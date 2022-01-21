‫- نمو إيرادات العملة الثابتة لـ LTI بنسبة 9.2% على أساس ربع فصلي و 30.1% على أساس سنوي؛ ارتفاع صافي الربح بنسبة 18.0% على أساس سنوي

مومباي، الهند، 21/ديسمبر 2022 /بي آر نيوزواير/ — أعلنت اليوم شركة لارسن آند توبرو انفوتيك (BSE 540005) ) (NSE LTI “إل تي أي”)، شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية، عن نتائجها للربع الثالث من السنة المالية 22.

بالدولار الأميركي:

· بلغت الإيرادات 553.0 مليون دولار أمريكي، بمعدل زيادة قدره 8.7% على أساس ربع سنوي، و 29.3% سنويًا

· زيادة إيرادات العملة الثابتة بنسبة 9.2% على أساس ربع سنوي، و 30.1% على أساس سنوي

بالروبية الهندية:

· بلغت الإيرادات 41,376 مليون روبية هندية، بزيادة قدرها 9.8% على أساس ربع سنوي، و 31.2% سنويًا

· ارتفع صافي الدخل إلى6,125 مليون روبية هندية؛ بمعدل نمو فصلي بلغ 11.0% و18.0% سنويًا

“يسعدنا أن نعلن عن نمو الإيرادات بنسبة 9.2% على أساس ربع سنوي بالعملة الثابتة. ويمثل ذلك أفضل نموربع سنوي حققناه على الإطلاق منذ الإدراج. يساعدنا زخم الإيرادات المستمر الذي نحققه في الوصول لأعلى معدل نمو سنوي لنا كشركة مدرجة علنًا في البورصة. ونستمر في إجراء محادثات مذهلة مع عملائنا خلال وتيرة التحول الرقمي”

– سانجاي جالونا (Sanjay Jalona)، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مكاسب صفقات جديدة

· تم اختياره بواسطة أحدى أكبر ممارسات الرعاية البيطرية العالمية، وسلسة عيادات الحيوانات الأليفة في أمريكا الشمالية، وهو شعار جديد لصفقة خدمات مدارة تتضمن الأمن السيبراني وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك التحول إلى السحابة لاكتساب الكفاءات التشغيلية وتحويل إدارة ودعم العيادة

· حيث تم إشراكها من قبل شركة الأدوية متعددة الجنسيات فورتشن غلوبال 500 لتحديث ودعم منصة البيانات الخاصة بها بما يضمن السرعة وإتاحة البيانات في الوقت الفعلي، إلى جانب قابلية التوسع المستقبلي والتكلفة المثلى.

· – تم اختيارها من قائمة شركة فورتشن غلوبال 500 وأحد الشركات العالمية الرائدة في مجال التجميل ومستحضراته لتنفيذ خطة تحول الموارد البشرية التي تتبناها. استنادً لتقنية سنوفلاك، يهدف الإشراك إلى زيادة إمكانات الجيل الجديد من تحليلات الموارد البشرية، ومتجر شامل للبيانات، ووصول في الوقت الفعلي، والحلول الملائمة للجوال.

· وحيث تم إشراكها بواسطة شركة فورتشن غلوبال 500 لتوفير “إدارة البيانات كخدمة” لمنصتهم تحت السطحية بما يضمن عمليات فعالة وسلسة في بيئة آمنة قائمة على السحابة.

· تم اختيارها من قبل شركة مرافق في أمريكا الشمالية للتحول السحابي عبر البيانات والبنية التحتية والأمان وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات لتأسيس بنية تحتية مرنة قابلة للتطوير لتكنولوجيا المعلومات.

· تعاونت أحد الشركات الرائدة عالميًا في مجال حلول أشباه الموصلات مع LTI لإطلاق SAP S/4HANA لأحد أكبر مواقع التصنيع التابعة لها لتحسين أداء الأعمال ومرونتها.

· واختارت شركة خدمات مالية مقرها أمريكا الشمالية LTI لبناء الوظائف اللازمة لدمج ودعم وترحيل نظام حفظ السجلات إلى منصة Unitrax، بما سيضمن تبسيط جهود التوزيع والدعم والعمليات على منصة واحدة، إلى جانب تحسين وقت طرح المنتجات الجديدة في السوق.

· وتشارك من قبل شركة تأمين لإعداد الأنظمة الأساسية، وتطوير، وتصميم، ودعم منصة رقمية بما يحقق تكامل التطبيقات مع كلا من الأنظمة الداخلبية والخارجية.

· تم إشراكها من قبل بنك عالمي يقع في أوروبا لتحويل وظائف إعداد مدفوعاتها التقليدية في 12 دولة إلى التحول الرقمي، بما يضمن قابلية التوسع، والقدرة على معالجة كميات أكبر، إلى جانب التبسيط والتوحيد القياسي.

·عمدت LTI إلى تحديث منصة تخطيط موارد المؤسسات، وأنشأت منصة تجارة إلكترونية مركزية وموحدة لشركة عالمية لتصنيع معدات التحكم في تدفق المهمات الحرج، وتم اختيارها حاليا لإدارة تطبيقات تعمل على تعزيز تجربة العملاء المحسنة ونمو الإيرادات.

· اختار بنك ضخم في نامبيا LTI شريكًا له في رحلة التحول الرقمي. ستعمل LTI على تحديث طبقة التكامل مع الخدمات المصغرة، بما يساعد البنك في أن يصبح رائدًا رقميًا جاهزًا للسحابة في المناطق الجغرافية التي اختارها داخل إفريقيا.

· تم اختياره للمشاركة مع أحد أكبر البنوك في الشرق الأوسط في تحويل إدارة ثرواتهم باستخدام حزمة برمجية الإدارة تيمونز ويلز، بما يضمن الممارسة المثلى، والكفاءات، والدعم المناسب، ونموذج قابل للتوسع يسمح بالتوسع المستقبلي.

الجوائز والتكريمات

· ISG Provider Lens™: الأعمال الرقمية- الحلول وشركاء الخدمة 2021.

o اعتبار LTI شركة رائدة في خدمات استشارات الأعمال الرقمية- الولايات المتحدة الأمريكية.

o اعتبار LTI شركة رائدة في خدمات تجربة الأعمال الرقمية- الولايات المتحدة الأمريكية.

· اعترف تقييم PEAK Matrix® ب LTI كشركة رائدة في خدمات تكنولوجيا المعلومات تيمونز لمجموعة إيفريست

· اعتبرت LTI لاعب رئيسي في IDC MarketScape التي تدار عالميا لتقييم موردي الخدمات متعددة الأوساط السحابية لعام 2021.

· احتلت LTC المرتبة الخامسة بين أفضل 10 خوادم ويب مجانية لخدمات الطاقة لعام 2021.

· اعتبرت LTC شركة رائدة في خدمات تطنولوجيا المعلومات لمنصات تأمين إيفريست جروب، طبقا لتقييم PEAK Matrix لعام 2022

· تم الاعتراف ب LTC بين ما يميز مقدمي الخدمة الناجحين في سوق خدمة البيانات والتحليلات، طبقا لتقرير جارتنير، تويجلي لو، 28/أكتوبر/2021

· فوستر لومين، (المعروف سابقًا باسم LTI Lein)، منتج التحليلات المعزز المدعوم بالذكاء الاصطناعي، المعترف به في تقرير فوريستر: يحمل Augmented BI وعودًا جديدة، ولكن لا يزال الوقت مبكرًا، نوفمبر 2021

*لا تصادق شركة جارتنر (Gartner) على أي بائع أو منتج أو خدمة مذكورة في منشوراتها البحثية، ولا تنصح مستخدمي التكنولوجيا باختيار البائعين الحاصلين على أعلى التقييمات أو أي تصنيفات أخرى. تتكون منشورات شركة جارتنر (Gartner) البحثية من آراء مؤسسة أبحاث جارتنر (Gartner) ولا ينبغي تفسيرها على أنها بيانات بالوقائع. تُخلي شركة جارتنر (Gartner) مسؤوليتها عن جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أي ضمانات خاصة بالتسويق أو الملاءمة لغرض معين

تطورات أعمال بارزة أخرى

· عقدت LTI شراكة مع Securonix، وSnowflake لتعزيز عروض الأمن السيبراني ومنع البيانات الحساسة من التهديدات المتزايدة مع تحول الشركات إلى السحابة.

· تفوز LTI بجائزة الشريك الأفضل أداءً في Red Hat India.

حول شركة LTI

شركة لارسن آند توبرو لتقنية المعلومات (رمز التداول في البورصة الوطنية الهندية: LTI) هي LTI) شركة عالمية متخصّصة في تقديم الاستشارات التقنية والحلول الرقمية، ساهمت في نجاح أكثر من 475 عميلًا حول العالم. ومن خلال عملها في 33 دولة حول العالم، تبذل الشركة قصارى جهدها لمساعدة عملائها وتسريع وتيرة التحوّل الرقمي لديهم. وقد تأسست في عام 1997 كشركة تابعة لشركة لارسن آند توبرو إنفوتيك، ويمنحنا تراثنا الفريد خبرة لا مثيل لها في العالم الحقيقي لحل أكثر التحديات تعقيدًا للشركات في جميع المجالات. كل يوم، يمكّن فريقنا المكون من أكثر من 40,000 موظفًا لشركة LTIعملائنا من تحسين فعالية أعمالهم وعملياتهم التكنولوجية وتقديم قيمة لعملائهم وموظفيهم ومساهميهم. يمكنك العثور على المزيد على http://www.Lntinfotech.com أو تابعنا على LTI_Global@.

مؤتمر الأرباح عبر الهاتف وتقنية البث الصوتي على شبكة الإنترنت

19 يناير،2022 (في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت الهند)

يرجى الاتصال بالرقم أدناه قبل 5 أو 10 دقائق على الأقل من موعد المؤتمر للتأكد من أنك متصل بالمكالمة في الوقت المناسب.

رقم الوصول العام 1107 6280 22 91= 8008 7115 22 91+ رقم الهاتف الدولي الولايات المتحدة الأمريكية: 13233868721 المملكة المتحدة: 442034785524 سنغافورة: 6531575746 هونج كونج: 85230186877 إعادة تشغيل المكالمة عبر الهاتف متاح بعد ساعة من وقت نهاية المكالمة وحتى 24 يناير/2022 رمز التشغيل: 40131 رقم الطلب الهاتفي: الهند 5757 7194 22 91+ 5757 6663 22 91= الهاتف المجاني في الولايات المتحدة الأمريكية 18332898317 الهاتف المجاني في المملكة المتحدة 8007563427 الهاتف المجاني في سنغافورة 8001012510 الهاتف المجاني في هونج كونج 800965553 البث الصوتي على شبكة الإنترنت سيتاح الصوت من مؤتمر الهاتف عبر الإنترنت من خلال البث على شبكة الإنترنت ويمكن الوصول إليه من الرابط التالي:

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