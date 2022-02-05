‫شركة Luxcore تعلن عن إطلاق منصة LambdaXchange™ للبنية الأساسية للحوسبة السحابية

وقعت الشركة اتفاقية حصرية لمدّة 3 سنوات مع دولة الشتات الأفريقي (SOAD) لتزويدها بمنصة البنية الأساسية لحوسبة البيانات السحابية بالإضافة إلى جميع الأجهزة والخدمات اللازمة

من خلال منصة LambdaXchange ™ستتمكّن دولة الشتات الأفريقي ( SOAD) من تقديم خدماتها إلى ما يقرب من 1.7 مليار شخص محتمل على مستوى العالم؛ ومن بينها الخدمات المصرفية الرقمية عبر الهواتف المحمولة، وتداول العملات الرقمية الصادرة عن بنوك مركزية، وتداول مشتقات العملات المشفرة، وخدمات التجارة الإلكترونية والتجارة عبر الهواتف المحمولة

تهدف الشركة إلى دخول أسواق رأس المال الخاص لتحقيق مزيد من الانتشار لمنصتها للبنية الأساسية للحوسبة السحابية

أتلانتا, 5 فبراير 2022/PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة Luxcore ، وهي شركة متخصصة في تطوير حلول البنية الأساسية للحوسبة السحابية، عن إطلاقها لمنصة البنية الأساسية للحوسبة السحابية LambdaXchangeTM، وهي منصة ذكاء اصطناعي تعمل بتقنية “السجل الموزع” لتوجيه البيانات وتحويلها ونقلها بطرق ذكية لنقاط التبادل في مدن ميامي ودالاس وأتلانتا.

وبالتزامن مع طرحها لهذا الإصدار الأولي للمنصة ـوقّعت الشركة في 8 يناير 2022، اتفاقية مع أول عميل لها من الشركات متعدّدة الجنسيات، وهي حكومة دولة الشتات الأفريقي ( SOAD ) ؛ وهي هيئة أنشئت بموجب معاهدة “الجماعة الاقتصادية للدول والأمم والأقاليم والعوالم في المنطقة السادسة (6) من أفريقيا”. ومن خلال هذه الاتفاقية الحصرية التي تستمر لمدّة ثلاث سنوات، ستزود الشركة دولة الشتات الأفريقي بمنصة LambdaXchange™ وجميع أجهزة وخدمات البنية الأساسية للحوسبة السحابية لتمكينها من تقديم خدماتها إلى ما يقرب من 1.7 مليار شخص محتمل على مستوى العالم؛ ومن بينها الخدمات المصرفية الرقمية عبر الهواتف المحمولة، وتداول العملات الرقمية الصادرة عن بنوك مركزية، وتداول مشتقات العملات المشفرة، وخدمات التجارة الإلكترونية والتجارة عبر الهواتف المحمولة.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال الدكتور لويس جورج تين، رئيس وزراء SOAD : “لقد أصدر برلماننا مؤخرًا قانونًا يؤسّس لقواعد الحصول على الجنسية والمواطنة في دولتنا؛ لذا، فإنّ الأفارقة في الشتات وكذلك الأفارقة الموجودين في أفريقيا يمكنهم الحصول على بطاقة الهوية الرقمية الخاصة بـ SOAD ، والتي سيكون لها استخدامات متعدّدة. وسنتمكّن، من خلال إبرامنا لهذه الاتفاقية التاريخية مع شركة Luxcore ، من توفير خدمات رقمية متعدّدة لمواطنينا مثل تمكينهم من التصويت في الانتخابات، والتعلم عبر نظامنا التعليمي، وإجراء المعاملات البنكية وتداول العملات المشفرة، وإجراء معاملات التجارة الإلكترونية وغير ذلك الكثير. ونحن سعداء بشراكتنا مع Luxcore لتزويدنا بخدمات سحابية حصرية تساعدنا على تحقيق أهدافنا، وتحسين حياة 1.7 مليار شخص على مستوى العالم”.

من خلال منصة شركة Luxcore للبنية الأساسية للحوسبة السحابية والخدمات الرئيسية التي توفرها الشركة، ستتمكّن SOAD من دعم بنيتها الأساسية للحوسبة السحابية بتقنيات مخصصة لحوسبة البيانات المادية والافتراضية وتخزينها ونقلها، وهو ما يعزز من قوة SOAD ونظامها الرقمي المستقبلي. وتشمل التطبيقات والخدمات العالمية التي ستوفرها SOAD من خلال المنصة ما يلي:

نقاط وصول إلى شبكة الإنترنت ( NAPs ) في جميع أنحاء العالم (للوصول إلى الإنترنت عبر تقنيات النطاق العريض)

) في جميع أنحاء العالم (للوصول إلى الإنترنت عبر تقنيات النطاق العريض) تطبيق بطاقة المواطنة الخاص بدولة SOAD

جوازات سفر رقمية لدولة SOAD

محافظ رقمية تُستخدم عبر الهواتف المحمولة

خدمات تداول العملات المشفرة المركزية واللامركزية

سداد المدفوعات وتسوية المعاملات عبر المنصات المخصصة

إجراء معاملات التجارة الإلكترونية والتجارة عبر الهواتف المحمولة

تطوير التطبيقات المركزية واللامركزية المستقبلية

وقال جيرالد رامدين، مؤسس شركة Luxcore ورئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي: “إنّ شركة Luxcore هي إحدى أوائل الشركات المتخصصة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية، وتُعدّ منصتنا للبنية الأساسية للحوسبة السحابية متكاملة رأسيًا؛ بدءًا من معالجات الدوائر الضوئية المتكاملة، والتي أعيد تعريفها كطبقة واحدة، مرورًا بطبقات الشبكة العليا المتكاملة، وصولًا إلى مجموعة تطبيقاتها التي تتميز بإمكانياتها الكبيرة من حيث السرعة والقابلية للتوسع والأمان لتلائم التطبيقات والخدمات الرقمية المستقبلية لشبكات الجيل الثالث ( Web3)”.

استثمارات إضافية لتوسيع نطاق منصة البنية الأساسية للحوسبة السحابية

للبدء في دخول أسواق رأس المال الخاص، أعلنت Luxcore عن زيادة رأس مالها لتوسيع نطاق منصتها للبنية الأساسية للحوسبة السحابية التي تخدم حاليًا 2 مليون مشترك شهريًا، وتُجري 2000 معاملة في الثانية بشكل متزامن، لتتمكن من تقديم خدماتها إلى 50 مليون مشترك على مستوى العالم، وذلك باستخدام ترميز الهوية الرقمية وخدمات المحفظة الرقمية الخاصة بها لتسريع الأداء، وزيادة عدد المعاملات المتزامنة وسرعة إجرائها. وبوصفها شركة استثمار خاصة، يمكن للمستثمرين المؤسسيين المعتمدين الاطّلاع على مزيد من المعلومات عن الشركة على موقعها الإلكتروني ، وغرفة البيانات الإلكترونية الخاصة بها، والمدعومة من قبل سوق ناسداك الخاص ( NPM).

تُعدّ شركة Luxcore شركة رائدة في مجال أشباه الموصلات الضوئية وتقنيات التبديل الضوئي من خلال علامتيها التجاريتين LambdaRouter ™، و LambdaXchange™ لبناء الشبكات اللامركزية؛ وهو ما مكّنها من تقديم نموذجها المبتكر للبنية الأساسية للحوسبة السحابية.

عن شركة Luxcore

شركة Luxcore هي شركة متخصصة في تطوير الجيل التالي من حلول البنية التحتية للبيانات السحابية. ومنذ تأسيسها في عام 2001، عملت على ابتكار تقنيات جديدة للدوائر الضوئية المتكاملة، وتقنيات التوجيه والتحويل والنقل الضوئي. وقد كان من أوائل ما أنتجته الشركة نظام LambdaRouterTM الذي حاز على جوائز، وهو نظام توجيه وتحويل ونقل ضوئي، وقد عملت الشركة على تطويره حتى أنتجت الجيل السابع منه ( (LambdaRouter G7 ، وهو نظام توجيه وتحويل ونقل ضوئي مبتكر مدعوم بمعالج ضوئي كمّي متعدّد الأنوية. وتطرح شركة Luxcore نموذجًا مختلفًا ومبتكرًا للبنية الأساسية للحوسبة السحابية بهدف تزويد العملاء بأجهزة لنقل البيانات وتخزينها وحوسبتها بطريقة آلية في شبكة مفتوحة لامركزية مكونة من نقاط تبادل ضوئي تعمل من خلال مركز بيانات ( edge-to-core ). وقد ابتكرت الشركة أيضًا نظام بناء الشبكات اللامركزية LambdaXchangeTM ( (LXE DeNA ، والذي يوفر إمكانيات غير مسبوقة من حيث السرعة والقابلة للتوسيع والأمان والإتاحة بهدف دعم الشبكات الأكثر تطورًا مثل الجيل الثالث من الويب ( (Web3، ومنصات تداول الأصول الرقمية. وتفخر الشركة بكونها أحد مصمّمي ومهندسي الجيل التالي من الإنترنت والذي يمثل مستقبل التمويل والتجارة والتنقل والميتافيرس.