‫منصة UniAthena تُقدّم دورات تعليمية قصيرة ومجانية لتنمية المهارات في تخصصات متعدّدة

أوكسفوردشاير، إنجلترا, 25 فبراير / شباط 2022 /PRNewswire/ — أطلقت UNIATHENA، وهي منصة تعليمية إلكترونية رائدة، مبادرة لتقديم دورات تعليمية قصيرة لتلبية الحاجة المتزايدة إلى تنمية المهارات العملية والرقمية في جميع أنحاء العالم. وتُقدّم منصة UniAthena أكثر من 250 دورة قصيرة مجانية عبر الإنترنت بوصفها جزءًا أساسيًا من تنفيذ رسالتها المتمثلة في إنشاء منظومة تعليمية متاحة للجميع بدون عوائق. ونظرًا لتنامي طلب الشركات عالميًا على المهارات الرقمية والتخصصات المتعدّدة؛ تعتزم المنصة تأهيل المتعلمين للوظائف المرغوبة في جميع المجالات والقطاعات. وعلى الرغم من أنّ قطاع تكنولوجيا التعليم يقدّم شهادات جامعية، فإنّ منصة UniAthena تمثل وجهة شاملة لتحسين المهارات وزيادة الأجور وإحراز تقدّم عبر المجالات متعدّدة التخصصات.

وبالشراكة مع جامعات ذات تصنيف عالمي، تقدّم UniAthena برامج تعليم عالٍ بنظام الساعات المعتمدة، ومن بينها شهادة MBA (ماجستير إدارة الأعمال)، وDBA (الدكتوراه في إدارة الأعمال) وMSC (الماجستير في العلوم)، وشهادات جامعية، بالإضافة إلى برامج أخرى. وتشمل الجامعات الشريكة للمنصة جامعات رائدة في أوروبا مثل جامعة GMU (جامعة غولييلمو ماركوني) في إيطاليا ، وجامعة UCAM (سان أنطونيو الكاثوليكية) في إسبانيا . ومن خلال هذه البرامج، تمكّن أكثر من 70000 متعلم من أكثر من 100 دولة بتسريع تقدمهم الوظيفي من خلال أكثر من 50 برنامجًا أكاديميًا. وتركّز UniAthena -من خلال هذه الدورات القصيرة- على استكمال المهارات الناقصة لدى العاملين والمتعلمين.

يضع مناهج الدورات القصيرة المتطورة مجموعة من خبراء في التعليم وأكاديميين كبار لسد فجوات المهارات لدى الراغبين في الالتحاق بسوق العمل. وقد أشارت دراسة حديثة إلى أنّ 69٪ من الشركات أشارت إلى وجود نقص في الكفاءات أثناء عمليات التوظيف ، وذكرت أنّ السبب الرئيسي في ذلك هو عدم قدرة العاملين على تطوير مهاراتهم في ظل التطور السريع الذي تشهده مختلف قطاعات الأعمال. ومن خلال الدورات القصيرة، يمكن القول بأنّ UniAthena قد اتخذت الخطوة الصحيحة لمعالجة هذا التحدي الأساسي والمتمثل في نقص المهارات المطلوبة. ولا تقل أهمية تحلي المتعلمين والمهنيين بالمهارات المطلوبة عن تحلي الأطباء بالمهارات المطلوبة لوصف الجرعات الصحيحة من الأدوية لمرضاهم. وتتميّز دورات UniAthena بأنّها دورات إلكترونية ذاتية التعلم تلبّي احتياجات المتعلمين المختلفة وتؤهلهم للالتحاق بسوق العمل ويمكن الوصول إليها في أيّ وقت وفي أيّ مكان.

تمثل الدورات القصيرة الجديدة “منصة تأهيل” للمتعلمين بصرف النظر عن درجاتهم الوظيفية. وقد قُسّمت الدورات إلى 6 أقسام رئيسية (من أساسيات العلوم إلى أساسيات ماجستير إدارة الأعمال) ليتمكّن كل متعلم من الالتحاق بالقسم المناسب له حسب مستواه ودرجته الوظيفية. وتمثل هذه الدورات مصدر ارتياح كبير للمهنيين الذين التحقوا سريعًا بسوق العمل دون أن يتمكنوا من الحصول على شهادات جامعية؛ حيث يمكن للشخص ببساطة اختيار الشهادة الجامعية التي تناسبه وبدء الدراسة للحصول عليها؛ وتتيح المنصة للمتعلمين الاختيار من بين دورات متعدّدة حسب احتياجاتهم. وتُقدّم الدورات في صورة مقاطع فيديو مسجلة مسبقًا يمكن إكمالها في جلسة واحدة في أقل من 4 ساعات، بالإضافة إلى ملاحظات إلكترونية واختبارات تقييم بدرجات.

وفي تعليقه على إطلاق الدورات الجديدة، قال السيد فيروز ثايرينيل، مؤسسة شركة Athena Global Education ورئيسها التنفيذي: “يسعدنا تقديم دورات تعليمية مجانية للمتعلمين في أيّ مكان في العالم. وإنّنا -في UniAthena– نحرص باستمرار على إتاحة التعليم للجميع والقضاء على أيّ عائق يمكن أن يحول دون تقدّم الأفراد في مسيراتهم المهنية. وإنّني على ثقة بأنّ الدورات القصيرة الجديدة ستؤهل المتعلمين للثورة الصناعية الرابعة القادمة. وما يثير حماستنا أكثر لهذه الدورات هو أنّنا سنعمل من خلالها على تنمية مهارات المتعلمين بطريقة جديدة تخالف الطريقة التقليدية التي اعتاد عليه المتعلمون”.

تُغطي الدورات القصيرة في UniAthena مجموعة واسعة من التخصصات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات، والتسويق، والإدارة المالية، والعلوم الإنسانية، والإعلام، وإدارة العمليات، وإدارة الموارد البشرية، وتخصصات أخرى. وتُحدّث الدورات بانتظام وفقًا للمتطلبات التعليمية، وفي الوقت نفسه، تُضاف دورات جديدة إلى مجموعة الدورات الحالية.

وبهذه الدورات القصيرة، تفوقت UniAthena على منصات منافسة لها بفضل نهجها المبتكر واتخاذها للخطوات الصحيحة. وقد تم إعداد الدورات القصيرة المخصصة لتزويد المتعلمين بمهارات تؤهلهم للعمل بأكثر الطرق فعالية. وقد بدأت التسجيلات على موقع UniAthena، ويمكن التسجيل من خلال هذا الرابط .

لمزيد من المعلومات عن منصة UniAthena، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: https://uniathena. com .

عن شركة Athena Global Education :

Athena Global Education (أثينا للتعليم العالمي) هي شركة متخصصة في التعليم عبر الإنترنت، تقدّم برامج الماجستير والدكتوراه والدورات القصيرة بنظام الساعات المعتمدة بالتعاون مع جامعات أوروبية وهيئات مهنية ذات سُمعة موثوقة. وتُعدّ Athena أحدث شركة في مجموعة Westford Education، وهي مجموعة متخصصة في تقديم خدمات التعليم العالي منذ عام 2009.