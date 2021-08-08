‫عينت شركة Shipsy دب ديب سينغوبتا في منصب مستشار مجلس الإدارة

– يتمتع ديب بأكثر من عقدين من الخبرة في مجال التقنيات بالإضافة إلى تحصصه في إحداث تحولات على مستوى المؤسسات

– سيساهم انضمامه إلى الشركة في تنفيذ الاستراتيجيات الرئيسية والقرارات التجارية للمضي قدمًا في تنفيذ خططها التوسعية

جوروجرام، الهند،8 أغسطس 2021/PRNewswire/ — أعلنت شركة Shipsy – الرائدة في تقديم سلسلة التوريد الذكية والحلول اللوجستية القائمة على البرمجيات كخدمة (SaaS) – انضمام دب ديب سينغوبتا وشغله منصب مستشار مجلس الإدارة. ويُعد هذا تطورًا رئيسيًا للشركة التي تشارك بصورة استباقية في توسيع انتشارها الدولي والتعجيل به.

يشغل ديب منصب كبير الموظفين التنفيذيين ويتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في مجال التقنيات، وقد أمضى حياته المهنية مع شركات عالمية مثل هوليت-باكارد (HP)، وآي بي إم (IBM)، وساب إس إي (SAP). لديه سجل حافل في دفع وقيادة التحولات على مستوى المؤسسة، كما كان له دورًا فعالًا في نجاح شركة ساب إس إي في الهند وجنوب آسيا لما يقرب من عقدين من الزمن. استحوذت خلال هذه الفترة شركة ساب إس إي على حوالي 14,000 عميل وأنشأت شبكة تضم أكثر من 500 شريك. كما شارك شخصيًا في عدد من أكبر مشاريع التحول الرقمي مثل ريلاينس (Reliance) وتاتا (Tata).

شغل ديب منصب الرئيس والمدير العام لشركة ساب إس إي في الهند وجنوب آسيا من عام 2015 إلى 2020، وخلال فترة شغله لهذا المنصب، تم التصويت لصالح شركة ساب إس إي في الهند حيث احتلت المرتبة الأولي “كأفضل مكان للعمل في الهند” من قبل قائمة Great Places to Work لمدة عامين متتاليين. فقد كانت شركة ساب إس إي في الهند في ظل قيادته واحدة من أسرع المناطق نموًا على مستوى العالم، حيث فازت بلقب “أفضل منطقة من حيث الأداء لهذا العام في آسيا” في عاميّ 2016 و2018. كما فازت بجائزة “الطاووس الذهبي” من قبل وزارة تنمية المهارات في عام 2019 لمساهمتها الاجتماعية في تحسين محو الأمية الرقمية بين النساء والشباب الريفيين من خلال برنامج Code Unnati.

يشغل ديب الآن منصب استشاري مجلس إدارة دعم المشاريع لشركات تقدم البرمجيات كخدمة، وكذلك كمستثمر في المرحلة المبكرة.

هذا وقد صرح سوهام تشوكشي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Shipsy، تعقيبًا على تعيينه بالآتي، “للمضي قدمًا، نحتاج إلى مجموعة قوية من الاستشاريين لدفع عجلة نمونا على الصعيد العالمي. نظرًا لقيادته القوية في مجال التكنولوجيا وبناء المنظمة، سيكون ديب إضافة قيمة لفريقنا، كما يسعدنا انضمامه إلينا ونتطلع إلى بناء جذور أقوى وتعجيل جهودنا التوسعية العالمية.”

تتجه شركة إدارة الخدمات اللوجستية الذكية التي تتخذ من جوروجرام مقرًا لها بقوة نحو تحقيق أهدافها التوسعية. قامت شركة Shipsy بالعديد من عمليات التوظيف القيادية وزادت مجموعة المواهب لديها بنحو 25% هذا العام، كما أقاموا مؤخرًا مقارهم الإقليمية في دبي.

نُبذة عن شركة Shipsy :

تُعد شركة Shipsy منصة عالمية شاملة متخصصة في الإدارة اللوجستية وسلسلة التوريد قائمة على أساس البرمجيات كخدمة. وتعتمد – منذ تأسيسها في عام 2015 في مدينة جوروجرام – على الذكاء الاصطناعي والبيانات الهائلة لتصميم وتطوير حلول البرمجيات كخدمة منخفضة الشيفرة البرمجية للارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية في قطاعات التصنيع، ومطاعم الوجبات السريعة(QSR)، وتجارة التجزئة، والبريد السريع (CEP)، والطرود البريدية، والتجارة العالمية. يقع المقر الرئيسي الإقليمي للعلامة التجارية في دبي (الإمارات العربية المتحدة). واختتمت الشركة خلال العام الماضي جولة تمويل من الفئة الأولى أسهمت في جمع مبلغ قدره 6 مليون دولار أمريكي عبر منصة Surge التابعة لشركة Sequoia Capital India والشركة الاستثمارية Info Edge.

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