‫هواوي تفوز بجائزة WWF Climate Solver لعام 2020

بكين، 25 سبتمبر 2021 / بي آر نيوز واير/ – أسبوع العمل المناخي – القمة المناخية الدولية 2021 لمهمة الكربون الصفري (المشار إليها فيما يلي باسم “القمة”)، التي ينظمها الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) بالاشتراك مع Phoenix TV، والمنعقدة في بكين يوم 22 سبتمبر. في هذا الحدث، فازت شركة Huawei Technologies المحدودة (المشار إليها فيما يلي باسم “Huawei“) بجائزة WWF Climate Solver لعام 2020 عن حل FusionSolar Smart PV الرائد عالميًا.

أطلق مؤتمر القمة هذا العام رسميا جائزة القيادة السنوية للعمل على الحياد الكربوني، والتي تستند إلى مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi)، وقد صُممت مبادرة الحياد الكربوني، التي تدعمها الأمم المتحدة، لتكريم الأفراد والفرق والمشاريع ذات الأداء المتميز في الالتزام التجاري، والابتكار التكنولوجي، والإجراءات التي تسفر عن النتائج المرغوبة، والاتصالات المؤثرة، بهدف تشجيع الشركات على اتخاذ الإجراءات التي تساعد في التخفيف من تغير المناخ، ودفع مختلف الصناعات لوضع أهداف لخفض الانبعاثات، وتقديم مثال لاتخاذ مثل هذه الإجراءات.

ويُعد إيجاد أفضل حل مناخي لتحييد الكربون عنصرًا رئيسيًا في جائزة القيادة في مجال الحياد الكربوني، والتي تستند إلى برنامج WWF Climate solver، وهو برنامج سنوي تم إطلاقه في الصين في عام 2011. والتي تهدف إلى تهيئة ظروف مواتية لتعزيز تقنيات المناخ ذات الإمكانات الثورية من خلال تحديد واختيار تقنيات مبتكرة منخفضة الكربون، وذلك للمساهمة في تحقيق هدف الحفاظ على متوسط درجة الحرارة العالمية دون 2 درجة مئوية.

ومنذ إطلاقها في عام 2011، كرمت الجائزة 34 تقنية مبتكرة منخفضة الكربون. ولقد تم فتح طلبات الحصول على جائزة Climate Solver لعام 2020-2021 في ديسمبر 2020 وأغلق في مارس من هذا العام. وبعد مراجعة صارمة للامتثال، والانتخابات الأولية، وجولتين من التقييم من قبل الخبراء، وحساب إمكانات الحد من الانبعاثات والردود في الموقع، تم اختيار حل Huawei FusionSolar Smart PV ليكون الفائز من بين مجموعة من المرشحين.

ولقد كانت معايير الاختيار لهذا العام صارمة بشكل خاص. إذ لم تقتصر دراسة جلسة الرد في الموقع للتقنيات المرشحة على نسبة مستوى التقدم التقني والتي تمثل (20%)، ونسبة الاقتصاد التي تمثل (20%) ونسبة الاستحقاق التي تمثل (15%)، ولكن أيضًا الفوائد الإيكولوجية والبيئية، وإمكانات النمو، والفوائد الاجتماعية وهم يمثلوا نسبة 20% و 15% و 10% من الدرجة الكلية على التوالي.

اعتبارًا من 30 يونيو 2021، ساعدت شركة Huawei Digital Power العملاء على توليد 403.4 مليار كيلوواط/ ساعة من الكهرباء باستخدام الطاقة الخضراء، مما وفر 12.4 مليار كيلوواط/ ساعة من استهلاك الكهرباء، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 200 مليون طن، أي ما يعادل زراعة 270 مليون شجرة.

ولقد دعت القمة، التي كانت تحت عنوان “الحياد العالمي للكربون ودور الصين”، أكثر من 70 ضيفًا، من بينهم السيد/ Al Gore، نائب رئيس الولايات المتحدة السابق؛ والسيد/ Tu Ruihe، ممثل مكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الصين؛ والسيدة/ Jia Feng، مديرة مركز التثقيف والاتصالات البيئية التابع لوزارة حماية البيئة؛ والسيد/ Marco Lambertini، المدير العام للصندوق العالمي للطبيعة، لمناقشة موضوعات تشمل حياد الكربون العالمي، وتصميم الشركات على تحقيق أهداف المناخ، والتمويل الأخضر، وتحول الطاقة، والبناء الأخضر، والنقل منخفض الكربون. إذ يهدف الحدث إلى الجمع بين الموارد، والتعبئة الكاملة لمشاركة الشركات في معالجة تغير المناخ، وتقديم إرشادات وخدمات متنوعة مثل التخطيط الاستراتيجي، وتطبيق التكنولوجيا، وعرض النتائج، وتبادل المعرفة والتبادلات الدولية للحكومات والشركات المحلية لتحقيق أهداف الذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وحياد الكربون.

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