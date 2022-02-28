‫شركة GEEK BAR تتعاون مع فريق “أستون مارتن” في سلسلة سباقات لومان الآسيوية 2022

وتأتي مشاركة شركة Geekvape في سلسلة سباقات لومان الآسيوية لهذا العام بعد مشاركتها في العام الماضي في “الموسم 68 من سباق الجائزة الكبرى في ماكاو”؛ حيث أشاد الجميع بمشاركتها المُبدعة في هذا الحدث الرياضي الكبير.

سيارة “أستون مارتن فانتاج” تُشعل الحماس في سباقات لومان الآسيوية

شاركت شركة Geek Bar في سلسلة سباقات لومان الآسيوية لهذا العام بموديلين جديدين من سيارة “أستون مارتن فانتاج” الرياضية، بالإضافة إلى أحدث أجهزتها للتدخين الإلكتروني (جهاز Geek Bar X6000 وجهاز Geek Bar S600 ). ويرجع اختيار الشركة لسيارات أستون مارتن إلى تميّز هذه السيارات بلمسات إبداعية ومبتكرة إضافة إلى إمكاناتها القوية التي تمكّنها من المشاركة بفعالية ونجاح في سباقات لومان للسرعة والتحمّل وتُبرز تفوقها وتميزها في السباقات؛ وهو ما يتوافق تمامًا مع ثقافة شركة Geek Bar .

السعي إلى تحقيق “التميّز” و “التفوّق”

يظهر حرص شركة Geek Bar على تحقيق التميّز في جودة منتجاتها؛ حيث تُطبق الشركة أعلى معايير السلامة والحماية في عمليات تصنيعها، وقد أشار ممثلو الشركة في سباقات لومان الآسيوية إلى أنّ الشركة: «تحرص على تقديم منتجات متميّزة وذات جودة عالية لعملائها من خلال تطبيقها لأعلى معايير السلامة في جميع عمليات تصنيع منتجاتها وتسويقها وتوزيعها».

وتتميّز سيارات “أستون مارتن” بتصميم مميّز وهيكل مُحسَّن ومحرك مُطوّر لزيادة قدرته الحصانية. كما يتميّز محركها بقدرة كبيرة غير عادية؛ وهو ما يوفر تجربة قيادة لا مثيل لها. وجميع هذا الميزات الرائعة المتوفرة في هذه السيارات تشبه إلى حدٍ كبير الميزات المتوفرة في منتجات شركة Geek Bar ؛ والتي تُتيح لمستخدميها الاستمتاع بأقصى قدر من النكهات اللذيذة.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال ألين يانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Geek Bar: «يُسعدنا للغاية التعاون مع فريق “تي إف سبورت” في سلسلة سباقات لومان الآسيوية؛ فهذا الفريق الرائع يشاركنا رؤيتنا في السعي دائمًا لتحقيق التميّز، كما يسعى كل منا للتفوّق في مجاله وتجسيد قيم التقدّم والنجاح».

وأضاف: «يُعدّ هذا هو التعاون الأول من نوعه بين شركات أجهزة التدخين الإلكتروني وشركات سباقات السيارات، ونحن على ثقة من أنّ هذا التعاون سيساعد على تعزيز صورة علاماتنا التجارية. ومن خلال هذا التعاون، تكتب شركة Geek Bar فصلًا جديدًا في تاريخ قطاع أجهزة التدخين الإلكتروني».