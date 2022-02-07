‫ شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): حفل افتتاح مُبهر لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين

بكين، 7 فبراير 2022 / PRNewswire / — انطلق مساء يوم الجمعة حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 والذي احتضنه الملعب الوطني المذهل في العاصمة الصينية بكين.

وقد أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ رسميًا انطلاق فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عقب انتهاء رئيس اللجنة الأولمبية الدولية “توماس باخ” من إلقاء كلمته في حفل الافتتاح.

وقال باخ في كلمته: «عام النمر هذا هو أيضًا عام أولمبي. وعام النمر والنمر الأولمبي يرمزان إلى الطموح والشجاعة والقوة. واليوم، أصبحت الصين دولة للرياضات الشتوية بفضل هذا الطموح؛ حيث يمارس فيها أكثر من 300 مليون شخص رياضة التزلج على الجليد في حوالي 2000 منتجع وحلبة للتزلج».

وأضاف: «أعزائي الرياضيين، نحن جميعًا نقف معكم… نحن جميعًا ندعمكم… نحن جميعًا نشجعكم».

وقد كان المخرج الصيني “تشانغ ييمو” هو المسؤول عن إخراج حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 (كما كان المسؤول عن إخراج حفل الافتتاح الملحمي لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2008 التي استضافتها بكين أيضًا)؛ وكانت “البلورات الثلجية” هي فكرته الأساسية في تصميم هذا الحفل الرائع، وفي إيقاد شعلته الأولمبية أيضًا. وفي إيقاد شعلته الأولمبية أيضًا.

ولتوضيح فكرته المبدعة لتصميم حفل الافتتاح، قال تشانغ في مقابلة مع مجموعة الصين للإعلام ( CMG): «بلورات ثلجية مختلفة تأتي إلى بكين وتتجمع معًا لتُشكّل بلورة ثلجية عملاقة ترمز إلى توحّد البشرية».

وقد أُقيم حفل الافتتاح بمشاركة وفود من أكثر من 90 دولة ومنطقة، إلى جانب حضور العديد من قادة العالم، منهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، والرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وكجزء من التقاليد الأولمبية المتبعة، كان الفريق اليوناني أول من دخل الملعب الوطني كجزء من موكب الرياضيين، تلاه الفريق التركي. ونظرًا لأنّ الصين هي الدولة المستضيفة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، فقد كان الفريق الصيني آخر من شارك في الموكب. وقد حمل العلم الوطني الصيني متسابق التزلج السريع “جاو تينغيو” ومتسابقة الزلاجات الصدرية “تشاو دان”.

وفي نهاية حفل الافتتاح، تمّ إيقاد المرجل الأولمبي في وسط الملعب الوطني بواسطة الشعلة التي تناوب على حملها ما يقرب من 1200 شخص، بمن فيهم رئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ، على مدار ثلاثة أيام في مناطق المنافسة الثلاث في وسط مدينة بكين، وضاحية يانكينغ، ومدينة تشانغجياكو.

وفي الأيام الستة عشر (16) التالية، ستشهد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 تنافس حوالي 2900 رياضي ورياضية على 109 ميداليات ذهبية في سبع رياضات و15 مسابقة.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-02-04/Beijing-2022- Winter-Olympics-opening- ceremony-begins-17nLl93I95S/ index.html

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