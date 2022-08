‫All New GS8 تبهر الحشد في 6 أسواق الشرق الأوسط

غوانغتشو، الصين، 25 أغسطس 2022 / PRNewswire/ — في الشرق الأوسط، ترحب ستة بلدان بالجيل الثاني الذي تم ترقيته من ALL NEW GS8 في الربع الماضي. مع نمط تصميم جريء ومستقبلي وقوة متصاعدة وتكوينات ذكية رائدة، حصل النموذج الجديد بالفعل على اعتراف واسع في جميع أنحاء الأسواق الدولية وسيستمر في دعم توسع GAC الدولية المستمر في تأثير علامتها التجارية على الساحة العالمية.

تصفيق وتغطية هائلين من المؤثرين المشاهير، نموذج بطل يتمتع بنجاح المبيعات الفورية

اجتذب ظهور All New GS8 في البحرين انتباه ما يقرب من 100 منفذ إعلامي، مع حصول النموذج على ثناء كبير من صحيفة البلاد المحلية على “قوة المنتج الاستثنائية”.

علاوة على ذلك، أعرب المدون السعودي المرابى، مع أكثر من 10 ملايين من متابعي وسائل التواصل الاجتماعي، عن الإعجاب: “لطالما فكرنا في السيارات الصينية على أنها بسيطة، لكن هذه السيارة أعادت تعريف هذه الفكرة، إنها حقًا “وحش” مليء بالترف الذي لا نهاية له.”

في الكويت، اجتمع أكثر من 200 مؤثر من المشاهير لتغطية قصة الإطلاق، وتم بيع جميع أفضل المواصفات المتاحة لسيارة SUV الفاخرة ذات السبعة مقاعد فورًا مع تقديم 60 طلبًا إضافيًا.

مقدمات إظهار-التوقف قم بفتح رحلة جديدة

كما تضاعف حفل افتتاح أحدث صالة عرض في أبوظبي، والتي تميزت بركوب اختبار مثير في حلبة ياس مارينا الشهيرة، مكان سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي. لقد كانت فرصة رائعة لإظهار القدرة الرائعة والتكنولوجيا الرائدة في السوق لنموذج GAC .

في قطر، أقيم حدث إطلاق النموذج الجديد في مركز تسوق مهرجان الدوحة الموجود في أفضل منطقة أعمال في المدينة، حيث اختتم موضوع اللون “ختم الحبر الأخضر”. تلقى العملاء المخلصون أيضًا سياراتهم الجديدة تمامًا في حفل تداول، مما يمثل بداية رحلة مثيرة أخرى.

في صالة العرض في أربيل، العراق، قدمت All New GS8 كشفها الذي طال انتظاره لمهنيي وسائل الإعلام وممثلي العملاء، وحصلت على ثناء كبير فوري. واستلم أول مشترين عراقيين من شركة All New GS8 مفاتيح رحلاتهم الجديدة في نفس اليوم.

استراتيجيات قوية تغذي نمو الوقود في سوق الشرق الأوسط

عززت تغطية القناة الواسعة بيانات المبيعات في النصف الأول من عام 2022. بالإضافة إلى All New GS8 ، تضاعف كل من All New GS4 و All New GN6 في أداء المبيعات الخاص بهما. مع إطلاق نماذجها الجديدة، ستعزز GAC International سمعتها في الشرق الأوسط وما وراءه.