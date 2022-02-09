‫شركة هواوي تحتفظ بالتصدر ببرمجيتها 5G RAN

شنتشن ، الصين ، 9 فبراير 2022 / PRNewswire / — صُنفت برمجية شركة هواوي 5G RAN برمجية رائدة للسنة الثالثة على التوالي في تقرير غلوبال داتا الأخير H2 2021 ، 5G RAN: تقييم المشهد التنافسي.. يتم إصدار هذا التقرير كل ستة أشهر لتقييم المزايا التنافسية لمنتجات 5G RANمن بائعي RAN الرئيسيين. في تقريرH2 2021، تفوقت محفظة منتجات هواوي على منافسيها في جميع المعايير الأربعة: اتساع محفظة وحدة الراديو، وسعة وحدة النطاق الأساسي، وسهولة التركيب، والتطور التكنولوجي.

من حيث اتساع محفظة حافظة وحدات الراديو، تسهل مجموعة منتجات الراديو من هواوي إلى حد كبير تجارب الـ 5 جي غيغابايت في كل مكان. من خلال الابتكار المستمر، جمعت هواوي العديد من المزايا التي تتيح لها الانتشار عبر سيناريوهات مختلفة وتحفيز الصناعة إلى الأمام. على سبيل المثال، تعمل MetaAAU على تحسين كل من التغطية وكفاءة الطاقة، وتبسط BladeAAU Pro نشر الـ 5 جي في المواقع ذات مساحة الهوائي المحدودة، وتسمح AAU واسعة النطاق بسرعة 400 ميغاهرتز للمشغلين باستخدام الطيف المجزأ وإنشاء شبكات مشغلين متعددين مشتركة، وتحسن 3 غيغاهرتز 4T-8T منتجات MIMOمتعددة الهوائيات فائقة الاتساع التي تعمل على تحسين الطيف وكفاءة الطاقة مع تقليل التكاليف. يمكن أن تساعد هذه العروض المشغلين على ترقية شبكاتهم. وفقًا للتقرير، تقدم هواوي أكبر مجموعة متنوعة من منتجات الراديو 5 جي للنشر في سيناريوهات مختلفة.

يوضح التقرير أيضًا أن هواوي BBU5900 يتصدر الحزمة من حيث سعة الـ BBU ، مع أكبر عدد من الخلايا لكل وحدة حجم، بالإضافة إلى قدرة خلية mmWave بقدرة 400 ميغاهرتز الرائدة في الصناعة. تحمي هواوي BBU5900 عائدات المشغلين على الاستثمار وقدرتهم على التعامل مع نمو حركة المرور في المستقبل.

كانت سهولة التثبيت معيارًا آخر، وحافظة هواوي 5G RAN متقدمة بالفعل من حيث الهندسة والتركيب، بما في ذلك الأجهزة خفيفة الوزن وعوامل الشكل المدمجة. علاوة على ذلك، توفر هواوي مجموعة متنوعة من الحلول المبتكرة لتبسيط نشر 5 جي. وتشمل هذه: 19 كجم 64T Massive MIMO AAU ، وهي خفيفة بما يكفي لحملها وتركيبها من قبل شخص واحد؛ وحدة AAU ضخمة f سعة 10 كجم 32 طنًا يمكن نشرها بسهولة في سيناريو سعة الشوارع؛ Super BladeSite ، الذي يبسط نشر 5 جي بتصميمه المعياري، مما يلغي الحاجة إلى غرف المعدات والخزائن.

أخيرًا، في ما يتعلق بالتطور التكنولوجي، يمكن رؤية ابتكارات هواوي في مجموعة متنوعة من المجالات المختلفة. على سبيل المثال، تعمل خوارزمية Adaptive High Resolution (AHR) على تحسين قدرة الشبكة وتجربة المستخدم، ويستفيد حل SingleCell من الطيف المتوسط والمنخفض، وتمكّن حلول CloudAIR و SuperBAND التنسيق الفعال بين شبكات 4 جي و 5 جي للمشغلين، ويعمل PowerStar 2.0 على تحسين كفاءة الطاقة. يعد ابتكار البرمجيات أيضًا مجالًا مهمًا من مجالات اهتمام هواوي. علاوة على ذلك، كانت هواوي أول من اقترح اتجاهات جديدة لـ 5.5 جي، بهدف تعزيز التنمية المستدامة لـ5 جي في المستقبل.

ستستمر هواوي في التركيز إلى أقصى حد على تجربة المستخدم وطلب الصناعة. من خلال الابتكار وبالتعاون مع الشركاء في جميع أنحاء العالم، تأمل هواوي في الارتقاء بتجربة المستهلك إلى آفاق جديدة وتقديم الرقمية لجميع الصناعات.