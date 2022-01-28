‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): عقد منتدى مجموعة الصين للإعلام تحت شعار “معًا من أجل دورة ألعاب أولمبية شتوية بتكنولوجيا فائقة”

وقد عقدت مجموعة الصين للإعلام، الناقل الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، في بيجين يوم الأربعاء نسختها الأولى من منتدى الإبداع الإعلامي العالمي تحت شعار «معًا من أجل دورة ألعاب أولمبية شتوية بتكنولوجيا فائقة»؛ وشارك فيه عبر الإنترنت ممثلو 145 مؤسسة إعلامية ومنظمة دولية من 78 دولة ومنطقة حول العالم.

مجموعة الصين للإعلام ملتزمة بتغطية دورة الألعاب الأولمبية بتكنولوجيا مبتكرة

وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى، قال شن هاي شيونغ، رئيس مجموعة الصين للإعلام: «إنّ مجموعة الصين للإعلام ملتزمة بنقل فعاليات دورة الألعاب الأولمبية باستخدام تكنولوجيا مبتكرة تُظهر مدى روعتها».

وأضاف: «قامت مجموعة الصين للإعلام بتغطية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي أقيمت في طوكيو من خلال قناة رياضية فائقة الوضوح بدقة 4K؛ والتي تُعدّ القناة الأولى من نوعها في العالم».

وأردف بقوله: «وسنتعاون مع وسائل الإعلام العالمية واللجنة الأولمبية الدولية لاستخدام وسائل إعلامية مبتكرة لتقديم تغطية رائعة ومبهرة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 التي ستستضيفها بيجين قريبًا».

بيجين تحدث نقلة نوعية في الدورات الأولمبية

ومن جانبه، هنأ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية “توماس باخ” المشاركين بالانعقاد الناجح للمنتدى، وقال في كلمته عبر الفيديو: «إنّ الصين ستقدّم للعالم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 بطريقة مبهرة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الألعاب الأولمبية».

وأضاف: «إنّ مجموعة الصين للإعلام وتلفزيون الصين المركزي “شريكان مهمّان للجنة الأولمبية الدولية”».

وبدوره، أعرب أوليغ دوبروديف، المدير العام لشركة البث التلفزيوني والإذاعي الحكومية لعموم روسيا، في كلمته للمشاركين في المنتدى عبر الفيديو عن: «انبهاره بالابتكارات التكنولوجية والأفكار الجديدة التي ستطبّقها مجموعة الصين للإعلام لتغطية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيجين، وتطلعه لمشاهدة حفل افتتاح رائع».

رئيس اللجنة الأولمبية الصينية: مجموعة الصين للإعلام تكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الألعاب الأولمبية

ومن جانبه، أعرب “قو تشونغ ون”، رئيس اللجنة الأولمبية الصينية عن: «ثقته في أنّ مجموعة الصين للإعلام ستقدّم للعالم دورة ألعاب أولمبية استثنائية وستكتب فصلًا جديدًا ورائعًا في تاريخ الألعاب الأولمبية».

وأضاف: «تواصل مجموعة الصين للإعلام تحسينها لخدمات البث الإذاعي والتلفزيوني وابتكار تقنيات بث جديدة لتوفير تجربة ممتعة لمشاهدي دورة الألعاب الأولمبية».

إطلاق مبادرة مشتركة

وخلال المنتدى، أطلقت مجموعة الصين للإعلام واتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ واتحاد إذاعات الدول العربية والشبكة الأوروبية لتبادل الأخبار وتحالف أمريكا اللاتينية للمعلومات «المبادرة المشتركة لمنتدى الإبداع الإعلامي العالمي الأول»؛ وتدعو هذه المبادرة وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم إلى استغلال فرصة إقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة لأداء واجباتها ومسؤولياتها، وتعزيز آليات الابتكار الإعلامي، ونشر قيم دورات الألعاب الأولمبية، وتحفيز الشعوب على التعاون معًا لإيجاد عالم أفضل.

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