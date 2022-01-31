‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): أعضاء برلمانات من أكثر من 20 دولة يتمنون لبكين 2022 النجاح في منتدى سي أم جي

بكين، 31 كانون الثاني/يناير، 2022 / PRNewswire/ — عبر أكثر من 30 من أعضاء البرلمانات في أكثر من 20 دولة عبر العالم عن تمنياتهم للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022 وأعربوا عن معارضتهم لتسييس هذه الألعاب.

وأدلى المشرعون بهذه التصريحات في برنامج خاص لشبكة سي جي تي أن مخصص لبكين 2022، والذي تم بثه يوم السبت.

البرنامج، الذي جاء تحت عنوان “جمال الألعاب الأولمبية الشتوية: احتفال بالروح البشرية”، هو جزء من منتدى مجموعة وسائل الإعلام الصينية (سي أم جي).

أشاد المشرعون بجهود الصين لاستضافة دورة أولمبية شتوية “بسيطة وآمنة ورائعة” على الرغم من التحديات التي تمثلها جائحة كوفيد -19، وتمنوا للألعاب النجاح.

ورحب رئيس مجموعة الإعلام الصينية شين هيكشيونغ بالمشرعين لمشاركتهم في البرنامج. وقال إن التنمية السلمية والمصير المشترك هما عنصران أساسيان لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية – وهي رؤيا دعا إليها الرئيس الصيني شي جنبينغ – وكذلك مُثل للحركة الأولمبية.

وقال شين “تجسد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين تطلع البشرية إلى السلام والتميز.” وشدد على أنه “أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة لنا أن نأتي معا”.

وأعرب غونغ تابارانشي، نائب رئيس الوزراء التايلاندي السابق، عن ثقته في أن تحقق الألعاب نجاحًا كبيرًا. وقال إنه على الرغم من قلة الجليد والثلوج في تايلاند، قررت البلاد إرسال وفد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وقال وانغ يانشيا، عضو اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ونائب وزير إدارة الرياضة بلجنة بكين المنظمة للألعاب الأولمبية الشتوية وأولمبياد المعاقين 2022، إن الاستعدادات السلسة للحدث تدين بقدر كبير من حب الشعب الصيني للرياضات الشتوية، والدعم من الحكومة الصينية، والمساعدة التي يقدمها الخبراء والفنيون من مختلف البلدان.

وقالت فيلاتوفا إيرينا أناتوليفنا، عضو مجلس الدوما الروسي، إن الصين وروسيا جارتان صديقتان. وأضافت أن أهمية الثقة المتبادلة بين الجانبين تجلت من خلال الرياضة.

قال سينخو غانباتار، عضو برلمان منغوليا، إن الألعاب الأولمبية يجب ألا تعرقلها جائحة كوفيد-19 أو القضايا السياسية. وقال إن منظمي الألعاب أجروا تحضيرات منظمة للحدث في ظل ظروف “شبه مستحيلة”، ونالوا الاحترام والدعم من العالم.

وقال مشاهد حسين سيد، رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الباكستاني، إن باكستان ودولا آسيوية أخرى تعارض بشدة مقاطعة بكين 2022 بأي شكل وتعارض أي محاولة للتحريض على المواجهة والانقسام. وقال إن الروح الأولمبية تدعو إلى الصداقة والتعاون.

كما أعرب مشرعون من دول مثل ألمانيا وإيطاليا وكندا وتركيا والبرازيل وإسبانيا ونيوزيلندا واليابان وجنوب إفريقيا عن رغبتهم في إقامة الألعاب.

جدير بالذكر أن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية تقام في بكين في الفترة من 4 إلى 20 شباط/فبراير، تليها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للمعاقين في الفترة من 4 إلى 13 آذار/مارس.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-01-29/Lawmakers-from- over-20-countries-wish- Beijing-2022-success- 17deP4lCmhG/index.html

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1736542/A_special_ program_of_CGTN_dedicated_to_ Beijing_2022___CMG.jpg