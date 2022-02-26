‫في أول تصنيف له يعكس نقاط قوته الفريدة، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا يحصل علىدرجة Aa2 مع نظرة مستقبلية إيجابية من قبل وكالة موديز

الخرطوم السودان, 25 فبراير 2022 /PRNewswire/ — منحت وكالة موديز للخدمات الاستثمارية (“موديز”) اليوم تصنيف Aa2 طويل الأجل للعملات الأجنبية للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا) مع نظرة مستقبلية إيجابية. ويتزامن هذا التصنيف المتميزمع حلول الذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس المصرف من من قبل 18 دولة عربية اثبت التاريخ بعد نظرها.

ويتركز نشاط المصرف الأساسي على تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين المنطقتين العربية والإفريقية وتجسيد التضامن العربي الأفريقي على أساس المساواة والصداقة.وقد قدم المصرف منذ أن بدء نشاطه في عام 1975 حتى الآن تمويلات شملت قروضا لأكثر من 720 مشروعًا إنمائيا لصالح القطاع العام، ومنحا لا تسترد تربو على 850 منحة في إطار عمليات العون الفني، وذلك لفائدة 44 دولة إفريقية من دول جنوب الصحراء، التي ظلت تسعى جاهدة لاستقطاب تمويلات ذات شروط ميسرة.

ويتميز المصرف بهيكل حوكمة قوي وغير معتاد إذ يقدم تمويلاته حصرا لدول غير مساهمة في رأسماله وبذلك يمارس نشاطه كمحفز موثوق وفعال للغاية لتدفق تمويلات صناديق التنمية العربية إلى إفريقيا وهو ما يعتبر عاملا حاسما في تحقيق الازدهار المشترك للمنطقتين.

وبالرغم من الانطباع بأن المصرف متعرض لمخاطر عالية نظرا لطبيعة نشاطه الموجه حصرا للاسهام في تنمية الدول الافريقية جنوب الصحراء، فإنه تمكن من أداء مهامه بتميز دون أنيسجل علي مر الثماني و الأربعين سنة الماضية من تاريخه اية خسارة في محافظه التمويلية، و يستند هذا الأداء في الغالب للعلاقات المتجذرة للمصرف مع حكومات الدول المستفيدة. كما حافظ المصرف علي محفظة استثمارات سائلة قوية، شكلت سندا قويا لتوفره علي موقف سيولة استثنائي.

إضافة لمكامن القوة المتقدم ذكرها ، أخذت “موديز” أيضا في الاعتبار التقدم الكبير الحاصل الذي أحرزه المصرف في عملية التحول المحسوبة التي يقودها المساهمون و مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية لتطوير المصرف ، منذ ان اتخذ القرار ببدئه تقديم القروض غير السيادية.

كما لاحظت “موديز” ان مكامن القوة لحصول المصرف علي هذا التصنيف الائتماني “Aa2 هي 1) قوة مؤشرموقف رأس المال قوي مقابل انخفاض الاستدانة.2) جودة وارتفاع مستوي الموارد السائلة و المدعوم بإدارة محافظة للسيولة.3) قوة الدعم غير التعاقدي من المساهمين. كماتعكس النظرة المستقبلية الإيجابية وجهة نظر وكالة “موديز” بأن استمرار المصرف في تحسين أداء اصوله من شأنه ان يدعم حصوله مستقبلا علي تصنيف ائتماني أعلي.

يمكن الاطلاع علي البيان الصحفي المتضمن إعلان قرار “موديز” علي هذا الرابط.

وقد علق معالي الدكتور/ فهد عبدالله الدوسري، رئيس مجلس إدارة المصرف على إعلان هذا التصنيف بالتصريح التالي:”يشكل هذا اليوم محطة محورية للمصرف في توسيع انشطته التنموية في افريقيا بالتزامن مع الذكرى 48 لتأسيسه.” وأضاف”لا تزل دول القارة جنوب الصحراء تعاني من نقص في الحصول علي التمويلات الأساسية، و يطمح المصرف لتسخير مكانته وهذا التصنيف الائتماني بالإضافة لدوره في استقطاب شركائنا في المنطقة العربية و خارجها لمقابلة الاحتياجات التمويلية بشكل افضل للقطاعين العام و الخاص بالدول المستفيدة. إن هذا التصنيف بدرجة Aa2 يجعلنا في مركز قوي لتعبئة الموارد بكلفة جد تنافسية ومن شأنه أن يوسع بشكل معتبرقدرتنا على الإقراض الميسر بالعملات البديلة المستخدمة في القارة الإفريقية “

كما علق علي القرار معالي المدير العام الدكتور سيدي ولد التاه بما يلي: ” يعتبر هذا التصنيف خطوة أولي في رحلة يسعي المصرف خلالها ان يجعل من نفسه مرجعا للإصدار بأسواق المال الدولية والإقليمية. و يعتبر هذا التصنيف “Aa2” اعترافا بالموقف القوي لرأسمال و سيولة المصرف، في حين تعكس “الرؤية الإيجابية ” الرفع المستمر من قدراتنا الداخلية. ويعتز فريق المصرف بحق بهذا الإنجاز الاستثنائي، الذي ما كان ليتحقق لولا الثقة والدعم الاستثنائي الذي ظل المساهمون يقدمونه لنا علي مر ما يناهز خمسة عقود “.

عن المصرف

https://www.badea.org/index. htm

المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا مؤسسة مالية متعددة الأطراف، مقرها بالخرطوم، جمهورية السودان تمتلكها حكومات الدول العربية الثمانية عشرة الموقعة على اتفاقية إنشائه في 18 فبراير 1974. وبدأ المصرف عملياته في مارس 1975 لتوفير التمويل والعون الفني للتنمية الاقتصادية حصرا في أفريقيا جنوب الصحراء. ويعمل المصرف على تيسير وتحفيز تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات العربية والخارجية الأخرى إلى أفريقيا. كما وسع المصرف منذ عام 2015 نطاق تركيزه على التجارة بين الدول العربية والأفريقية وكذلك التجارة البينية الأفريقية.

يعتبر المصرف مؤسسة دولية مستقلة، يتمتع بالشخصية القانونية الدولية الكاملة، وبالاستقلال التام في المجالين الإداري والمالي، ويخضع لأحكام اتفاقية إنشائه ولمبادئ القانون الدولي. ويعد إنشاء المصرف استجابة لهدف دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين المنطقتين العربية والأفريقية وتجسيداً للتضامن العربي الأفريقي، وترسيخاً للتعاون على أسس من المساواة والصداقة. ويظل المصرف أحد بنوك التنمية متعددة الأطراف القليلة جدا التي تهدف لخدمة الدول غير المساهمة في رأس مالها.

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