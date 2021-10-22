‫تم عقد جلسة الشبكة السحابية الذكية لمنتدى النطاق العريض 2021 بنجاح في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 22 أكتوبر 2021 / بي آر نيوزواير / – عُقدت اليوم بنجاح جلسة الشبكة السحابية الذكية تحت عنوان “بناء شبكة سحابية ذكية، وتسريع نمو جديد” في دبي. كجزء مهم من المنتدى السابع للنطاق العريض للغاية (UBBF2021)، شهدت هذه الجلسة اجتمع كبار المشغلين والمحللين من المؤسسات المعروفة من جميع أنحاء العالم لمناقشة الموضوعات المتعلقة بهندسة الشبكات المتقدمة ومشاركة الممارسات التجارية الناجحة في عصر الشبكة السحابية.

في أعقاب الوباء، قامت الحكومات في العديد من البلدان بتسريع عملية الرقمنة. أدى هذا إلى إحداث تغييرات كبيرة في صناعة بروتوكول الإنترنت. تحول إنشاء شبكة المشغل من المرتكز على الاتصال إلى المرتكز على السحابة. مع تطور شبكات بروتوكول الإنترنت التقليدية إلى شبكات سحابية ذكية، ما هي المتطلبات الحقيقية للشركات والعملاء الصناعيين؟ ما هي التقنيات المبتكرة التي يمكن أن تلبي هذه المتطلبات؟ ما هو تأثير تطور بنية الشبكة على البنية التحتية وطريقة عمل المشغلين؟ كانت هذه هي نقاط الاتصال التي تمت مناقشتها خلال هذه الجلسة.

بدأ دان بيلر، المحلل في شركة Forrester، باقتراحه أن التقنيات الناشئة تدفع احتياجات المستخدم المتغيرة. ومن وجهة نظره، فإن رقمنة المؤسسات تقدم متطلبات لتجميع الخدمات، مما يجبر المشغلين على إنشاء شبكات ذكية بتقارب الشبكة السحابية للانتقال من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ثم ألقى هانك تشين، رئيس قسم أعمال أجهزة التوجيه في هواوي، كلمة رئيسية حول “بناء شبكة سحابية ذكية، مما يتيح نمو جميع الخدمات”. في خطابه، أشار إلى أن الخدمات الرأسية للمستهلكين والصناعة تتنوع بشكل متزايد، وأن ترقية تجربة المستخدم والارتقاء بقطاع الصناعة يوفر فرصًا كبيرة للمشغلين. يجب على المشغلين إنشاء شبكة بروتوكول انترنت شاملة تدعم برمجة الشبكة، وضمان مستوى المستأجر لاتفاقية مستوى الخدمة، والتكوين السحابي السريع لتلبية الطلبات المتزايدة لجميع الخدمات الفردية والمنزلية والمؤسسات، وأخيراً وضع الأسس لتحويل قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعاملين.

Fiber@Home هو أكبر مزود لخدمة الإنترنت في بنغلاديش ويركز على كيفية توفير شبكات ألياف آمنة وقوية وأسرع في جميع أنحاء البلاد. أوضح سومون أحمد صابر، كبير موظفي التكنولوجيا في Fiber@Home، كيف يعتمد نجاح أعمالهم على اغتنام الفرص التجارية بسرعة. على هذا النحو، يجب أن تكون بنية الشبكة المستهدفة مرنة وسريعة لتلبية الاحتياجات التشغيلية الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Fiber@Home بشكل نشط تقنيات مبتكرة مثل برمجة مسار SRv6 والتقطيع الجامد FlexE وتصور الخدمة لتطوير نماذج أعمال جديدة وبالتالي تحقيق نجاح السوق.

في هونغ كونغ، تتحول CMHK من تقديم خدمات الهاتف المحمول فقط إلى تقديم خدمات متنوعة مثل النطاق العريض المنزلي والخطوط الخاصة للشركات. يعتقد ليندال صان، مدير قسم تطوير الأعمال، أن تقنية تقطيع الشبكة تتيح خدمة متباينة عبر الشبكة الحية وتفي بالمتطلبات المختلفة للإدارات المختلفة، وبالتالي وضع أساس متين للتحول الاستراتيجي لـ CMHK.

قال فرانسوا أوليفييه، كبير المهندسين في Rain، المزود الرائد لخدمات 5G في جنوب إفريقيا، إن الاتصالات الهائلة والنمو السريع للنطاق الترددي والموثوقية العالية لاتفاقيات مستوى الخدمة هي السمات الرئيسية لتطوير خدمات 5G. الهدف الرئيسي من تطوير شبكة Rain هو إنشاء شبكة حاملة متقاربة ذات بنية مبسطة تعتمد على SRv6 فائقة السعة، مع التقطيع الآلي والتشغيل والصيانة. بهذه الطريقة، يمكن تسريع عملية الرقمنة للعديد من الصناعات.

يعدّ منتدى النطاق العريض أعلى قمة للشبكات الثابتة في العالم، وينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بالاشتراك مع هواوي. تهدف جلسة الشبكة السحابية الذكية هذه، التي تهدف إلى مساعدة المشغلين العالميين على استكشاف أسواق جديدة، إلى عرض بنى الشبكات السحابية الموجهة للمشغلين وإمكانيات هواوي المتمايزة لحل الشبكات السحابية الذكية.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1665791/Huawei.jpg