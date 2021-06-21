‫دائرة الثقافة والسياحة – أبو ظبي تعزز إنعاش السياحة بمساعدة حل التسويق التعاوني من سوجيرن

تجاوزت دائرة الثقافة والسياحة أو ظبي بنجاح تحديات كوفيد-19 لمساعدة الفنادق في الإمارة على الحصول على الحجوزات المحلية المباشرة
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 حزيران/يونيو 2021 / PRNewswire/ — أعلنت شركة سوجيرن (Sojern)، المزود الرائد لحلول التسويق الرقمي للسفر، اليوم عن تمديد شراكتها مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لزيادة الطلب على المسافرين إلى الإمارة باستخدام برنامجها للتسويق التعاوني. بعد تجربة ناجحة لبرنامج التسويق المشترك، الذي وصل إلى أكثر من 3 ملايين شخص حتى الآن، تمكنت فنادق أبوظبي من زيادة الحجوزات المباشرة من خلال حملة إعلانية رقمية عالية الاستهداف وشبكات التواصل الاجتماعي.
تأثرت صناعة الضيافة بشكل كبير بوباء كورونا، لكن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عملت عن كثب مع حكومة الإمارات لإطلاق سلسلة من المبادرات التحفيزية لدعم تعافي صناعة السياحة.
“كنا نبحث عن طرق لدعم صناعة الضيافة وتجاوز التحديات الاقتصادية التي يفرضها الوباء، وتساعدنا الشراكة مع سوجيرن على القيام بذلك، من خلال دعم الفنادق في أبوظبي لدفع الحجوزات المباشرة وتحسين ربحية الغرف”، قال سعادة علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي للسياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. “تلتزم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالجهود التعاونية بين القطاعين العام والخاص في صناعة السياحة المحلية لدعم ودفع نمو السياحة باستمرار إلى العاصمة. تتماشى جهودنا مع الأهداف والرؤيا الاستراتيجية الشاملة – لدعم تطور أبوظبي لتصبح وجهة عالمية المستوى، مع تعزيز مكانة العاصمة كوجهة سياحية مستقبلية التطلع.”
تم تصميم برنامج التسويق التعاوني لمساعدة مؤسسات تسويق الوجهة وشركائها على زيادة فعالية مبادراتهم التسويقية من خلال التعاون، وزيادة الإيرادات لصناعة السفر، على نطاق واسع.
“كانت الفنادق في أبوظبي تتطلع إلى تحسين أحجام الحجز المباشر لديها وتقليل العمولة من وكالات السفر عبر الإنترنت خلال هذه الأوقات الصعبة”، كما قال ستيوارت سميث، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في سوجيرن. “وعلى هذا النحو، يسعدنا العمل مع دائرة الثقافة والسياحة – أبو ظبي، وشركاء الفنادق، وسبارك فاوندريلتصميم وبناء وتقديم حملات ناجحة.
يعتبر البرنامج التجريبي للربع الأول من العام معدائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي مثالًا رئيسيًا لمؤسسات إدارة الوجهات السياحية والمنظمات الشريكة التي تجمع الموارد للوصول مباشرة إلى العملاء من خلال استراتيجيات الإعلان الرقمي متعدد القنوات عبر الفيديو والعرض والمواقع الأصلية وفيسبوك وإنستغرام.
نظرًا لنجاحها، قامت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بتوسيع نطاق شراكتها مع سوجيرن حتى نهاية العام 2021 بما في ذلك إطلاق المبادرة لجميع الفنادق المؤهلة في المدينة. ستدعم هذه المرحلة الثانية الفنادق في جميع أنحاء أبوظبي وتهدف إلى جذب حجوزات مباشرة متزايدة من كل من السياح المحليين والدوليين لبقية العام 2021.
حول سوجيرن
سوجيرن هي منصة تسويق رقمية رائدة تم تصميمها لمسوقي السفر. وإذ هي مدعومة بالذكاء الاصطماعي وبيانات نوايا السفر، توفر سوجيرن حلول التسويق متعدد القنوات من أجل جذب الطلب المباشر. ويعتمد أكثر من 10000 فندق وموقع سياحي ومجلس سياحة ومُسوِّق للسفر على سوجيرن لإشراك وتحويل المسافرين حول العالم.
لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي :
تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في الإمارة، كما تغذي
تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون
مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع
حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف
أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة .
وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي
تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية ،
والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي
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