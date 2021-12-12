‫شركة استرازينيكا المشرق العربي يُعترف بها كواحدة من أفضل أماكن العمل في مجال الأدوية لعام 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 12ديسمبر / كانون أول 2021 /PRNewswire/ — تم الاعتراف مؤخرًا بشركة استرازينيكا المشرق العربي https://edenred.ae/ ، التابعة لشركة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية متعددة الجنسيات، كواحدة من أفضل أماكن العمل في الأردن ولبنان والعراق. وتأتي هذه الشهادة نتيجة لتحليل مستقل أجرته منظمة أفضل أماكن العمل (Best Places to Work) ويلقي هذا التحليل الضوء على تفاني الشركة في الحفاظ على ثقافة مكان العمل المتميزة.

أفضل أماكن العمل هو بمثابة برنامج شهادات دولي، يعتبر “المعيار البلاتيني” في تحديد أفضل أماكن العمل في جميع أنحاء العالم والاعتراف بها، مما يوفر لأصحاب العمل الفرصة لمعرفة المزيد حول مشاركة موظفيهم ورضاهم، وتكريم أولئك الذين يقدمون خبرة عمل مميزة تتمتع بأعلى المعايير فيما يتعلق بظروف العمل.

وصرح رامي سكاندار، الرئيس القطري لاسترازينيكا في الشرق الأدنى وبلاد المغرب العربي، قائلًا: “نعتقد في استرازينيكا الشرق الأدنى والمغرب العربي، أن الأشخاص الذين يقفون وراء الأرقام أكثر أهمية من الأرقام نفسها. ونضمن لكل من يختار العمل في شركتنا أن يصل إلى إمكاناته الكاملة ويقدم مساهمة قيمة للمؤسسة. وأنا أيضًا فخور بالحفاظ على هذه الجائزة للبنان والأردن والعراق، ولكن أتطلع إلى توسيعها لتشمل المزيد من البلدان ضمن مجموعة الشرق الأدنى وبلاد المغرب العربي، وتعزيز صورة استرازينيكا كصاحب عمل مفضل ومكان رائع للعمل (Great Place to Work)”.

وصرحت نهى زانون، مديرة الموارد البشرية لاسترازينيكا في الشرق الأدنى وبلاد المغرب العربي، قائلة: “تعلمنا، خلال العامين الماضيين من التحديات، أن الأمر لا يتعلق بالأداء والتنمية فحسب، بل أيضا بالتركيز على رفاهية شعبنا من أجل التغلب على نضالاته اليومية، وتسهيل بيئة شاملة وجذابة، حيث يمكنهم التفوق على أنفسهم. فالأمر يتعلق بجذب واستبقاء الأشخاص ذوي المهارات المناسبة الذين يشاركوننا قيمنا، مما يوفر لهم الفرصة للتعلم والتطور”.

“عمل رائع يا فريق استرازينيكا المدهش في لبنان! أنتم تستمرون في إثبات أن فريق لبنان يمكنه تحقيق أفضل النتائج في أي ظرف من الظروف، ومن خلال العيش بقيم استرازينيكا وكونها جوهر لثقافة صحية ورائعة، هذه الثقافة تميزنا عن جميع شركات الأدوية في لبنان، مما يدفعنا للبقاء في هذا السوق لتحقيق أكبر نتيجة لبلدنا ومرضانا”. صرح بذلك أغنار أبو جود، المدير التجاري لشركة استرازينيكا في لبنان.

وصرح أيضًا ديزي عبد الكريم، المدير القطري للأردن، قائلًا: “تهانينا لفريقنا الشاب المفعم بالحيوية في استرازينيكا الأردن! أنتم حقًا مبتكرونا الذين يلهموننا كل يوم من خلال عملكم، ويدفعون لتغطية الاحتياجات غير الملباة للعملاء من خلال العلم، مما يساعد على تحسين صحة وحياة الملايين من المرضى في جميع أنحاء البلاد. لم يتم الوصول إلى قمة النجاح في قفزة واحدة، ولكن في سلسلة من الخطوات الحازمة من خلال أشخاص عازمين على النجاح”

كما صرح أيمن رحال، المدير القطري للعراق، قائلًا” “نركز أساسًا في استرازينيكا العراق على أن يكون شعبنا هو رصيدنا الرئيسي. لقد تطوروا لفهم ما هو العمل الحقيقي، وما يهم أكثر وفكروا بشكل مستقل. ويعود الفضل في ذلك إلى المديرين التنفيذيين والفرق العمل المشتركة الذين رعوا ثقافة قوية من القيمة والإدماج، مُكرسين جهودهم لبناء منظمة موثوقة تحتضن التنوع وتعطي مجالًا لمزيد من التطوير والتعلم”.

نبذة عن برنامج أفضل أماكن العمل:

تمثل أفضل أماكن العمل الشهادة الأكثر تحديدًا “لاختيار صاحب العمل”، وهي الشهادة التي تطمح المنظمات في الحصول عليها. ويصادق البرنامج على أماكن العمل الرائدة في العديد من البلدان حول العالم من خلال تقييم الملكية الذي يحلل جاذبية الشركة من خلال عملية من خطوتين تركز على 8 جوانب لمكان العمل.

لمزيد من المعلومات بشأن البرنامج، يُرجى زيارة: www.bestplacestoworkfor. org