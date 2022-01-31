‫سينوبك تُكمل أول مشروع لاحتجاز الكربون على نطاق المليون طن في الصين

بكين, 31 يناير / كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ – أكملت الشركة الصينية للبترول والكيماويات HKG 0386 “سينوبك”) بناء أول مشروع صيني لاحتجاز الكربون واستغلاله وتخزينه، في حقل شيلو شينغلي (“المشروع”) يوم 29 كانون الثاني/يناير، والذي سيخفض انبعاثات الكربون بمقدار مليون طن سنويًا، أي ما يعادل زراعة ما يقرب من 9 ملايين شجرة ووقف عمل 600,000 سيارة اقتصادية.

كأكبر قاعدة عرض لسلسلة مشاريع احتجاز الكربون واستغلاله وتخزينه في الصين والمعيار الأساسي في البلاد، يُقدر أن يزيد المشروع إنتاج البلاد من النفط بمقدار 2.965 مليون طن في الـ 15 عامًا القادمة. وهو مشروع ذو أهمية كبيرة لتطوير الصين لتكنولوجيا احتجاز واستغلال وتخزين الكربون وبناء نموذج “دورة الكربون الاصطناعية” لزيادة قدرات الصين لخفض انبعاثات الكربون مع تقدم الدولة لتحقيق أهداف “الكربون المزدوج” للوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون بحلول العام 2030 وحياد الكربون بحلول العام 2060 .

بدأ بناء المشروع في شهر تموز/يوليو 2021 ويتألف من جزأين – احتجاز ثاني أكسيد الكربون لشركة سينوبك شيلو وإزاحة وتخزين ثاني أكسيد الكربون في حقل شيلو النفطي. سيتم نقل ثاني أكسيد الكربون الذي يتم احتجازه من قبل سينوبك شيلو إلى حقل شينغلو النفطي لمزيد من الإزاحة والتخزين عبر وضع النقل الأخضر، مما يحقق تطبيقًا متكاملًا لعملية احتجاز الكربون وإزاحته وتخزينه لإغلاق منافذ ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض والضغط لاستخراج النفط – أي تحويل النفايات إلى كنز.

بنت شركة سينوبك شيلو حديثًا وحدة لاستعادة واستخدام ثاني أكسيد الكربون السائل بسعة مليون طن سنويًا، والتي تشمل وحدة الضغط، ووحدة التبريد، ووحدة تكرير الإسالة، والمرافق الداعمة لاستعادة ثاني أكسيد الكربون من الغاز المتخلف من مصنع الفحم إلى- الهيدروجين بمعدل تنقية يزيد عن 99 بالمئة.

وفي الوقت نفسه، يطبق حقل شينغلي النفطي مبدأ الاختلاط السهل لثاني أكسيد الكربون فوق الحرج مع النفط الخام لبناء 10 محطات حقن غاز غير مراقبة في حقل شينغلي شوانغ النفطي لحقن ثاني أكسيد الكربون في 73 بئراً قريبة لزيادة سيولة النفط الخام وتحسين استخلاص النفط مع اعتماد خط أنابيب مغلق لنقل النفط والغاز لزيادة تعزيز معدل امتصاص ثاني أكسيد الكربون.

مع بداية مبكرة في البحث والتطوير والتشييد في مشروع احتجاز واستغلال وتخزين ثاني أكسيد الكربون، طورت سينوبك نظام تكنولوجيا احتجاز واستغلال وتخزين ثاني أكسيد الكربون الخاص بها والذي حقق نتائج جيدة في تحسين استعادة النفط الخام وتقليل انبعاثات الكربون، وأصبحت بعض تقنيات احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون تحتل مكانة رائدة محليًا ومستوى متقدما في العالم .

تم تطبيق تقنية التقاط ثاني أكسيد الكربون منخفض الضغط الجزئي لشركة سينوبك بنجاح في أكثر من 50 وحدة من الأجهزة عبر 16 مقاطعة ومدينة في الصين، حيث تم التقاط أكثر من 200,000 طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام. وفي الأثناء عالجت الشركة العديد من المشاكل التكنولوجية الرئيسية. من خلال إجراء اختبارات حقل المعادن بنشاط في شرق الصين وحقول نفط شينغلي واستكشاف طريقة التطوير للفيضانات القابلة للامتزاج عالية الضغط لثاني أكسيد الكربون، نجحت شركة سينوبك في حل مشكلة حقن المياه الصعبة وإنتاج آبار النفط في خزانات ذات نفاذية منخفضة للغاية، واقترحت وضع تطوير حقن ثاني أكسيد الكربون “لتنسيق الإزاحة الإنتاجية” المبتكر لتنفيذ التطوير الفعال لخزانات الكتلة الصغيرة المختومة. قامت شركة سينوبك أيضًا ببناء أول مشروع لإزاحة لغاز العادم في الصين، والاستخدام الدوري وقاعدة تخزين لمصفاة تكرير صناعية لخزان النفط بقطع المياه العالية في حقل نفط سينوبك جونغيوان.

بدعم من التحقيق المنهجي لمصادر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على نطاق واسع في الصين، قامت شركة سينوبك بالبحث وصياغة طريقة التقييم المحتملة لعملية احتجاز واستغلال وتخزين ثاني أكسيد الكربون وإنشاء قاعدة ما يسمى ببيانات سينوبك للمصدر والمصارف. حتى الآن، نفذت سينوبك 36 مشروعًا لفائض ثاني أكسيد الكربون.

تتطلع سينوبك إلى تطوير الإنشاءات وتحقيق التطور الصناعي لمشاريع احتجاز واستغلال وتخزين ثاني أكسيد الكربون. ستقوم سينوبك ببناء مركز للبحث والتطوير لمشاريع احتجاز واستغلال وتخزين ثاني أكسيد الكربون للتركيز على الإنجازات التكنولوجية المتطورة بما في ذلك دمج عملية احتجاز واستغلال وتخزين ثاني أكسيد الكربون مع الطاقة الجديدة وطاقة الهيدروجين وطاقة الكتلة الحيوية. ستعمل الشركة على تطوير التطبيقات التكنولوجية مثل إنتاج ثاني أكسيد الكربون للمواد الكيميائية عالية القيمة وتمعدن ثاني أكسيد الكربون واستخدامه لتحقيق اختراقات في التقنيات الأساسية وحل الاختناقات في المعدات في عملية التقاط الكربون ونقله واستخدامه وتخزينه.

بهدف بناء نظام ابتكار تكنولوجي لثاني أكسيد الكربون من “عرض مشروع تطوير التكنولوجيا والبناء والتصنيع”، ستقوم سينوبك بتوسيع السلسلة الصناعية لعزل الكربون النظيف وبناء الأساس لابتكار تكنولوجيا الحد من انبعاثات الكربون.

بين عامي 2021 و 2025، ستنشئ شركة سينوبك مشروعًا تجريبيًا جديدًا لعروض مشاريع احتجاز واستغلال وتخزين ثاني أكسيد الكربونالضخمة بقدرة احتجاز مليون طنبالتعاون مع شركة ضخمًا بالشراكة مع شركة شينوبك نانجنغ للصناعات الكيماوية المحدودة في حقول النفط والغاز التابعة لها في شرق الصين وحقل سينوبك جيانغسو لتحقيق هدف ذروة الكربون وحياديته.

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