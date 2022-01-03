‫شركة كوهلر تعرض ثمانية منتجات منزلية ذكية جديدة في معرض CES 2022

شركة كوهلر، ويسكونسن, 3 يناير 2022 /PRNewswire/ — تعرض شركة كوهلر، وهي علامة تجارية عالمية رائدة، ثمانية منتجات جديدة بالإضافة إلى مجموعة منتجاتها المنزلية الذكية في المعرض الدولي للإلكترونيات الاستهلاكية (CES 2022)، وتركّز هذه المنتجات على تحسين رفاهية العملاء وتعزيز راحتهم، وتشمل هذه المنتجات:

يمكنك الاطّلاع على البيان الإخباري التفاعلي متعدّد القنوات هنا: https://www.multivu.com/ players/English/8991951- kohler-new-smart-home- products-ces-2022/

تكنولوجيا الاستحمام الذكية «PerfectFill»: وهي عبارة عن تعبئة ذكية لحوض الاستحمام من خلال وحدة تحكّم رقمية أو تطبيق إلكتروني، مع نظام صرف ذكي؛ حيث يتم ضبط المياه في حوض الاستحمام على درجة الحرارة المفضّلة وبالعمق المطلوب بأمر صوتي بسيط أو من خلال تطبيق KOHLER Konnect، وهو ما يقلل من الوقت المستغرق في متابعة حوض الاستحمام أثناء امتلائه. وهذه التكنولوجيا التي سبق طرحها بوصفها تكنولوجيا نظرية، ستُطرح للبيع في الأسواق في مايو 2022.

مجموعة الصمامات وأدوات التحكم « «Anthem : وهي مجموعة صمامات رقمية تتمتع بإمكانية تشغيل مخارج مياه متعدّدة وإدارتها من خلال تطبيق KOHLER Konnect، ويمكن أن تقترن بتطبيقات المساعد الصوتي، وتوفر خصائص فريدة للتحكّم في درجة حرارة المياه وتدفقها من كل مخرج مياه. من خلال اتصالها بالمرشات الغامرة لرؤوس الدش الأنيقة ورؤوس الدش اليدوية، ورؤوس الدش الكبيرة، ومرشات الجسم؛ تُحسّن مجموعة Anthem من تجربة الاستحمام من خلال تقنيتها وهندستها المبتكرة.

صنبور المطبخ المعلق: وهو صنبور مطبخ معلق في السقف متصل لاسلكيًا بجهاز تحكّم عن بُعد، ومن خلال هذا الجهاز يمكن التحكّم في تشغيل الصنبور ودرجة حرارة المياه ومعدّل تدفقها، والصنبور مزوّد بخرطوم يمكن تعديل طوله بالكامل، ويتمتع بإمكانية دوران 180 درجة.

صنبور الحمّام السكني الذي يعمل بدون لمس: فئة جديدة من صنابير كوهلر، تعمل بحركة بسيطة من اليد وتوفر ميزة التحكّم في درجة الحرارة وتعمل بالبطاريات، وهو ما يوفر للعملاء تقنية حديثة سهلة الاستخدام.

نظام كوهلر لتخزين الطاقة: وهو نظام تخزين طاقة منزلي معياري يقترن بأنظمة الطاقة الشمسية لتمكين أصحاب المنازل من الاستفادة من الطاقة الشمسية بصرف النظر عن حالة الطقس أو الوقت من اليوم أو حالة شبكة الألواح الشمسية.

الخزينة الرقمية Robern IQ : وهي خزينة ذكية توفر وسيلة صغيرة لحماية الممتلكات الثمينة والأدوية والأغراض الشخصية بشكل آمن، وهذه الخزينة مزوّدة بلوحة لمس ومتصلة بتطبيق لتعيين كلمة المرور وحمايتها، وضمان حفظ الممتلكات بطريقة آمنة.

ومن بين المنتجات المميّزة الإضافية التي ستُطرح في الأسواق في عام 2022، حمّام Stillness، وهو حوض استحمام مزوّد بمجموعة مستشعرات، يوفر تجربة استحمام فريدة مستوحاة من أسلوب الاستحمام في الغابات اليابانية، ونظام المراقبة H2Wise المدعوم من Phyn، وهي مجموعة أجهزة ذكية لمراقبة المياه مصمّمة لاكتشاف التسريبات وتتبّع استخدام المياه في المنازل.

راجع مجموعة المواد الترويجية لشركة كوهلر في معرض CES.

نُبذة عن شركة كوهلر

تأسّست شركة كوهلر في عام 1873، وهي شركة عالمية رائدة في تصميم وابتكار وتصنيع منتجات المطابخ والحمّامات، وأثاث المطابخ والبلاط الفاخر ومنتجات الإضاءة، والمحرّكات والمولّدات وحلول الطاقة النظيفة؛ وتمتلك الشركة وتدير اثنين من أفخم الفنادق ومنتجعات الجولف من فئة الخمس نجوم في كوهلر بولاية ويسكونسن، وبلدة سانت أندروز في اسكتلندا.

للتواصل:

فيكي هافنشتاين

Victoria.valdezhafenstein@ kohler.com

جيليان روزون

Jillian.rosone@kohler.com