‫رقم قياسي غير مسبوق… 2 مليار مشاهدة في يوم واحد لحملات BOSS وHUGO التسويقية

متزنجن، ألمانيا، 31 يناير 2022 / PRNewswire / — في يوم 26 يناير، أطلقت شركة HUGO BOSS بنجاح علامتها التجارية الشاملة المحدّثة، وذلك بعد تطبيقها لإستراتيجيتها الجديدة للنمو وإطلاقها لحملتين عالميتين متزامنتين بمشاركة العديد من النجوم البارزين لتسويق علامتيها التجاريتين BOSS و HUGO . وقد حققت إعلانات الحملتين أرقامًا قياسية غير مسبوقة؛ حيث بلغ عدد مشاهدات إعلانات الحملتين معًا 1,9 مليار مشاهدة، وعدد التفاعلات معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي 75 مليون تفاعل في يوم واحد.

وقد شارك في الحملة التسويقية العالمية لعلامة BOSS التجارية (# BeYourOwnBOSS ) أشهر عارضات الأزياء في العالم، مثل كيندال جينر، وهيلي بيبر، وجوان سمولز، إضافة إلى مغني الراب الصاعد ونجم تطبيق تيك توك “خابي لام”، والملاكم المحترف “أنتوني جوشوا”، وبطل التنس الإيطالي “ماتيو بوريتيني”، والعداءة “أليسا شميدت”، والمطرب والممثل “لي مين هو”؛ والذي حققت دعايته للحملة أعلى معدّل تفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.

وقد أُطلقت فعاليات الحملة عبر جميع قنوات التسويق الخاصّة بالشركة في الموعد المقرّر لإطلاقها، من خلال نشر تفاعلات رقمية رائعة على العديد من وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث قام أكثر من 200 شخص موهوب بنشر صور لهم على Instagram و Weibo و Red و WeChat وهم يرتدون رداء BOSS المميّز؛ وهو ما أحدث تفاعلًا هائلًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.

وقد أطلقت الحملة التسويقية العالمية لعلامة HUGO التجارية (# HowDoYouHUGO ) -والتي شارك فيها كل من عارضة الأزياء “أدوت أكيش”، ومغني الراب “بيغ ماثيو”، ومغني الراب “سانت جين” والراقصة “مادي زيغلر”- عبر جميع قنوات التسويق الخاصّة بالشركة في جميع أنحاء العالم، وبشكل رئيسي عبر تطبيق “تيك توك”؛ حيث حققت رقصة تحدٍ (صمّمها مغني الراب “بيغ ماثيو”، وصانع المحتوى على تطبيق تيك توك “فيك وايت”، وروّج لها 60 صانع محتوى على هذه المنصة الاجتماعية) تفاعلًا كبيرًا مع الحملة. وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء محتوى متنوع ومتميز للرقص والموسيقى لجذب تفاعلات مع هذه الحملة، وهو ما أدّى إلى زيادة متابعيها في اليوم الأول لإطلاقها بنسبة 30%.

وبالإضافة إلى ذلك، كان لنجاح الحملتين تأثير كبير على المتجر الإلكتروني الرئيسي للشركة ( hugoboss.com) ؛ حيث تضاعف عدد زياراته عالميًا محققًا بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا، كما أوشك مخزونه من رداء BOSS المميّز على النفاد؛ والذي كان المنتج الأكثر مبيعًا في تاريخ الشركة.

تُعدّ كلتا الحملتين من أنجح الحملات التسويقية في تاريخ شركة HUGO BOSS ؛ ويظهر ذلك من خلال المؤشرات الرئيسية التالية لأداء الحملتين في اليوم الأول من إطلاقهما:

· 1,9 مليار مشاهدة لإعلانات الحملتين

· 75 مليون تفاعل على حسابات الشركة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي

· زيادة معدّل التفاعل عبر حساب BOSS على إنستغرام بنسبة 84%

· 367 مليون مشاهدة لرقصة التحدي الخاصّة بحملة # HowDoYouHUGO على تطبيق “تيك توك”

· زيادة عدد متابعي حساب HUGO على تطبيق “تيك توك” بنسبة 30%

ومن خلال إطلاقها لحملاتها التسويقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمرة الأولى، قدّمت شركة HUGO BOSS هوية جديدة واستثنائية لعلامتيها التجاريتين الرائدتين، وعززت مكانتها الرائدة عبر جميع القنوات الرقمية التسويقية، ووصلت إلى مجموعات مستهدفة جديدة من فئة الشباب من جيل الألفية والجيل الأصغر الذي يليه؛ وهو ما يُعدّ الإنجاز الأكبر والأهم في إطار سعي الشركة لتحقيق إستراتيجيتها الجديدة للنمو ( CLAIM 5 ) وتعزيز علامتها التجارية الشاملة وتحويل عملائها إلى معجبين.

يمكن تنزيل صور عالية دقة للحملة عبر الرابط التالي:

https://galleries. launchmetrics.com/p/hugoboss- production/showrooms/ 61f3cd50912b69000922f578

إذا كان لديك أيّ استفسارات عن المجموعة، فيُرجى مراسلتها عبر البريد الإلكتروني: press(at)hugoboss.com .

GROUP.HUGOBOSS.COM

تويتر: @ HUGOBOSS

لينكد إن: HUGO BOSS

رابط الصورة: https://mma.prnewswire.com/ media/1736162/BOSS_LEEMINHO. jpg