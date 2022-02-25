‫مجموعة “أورنج” تستخدم حلول Flytxt لإدارة القيم الدائمة لعملائها في جميع شركاتها في الشرق الأوسط وأفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة25 فبراير / شباط 2022/PRNewswire/ — وقّعت شركة Flytxt، وهي شركة رائدة في مجال أتمتة التسويق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومتخصصة في توفير حلول إدارة القيم الدائمة للعملاء (CLTVM)، اتفاقية مع مجموعة أورنج (Orange) لاستخدام حلولها في جميع شركاتها العاملة (17 شركة) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA).

تستخدم حلول Flytxt لإدارة القيم الدائمة للعملاء التحليلات السوقية للشركة وتقنياتها للذكاء الاصطناعي لتوفير معلومات إستراتيجية عن العملاء للمُسوّقين؛ مثل حل Next Best Offer (أفضل خطة تسويقية لاحقة) الذي يوفر توصيات بأفضل الطرق التسويقية الرقمية لتلبية احتياجات كل عميل على حدة عبر قنوات الاتصالات والقنوات الرقمية.

تزاول مجموعة أورنج أعمالها في 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتقدّم خدمات اتصالات وخدمات مالية وخدمات في قطاع الطاقة لأكثر من 130 مليون عميل في المنطقة. وقد بدأت شركة Flytxt في تنفيذ حلولها لإدارة القيم الدائمة للعملاء في دول مثل مالي والسنغال وساحل العاج وليبيريا وبوركينا فاسو في إطار الاتفاقية الموقّعة مع مجموعة أورنج.

وفي تعليقها على هذه الاتفاقية، صرّحت السيدة ستيفاني كليمنتي، مديرة إدارة قيم العملاء ومديرة التسويق في مجموعة أورنج لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “نسعى -في شركة أورنج- إلى ريادة قطاع الاتصالات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتُشكل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي أساس نموذجنا الابتكاري لتوفير شبكات أكثر ذكاءً، وتطوير مفهوم تجربة العملاء، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية. لذا، يسرّنا أن نعقد شراكة مع Flytxt لنتمكّن من رفع كفاءة أنشطتنا لإدارة قيم العملاء؛ حيث تتوافق حلول Flytxt تمامًا مع هدفنا المتمثل في تقديم تجارب تلبّي احتياجات العملاء المختلفة باستخدام البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما أنّ حلول Flytxt ستمثل أيضًا أساسًا لدفع عملية التحول الرقمي لشركاتنا؛ حيث أنّ منصتها ستمكّننا من التفاعل مع عملائنا ليس من خلال أصولنا الرقمية فحسب، ولكن أيضًا من خلال حسابتنا على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وقال د. فينود فاسوديفان، الرئيس التنفيذي لشركة Flytxt: “يُسعدنا عقد شراكة مع شركات مجموعة أورنج العاملة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتزويدها بتقنياتنا الحائزة على جوائز لإدارة القيم الدائمة للعملاء (CLTV)؛ حيث تُستخدم هذه التقنيات من قبل أكثر من 75 شركة اتصالات وبعض أكبر شركات حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) وأنظمة دعم الأعمال التجارية (BSS) بغرض دعم منصاتها الخاصّة بتجارب العملاء. إنّ نماذج الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي التي قمنا بتطويرها وتدريبها باستخدام بيانات الاتصالات المُجمّعة على مدار 12 عامًا، تزوّد شركات الاتصالات بأفكار وإستراتيجيات دقيقة تمكّنها من اتخاذ إجراءات حاسمة في أيّ وقت لتعظيم الاستفادة من حلول إدارة القيم الدائمة للعملاء.

تُقدّم شركة Flytxt خدماتها للشركات التي تستخدم نماذج أعمال قائمة على الاشتراكات أو معدّلات الاستخدام، وتُعدّ الشركة الأسرع نموًا بين الشركات المتخصصة في حلول إدارة القيم الدائمة للعملاء. وتضم قاعدة عملاء الشركة أكثر من 100 شركة في 50 دولة، من بينها بعض أكبر شركات الاتصالات مثل مجموعة MTN، وزين للاتصالات، وشركة America Movil، وفودافون، وHutch، ومجموعة Ooredoo.

عن شركة Flytxt :

Flytxt هي شركة هولندية رائدة في مجال أتمتة التسويق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومتخصصة في توفير حلول إدارة القيم الدائمة للعملاء (CLTV) للشركات التي تستخدم نماذج أعمال قائمة على الاشتراكات أو معدّلات الاستخدام مثل شركات الاتصالات، والمؤسسات المصرفية، وشركات المرافق العامة، ووسائل الاعلام والترفيه الإلكترونية، ووكالات السفر. تُستخدم حلولنا من قبل أكثر من 100 شركة عالمية تتضمّن 75 شركة اتصالات في جميع أنحاء العالم لزيادة القيم الدائمة للعملاء من خلال عمليات الارتقاء بالمبيعات (Upsell) وبيع منتجات إضافية (Cross sell) وإستراتيجيات استبقاء العملاء. تمتلك شركة Flytxt فرعًا في دبي، ومراكز تطوير عالمية في الهند، كما تتمتع بحضور قوي في المكسيك وهولندا وكولومبيا وجمهورية التشيك وإسبانيا وكينيا.