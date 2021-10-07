‫شركة ميامي إنترناشيونال القابضة تُعلن عن نتائج التداول خلال شهر أغسطس 2021، ومجموعة مياكس إكستشينج تسجل أرقامًا قياسية جديدة بشأن الحصة السوقية وحجم التداول، أما تداول شركة سبايكس فيوتشرز بلغ مستويات قياسية

برينستون، نيوجرسي، 7 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال القابضة (Miami International Holdings, Inc) اليوم عن نتائج تداول شركاتها الأمريكية التابعة خلال شهر سبتمبر2021 ألا وهي مياكس (MIAX®)، ومياكس بيرل (MIAX Pearl®)، ومياكس إيميرالد (MIAX Emerald®) (يُشار إليهم معًا باسم مجموعة مياكس إكستشينج “MIAX Exchange Group™”) ومنيابوليس غرين إكستشينج (Minneapolis Grain Exchange) (المعروفة اختصارًا باسم “MGEX“).
كان إجمالي الحصة السوقية للخيارات المتعددة القوائم في الولايات المتحدة 14.50% في سبتمبر2021 وهي أعلى بمقدار 79 نقطة أساسية من الحصة السوقية البالغة 13.71% في سبتمبر2020 ومثلت زيادة بنسبة 5.8%.
أبرمت مجموعة مياكس إكستشينج بشكل جماعي أكثر من 110.8 مليون عقد خيارات متعددة القوائم في أغسطس 2021 بما يمثل متوسط حجم التداول اليومي (ADV) الذي يبلغ 5,275,356 عقدًا.
وبالنسبة للأسهم الأميركية، حققت مياكس بيرل إيكوتيز (MIAX Pearl Equities™) 1,379,358,616 سهمًا في أغسطس 2021، وهو رقم قياسي جديد في حجم التداول الشهري وزيادة بنسبة 78.4% عن أغسطس 2021. يمثل إجمالي سبتمبر2021 أيضًا حصة سوقية قياسية بلغت .0.62%.
وبالنسبة للعقود الآجلة الأمريكية، حققت منيابوليس غرين إكستشينج 324,299 عقدًا في سبتمبر2021، وهو رابع أعلى إجمالي حجم تداول شهري على الإطلاق ويمثل زيادة بنسبة 96.8% عن إجمالي سبتمبر 2020. بلغ إجمالي حجم العقود خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر لعام 2021 2,800,181 عقدًا، بزيادة قدرها 38.2% عن نفس الفترة من العام 2020، في حين بلغ إجمالي الفائدة المفتوحة 88,618 عقدًا في 31 سبتمبر2021، بزيادة قدرها 33.1% عن 31 سبتمبر2020.
حققت سبايكس فيوتشرز (SPIKES® Futures) رقمًا قياسيًا من حيث إجمالي حجم التداول بلغ 157,539 عقدًا في أغسطس 2021، بزيادة قدرها 83.4% من إجمالي 85,885 عقدًا في أغسطس2021،وبلغ حجم تداولات مؤشر سبايكس الآجلة رقمًا قياسيًا من حجم التداول اليومي بـ 7,502 عقدًا في سبتمبر 2021. بالإضافة إلى أنه بلغ إجمالي حجم تداولات مؤشر سبايكس الآجلة في 9 سبتمبر 2021 رقمًا قياسيًا يوميًا بـ 14,890 عقد.
|
حجم تداول الخيارات المتعددة القوائم
لمجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي
|
المقارنة السنوية حتى تاريخه
|
عقود الخيارات
الخيارات
|
سبتمبر 2021
|
سبتمبر 2020
|
نسبة التغيير المئوية
|
أغسطس 2021
|
نسبة التغيير المئوية
|
سبتمبر 2021
|
سبتمبر 2020
|
نسبة التغيير المئوية
|
أيام التداول
|
21
|
21
|
22
|
188
|
189
|
صناعة خيارات الأسهم الأميركية
|
763,992,378
|
632,751,329
|
20.7%
|
761,891,872
|
0.3%
|
6,896,676,100
|
5,046,519,012
|
36.7%
|
مجموعة مياكس إكستشينج
|
110,782,472
|
86,720,900
|
27.7%
|
116,013,478
|
-4.5%
|
989,154,877
|
605,449,661
|
63.4%
|
خيارات مياكس
|
43,883,693
|
36,901,910
|
18.9%
|
47,123,249
|
-6.9%
|
384,130,954
|
242,802,660
|
58.2%
|
مياكس بيرل
|
29,760,494
|
23,864,559
|
24.7%
|
27,068,706
|
9.9%
|
331,491,709
|
228,612,913
|
45.0%
|
مياكس إيميرالد
|
37,138,285
|
25,954,431
|
43.1%
|
41,821,523
|
-11.2%
|
273,532,214
|
134,034,088
|
104.1%
|
حجم التبادل اليومي للخيارات متعددة القوائم
|
سبتمبر 2021
|
سبتمبر 2020
|
نسبة التغيير المئوية
|
أغسطس 2021
|
نسبة التغيير المئوية
|
سبتمبر 2021
|
سبتمبر 2020
|
نسبة التغيير المئوية
|
قطاع الخيارات الأميركية متعددة القوائم
|
36,380,589
|
30,131,016
|
20.7%
|
34,631,449
|
5.1%
|
36,684,447
|
26,701,159
|
37.4%
|
مجموعة مياكس إكستشينج
|
5,275,356
|
4,129,567
|
27.7%
|
5,273,340
|
0.0%
|
5,261,462
|
3,203,437
|
64.2%
|
مياكس
|
2,089,700
|
1,757,234
|
18.9%
|
2,141,966
|
-2.4%
|
2,043,250
|
1,284,670
|
59.0%
|
مياكس بيرل
|
1,417,166
|
1,136,408
|
24.7%
|
1,230,396
|
15.2%
|
1,763,254
|
1,209,592
|
45.8%
|
مياكس إيميرالد
|
1,768,490
|
1,235,925
|
43.1%
|
1,900,978
|
-7.0%
|
1,454,959
|
709,175
|
105.2%
|
الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم
لمجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي
|
المقارنة السنوية حتى تاريخه
|
الحصة السوق للخيارات
متعددة القوائم
|
سبتمبر 2021
|
سبتمبر 2020
|
نسبة التغيير المئوية
|
أغسطس 2021
|
نسبة التغيير المئوية
|
سبتمبر 2021
|
سبتمبر 2020
|
نسبة التغيير المئوية
|
مجموعة مياكس إكستشينج
|
14.50%
|
13.71%
|
5.8%
|
15.23%
|
-4.8%
|
14.34%
|
12.00%
|
19.5%
|
مياكس
|
5.74%
|
5.83%
|
-1.5%
|
6.19%
|
-7.1%
|
5.57%
|
4.81%
|
15.8%
|
مياكس بيرل
|
3.90%
|
3.77%
|
3.3%
|
3.55%
|
9.6%
|
4.81%
|
4.53%
|
6.1%
|
مياكس إيميرالد
|
4.86%
|
4.10%
|
18.5%
|
5.49%
|
-11.4%
|
3.97%
|
2.66%
|
49.3%
|
حجم تداول أسهم
مياكس بيرل، الشهر الحالي
|
المقارنة السنوية حتى تاريخه
|
الأسهم (بالملايين)
|
سبتمبر 2021
|
سبتمبر 2020
|
نسبة التغيير المئوية
|
أغسطس 2021
|
نسبة التغيير المئوية
|
سبتمبر 2021
|
سبتمبر 2020
|
نسبة التغيير المئوية
|
أيام التداول
|
21
|
2
|
22
|
188
|
2
|
حجم الأسهم الأميركية – الصناعة
|
222,234
|
NM
|
NM
|
198,022
|
12.2%
|
2,180,672
|
NM
|
NM
|
حجم التداول لمياكس
|
1,379
|
NM
|
NM
|
773
|
78.4%
|
6,087
|
NM
|
NM
|
حجم التبادل اليومي لمياكس بيرل
|
66
|
NM
|
NM
|
37
|
77.5%
|
32
|
NM
|
NM
|
حصة السوق لمياكس بيرل
|
0.62%
|
NM
|
NM
|
0.39%
|
59.1%
|
0.28%
|
NM
|
NM
|
NM – Not meaningful
|
حجم تداول الخيارات والعقود الآجلة
لمنيابوليس غرين إكستشينج، الشهر الحالي
|
المقارنة السنوية حتى تاريخه
|
العقود الآجلة وعقود
الخيارات
|
سبتمبر 2021
|
سبتمبر 2020
|
نسبة التغيير المئوية
|
أغسطس 2021
|
نسبة التغيير المئوية
|
سبتمبر 2021
|
سبتمبر 2020
|
نسبة التغيير المئوية
|
أيام التداول
|
21
|
21
|
22
|
188
|
189
|
حجم تداول منيابوليس غرين إكستشينج
|
324,299
|
164,754
|
96.8%
|
394,528
|
-17.8%
|
2,800,181
|
2,026,152
|
38.2%
|
حجم التبادل اليومي لمنيابوليس غرين إكستشينج
|
15,443
|
7,845
|
96.8%
|
17,933
|
-13.9%
|
14,895
|
10,720
|
38.9%
للحصول على مزيد من المعلومات حول شركة مياكس، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.MIAXOptions.com أو التواصل مع عمليات التداول الخاصة بمياكس على الموقع الإلكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions.
جهات التواصل مع الشركة
أندي نايبو، النائب الأول، كبير مسؤولي الاتصالات
(609) 955-2091
نُبذة عن مياكس
تمتلك شركة ميامي إنترناشيونال القابضة الشركة الأم لمياكس، بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية (MIAX®) ذات المسؤولية المحدودة، ومياكس بيرل (MIAX Pearl®)ذات المسؤولية المحدودة، ومياكس ايميرالد (MIAX Emerald®) ذات المسؤولية المحدودة، وبورصة مينيابوليس للحبوب (MGEX)ذات المسؤولية المحدودة، وبورصة برمودا (BSX).
مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد هي عبارة عن بورصات أوراق مالية وطنية مسجلة لدى لجنة الاوراق المالية والبورصات (SEC) التي تستفيد من تقنية مياكس الرائدة في الصناعة وبنيتها التحتية لإتاحة خيارات الإدراج للتداول الأمريكية للشركات الأعضاء فيها. تعمل مياكس باعتبارها مقر التداول الحصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر سبايكس للتقلب (SPIKES® Volatility Index) (مؤشر:سبايك)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يوماً في صناديق SPDR® S&P 500® صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) (SPY). بالإضافة إلى الخيارات، تسهل مياكس بيرل تداول الأسهم النقدية من خلال بورصة مياكس بيرل إيكوتيز (MIAX Pearl Equities™).
بورصة مينيابوليس للحبوب هي بورصة مسجلة بلجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهي عبارة عن بورصة منتجات آجلة للأوراق المالية مسجلة بالإشعار مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. تعد بورصة مينيابوليس للحبوب بمثابة السوق الحصري لمجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك القمح الربيعي الأحمر القاسي و سبايكس فيوتشرز. بالإضافة إلى ذلك، بورصة مينيابوليس للحبوب هي سوق للعقود المحددة (DCM) ومنظمة مقاصة للمشتقات (DCO) بموجب لجنة تداول السلع الآجلة، وتوفر سوقاً للعقود المحددة منظمة مقاصة للمشتقات وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.
بورصة برمودا هي عبارة عن سوق أوراق مالية دولي إلكتروني رائد تنظمه هيئة النقد في برمودا(BMA)، وهي متخصصة في إدراج وتداول أدوات السوق الرأس مالية مثل الأسهم، والمسائل المتعلقة بالديون، والصناديق، وصناديق التحوط، وأذون المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. وهي عضو كامل العضوية في الاتحاد العالمي للبورصات وعضو منتسب في المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية، وبورصة برمودا معترف بها عالمياً، بما في ذلك من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات.
تقع المكاتب التنفيذية لمياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون بولاية نيوجيرسي، إلى جانب مكاتب إضافية تقع في ميامي وفي الولايات التالية: فلوريدا، ومنيابوليس، وهاملتون، وبرمودا.
للمزيد من المعلومات حول مياكس، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.MIAXOptions.com.
للمزيد من المعلومات حول بورصة مينيابوليس للحبوب، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.mgex.com.
للمزيد من المعلومات حول بورصة برمودا، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.BSX.com.
تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات الاستشرافية
يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضاً للبيع أو التماساً لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ويجب ألا يشكل عرضاً أو التماساً أو بيعاً في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عموماً كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلاً” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيراً” أو “مُتوقع”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية.
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