصرف. كما سيساعد ذلك فرقنا على العمل بشكل أسرع وأكثر كفاءة وفعالية، مما يوفر وقت موظفينا ويحسن سمعة البنك، ونسعى جاهدين لتحسين أهدافنا في تقديم الخدمات ورضا أصحاب المصلحة داخليا وخارجيا.

وسيعمل المشروع المشترك بين الإدارات على تحسين بيئة العمل ووضع موارد التكنولوجيا الفائقة والمهارات الرقمية الخبيرة تحت تصرفنا لتنفيذ أنشطتنا اليومية. وهذا التغيير يحسن بيئة عملنا ويحسن الكفاءة ويحسن تتبع المسؤوليات وتفويضها في عملياتنا”. ليوني دان – نائب محافظ بنك ناميبيا

تعمل المنصة الإشرافية القابلة للتكوين للغاية من SQL Power على أتمتة كل جانب من جوانب التنظيم المالي، في الوقت الذي يكافح فيه المنظمون لمواكبة الوتيرة المتسارعة للتغيير التنظيمي، من التسجيل إلى جمع البيانات إلى الفحص والتحقيقات في الموقع؛ وفي نهاية المطاف، فإن البنك المركزي سوف يبرم المستقبل من خلال منصة إشرافية موحدة ومرنة تلبي متطلباته التنظيمية لعقود قادمة.

كما صرح سام سليم، رئيس شركة SQL Power قائلًا: “أثق في أن مبادرة التحول الرقمي لبنك ناميبيا ستكون ناجحة للغاية وستكون بمثابة عرض تنفيذ لجميع البنوك المركزية في أفريقيا وحول العالم.

نبذة عن SQL Power

تأسست شركة SQL Power Group Inc. في عام 1989، وهي شركة برمجيات تطبيقات عالمية متخصصة في جمع البيانات وتكامل البيانات وذكاء الأعمال والتنفيذ التنظيمي.

ومنذ تنفيذ أول حل إشرافي في كندا في عام 2009، كانت شركة SQL Power في طليعة ابتكار البرامج التنظيمية المالية، حيث طرحت أول مجموعة بيانات متكاملة بالكامل في العالم، وإدارة المخاطر، وإدارة الحالات، وحل تحليلات متقدم يتطور بسلاسة مع المعايير المالية العالمية المتطورة واحتياجات العملاء.

للتواصل: بوجانا نيكوليتش، bojana@sqlpower.ca

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