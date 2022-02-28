‫هواوي تطلق حل IntelligentRAN لهيكلة الشبكات اللاسلكية

شنغهاي، 28 فبراير 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة هواوي عن حلها الجديد “ IntelligentRAN ” لهيكلة الشبكات اللاسلكية، وذلك خلال مؤتمر “ Pre-MWC ” لإطلاق المنتجات والحلول والتعريف بها. وقد صُمّم هذا الحل الجديد لمساعدة شركات الاتصالات على بناء شبكات ذاتية التشغيل باستخدام تقنيات ذكية لإدارة الخدمات، وتحسين تجارب المستخدمين، وتبسيط عمليات التشغيل والصيانة.

وقد ألقى جان بن، نائب رئيس شركة هواوي ومدير تسويق الحلول اللاسلكية، كلمة في هذا المؤتمر، أوضح خلالها كيف تم دمج التقنيات الرئيسية في حل الهيكلة الجديد لدعم حل التشغيل الذاتي ( ADN ) للشبكات اللاسلكية قائلًا: “تُحسّن التقنيات الذكية من أداء الشبكات اللاسلكية بدرجة كبيرة من خلال دعم تحليل البيانات المترابطة وعمليات التنبؤ بهدف اتخاذ قرارات أكثر مرونة. ومن هنا تأتي أهمية حل IntelligentRAN ؛ حيث يمكّن الشبكات من توصيل الخدمات بشكل فوري دون فترات انتظار، وتوفير تجارب استخدام محسّنة ومستقرّة، والتخلص من أعطال الشبكات، وترشيد استخدام الطاقة. كما سيساعد المحرّك الذكي المتنقل ( MIE ) على تنسيق البيانات والنماذج والقرارات بين المحطات والشبكات الرئيسية؛ وهو ما يمهد الطريق لإنشاء شبكات لاسلكية ذكية”.

وقد أدّى استخدام تقنية 5G إلى زيادة هائلة في عدد التطبيقات الشخصية والصناعية والمنزلية المتاحة في سوق خدمات الاتصالات اللاسلكية. ومع تزايد هذه التطبيقات، تتزايد متطلبات أداء الشبكات من حيث التغطية والسعة ومدّة الاستجابة. بالإضافة إلى ذلك فإنّ مشكلة التداخل بين الخلايا، والتي تُعدّ مشكلة مزمنة في شبكات الهاتف المحمول، تمثل عائقًا أمام شركات الاتصالات لتوفير تجارب استخدام مستقرة للعملاء. وبالطبع، سيزداد استهلاك الطاقة مع زيادة نقل البيانات. وللتعامل مع هذه التحديات، تعتمد شركات الاتصالات بشكل متزايد على الشبكات اللاسلكية الذكية لتتمكّن من نشر خدماتها بسرعة، وفي الوقت نفسه تحرص على استخدام أفضل مجموعة من نطاقات التردد لضمان توفير تجارب استخدام مُثلى. وتتطلع هذه الشركات حاليًا إلى استخدام شبكات موجهة نحو المستخدمين ( user-centric ) تتميز بسهولة ضبط إعدادات الموارد وبساطة عمليات التشغيل والصيانة لتزويد عملائها بتجارب استخدام محسّنة، وترشيد استهلاك الطاقة.

يتميز حل IntelligentRAN الجديد من هواوي بأنّه يتيح للواجهات الهوائية الذكية استخدام تقنيات أساسية مثل الشبكات الذكية وتقنية الجدولة والرسوم البيانية للقنوات اللاسلكية. فباستخدام هذه التقنيات، يمكن لهذه الواجهات ضبط إعدادات مواردها بطريقة ذكية، وتحقيق أفضل تجربة للمستخدم بأعلى كفاءة. كما يوجّه حل IntelligentRAN خدمات التنبؤ في عمليات التحديد غير الفورية لطيف التردد اللاسلكي وقنواته على الشبكات الجانبية، والجدولة الفورية للرموز، وضبط الإعدادات المتعلقة بطاقة الإرسال للمحطات الرئيسية الجانبية؛ وهو ما يقلل بدرجة كبيرة من استهلاك الشبكة بأكملها للطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر حل IntelligentRAN إمكانية التخطيط الذكي للتقسيم الآلي للشبكات، بحيث يتم ضبط إعدادات العوامل المتغيرة بشكل ديناميكي وتعديل النماذج بمرونة حسب التغير في الخدمة.

كما تستفيد الشبكات التي تعمل بحل IntelligentRAN من خاصية التشغيل والصيانة الذكية؛ والتي تتيح لها إمكانية التعرّف ذاتيًا على خصائص الأعطال لتحسين اكتشافها بدقة وتحليل أسبابها الجذرية، وهو ما يوفر لها إمكانية إجراء عمليات صيانة استباقية بدلًا من إجرائها بعد حدوث الأعطال، وهي خطوة مهمة باتجاه توفير شبكات لاسلكية بدون أعطال. كما يمكن أن تسهم الاختبارات الذكية للحد الأدنى للتشغيل ( MDTs ) أيضًا مع تقنية الإرسال والاستقبال المتعدّد الضخم ( Massive MIMO ) لإنشاء خريطة شاملة عالية الدقة لأداء الشبكة. وهو ما يوفر إرشادات أكثر دقة لعمليات تخطيط الشبكة، وتحسين أدائها، وضمان جودة الخدمات المقدّمة للعملاء.

يستخدم حل IntelligentRAN ميزة التحكم المشترك في الطاقة لتقليل كثافة الإشعاع الكهرومغناطيسي بدرجة كبيرة مع ضمان أفضل أداء لأجهزة التوجيه متعدّد النطاقات. وستساعد هذه الميزة على تلبية اشتراطات تقييد استخدام الطاقة الموجودة الآن في بعض البلدان.

وأنهى جان كلمته بتوضيح أنّ هواوي تثق في أنّ هذا الحل الجديد لهيكلة الشبكات سيسهم في جهود التنمية المستدامة، حيث قال: “إنّ حل IntelligentRAN يمكّن الشركات من تشغيل شبكاتها بطريقة آلية، وهو ما سيسهم في تعزيز نجاح الشركات، وتسريع عمليات التحول في قطاع الاتصالات اللاسلكية، وتعزيز التنمية المستدامة لقطاع الهاتف المحمول والعالم الرقمي. ونحن نأمل في زيادة التعاون بيننا وبين شركائنا وشركات الاتصالات للعمل على تحقيق هذا الهدف بأفضل الطرق الممكنة”.