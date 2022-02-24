‫شركة “جيه آند تي إكسبريس” تدخل سوق أمريكا اللاتينية وتطلق شبكة خدماتها في المكسيك

مكسيكو سيتي، 24 فبراير 2022 / PRNewswire / — أعلنت اليوم شركة جيه آند تي إكسبريس (“ J&T”) ، وهي شركة كبرى متخصّصة في تقديم الخدمات اللوجستية الدولية السريعة، عن دخولها رسميًا إلى سوق أمريكا اللاتينية وإطلاق شبكة خدماتها في المكسيك بنجاح؛ وبهذا تغطي شبكة خدماتها العالمية إحدى عشرة دولة حول العالم.

وتزاول الشركة أعمالها في المناطق الرئيسية في جميع الولايات المكسيكية (البالغ عددها 32 ولاية) من خلال 12 مركزًا للفرز و26 مركزًا للتوزيع. وقريبًا، ستطلق الشركة الإصدار المكسيكي من تطبيقها للهواتف المحمولة لتيسير حصول الشعب المكسيكي على خدمات الشحن والبريد السريع.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال تشارلز هو، نائب رئيس شركة جيه آند تي إكسبريس: “تسعى جيه آند تي إكسبريس -بوصفها إحدى الشركات المتخصصة في تقديم خدمات لوجستية سريعة ومتطورة- إلى توسيع أعمالها على الصعيد الدولي، لذا تولي أهمية كبيرة لسوق أمريكا اللاتينية. ويُعدّ إطلاق الشركة لأعمالها في المكسيك مرحلة أساسية في إطار توسيع شبكتها العالمية، وهو كذلك دليل إضافي على مدى فعالية النموذج الإقليمي للشركة في توسيع أعمالها عالميًا. ونحن نطمح إلى مواصلة تعزيز ميزتنا التنافسية في المستقبل من خلال تحسين عملياتنا المحلية والالتزام بتطبيق نموذجنا المتميز في الإدارة وإدخال مزيد من التحسينات التكنولوجية على عملياتنا حتى نتمكّن من تزويد عملائنا بخدمات لوجستية ذات جودة عالية”.

وقال رايان زانغ، رئيس شركة جيه آند تي إكسبريس: “تُعدّ المكسيك مركزًا مهمًّا للخدمات اللوجستية في أمريكا اللاتينية، كما توجد بها المقرّات الرئيسية للعديد من الشركات في أمريكا اللاتينية، لذا فهي تمثل قناة إستراتيجية مهمّة بالنسبة لنا ستمكّننا من مواصلة توسيع أعمالنا في سوق أمريكا اللاتينية. ويُعدّ إطلاق شبكتنا في المكسيك إنجازًا مهمًّا في إطار تنفيذ إستراتيجيتنا الدولية، وسنبذل قصارى جهدنا لإرضاء عملائنا في المكسيك وتزويدهم بخدمات شحن وبريد سريع تتسم بالكفاءة والجودة العالية”.

وقبل دخولها إلى السوق المكسيكي، كانت شبكة خدمات جيه آند تي إكسبريس تغطي عشر دول ومناطق من بينها الصين وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند والفلبين وكمبوديا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وبعد نجاحها في إطلاق شبكة خدماتها في المكسيك، والتي تُعدّ محطتها الأولى في أمريكا اللاتينية، تسعى جيه آند تي إكسبريس إلى المساهمة في تنمية الأسواق الناشئة، وتوسيع شبكتها العالمية في المستقبل لزيادة حركة التجارة العالمية وتعزيز الترابط بين دول العالم، وتقديم خدمات لوجستية عالمية متميّزة.

عن شركة جيه آند تي إكسبريس

تأسّست شركة جيه آند تي إكسبريس في أغسطس 2015، وهي شركة شحن دولي سريعة النمو، تركّز على تقديم خدمات الشحن السريع والخدمات اللوجستية العابرة للحدود. وتلتزم الشركة بتقديم خدمات متكاملة ذات جودة عالية لعملائها في جميع أنحاء العالم. وتنتشر شبكة خدمات جيه آند تي إكسبريس في إحدى عشرة دولة، وهي الصين وإندونيسيا وفيتنام وماليزيا وتايلاند والفلبين وكمبوديا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمكسيك؛ وهو ما يمكّنها من تقديم خدماتها لأكثر من ملياري شخص في تلك الدول.

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