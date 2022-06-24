‫CATL تطلق بطارية “Qilin” بتقنية CTP 3.0 (خلية إلى حزمة) التي تحقق أعلى مستوى تكامل في العالم

نينغد، الصين، 24 يونيو/حزيران 2022 / PRNewswire / — في 23 يونيو/حزيران، أطلقت شركة CATL Qilin ، الجيل الثالث من تقنية CTP (خلية إلى حزمة). بفضل كفاءة استخدام الحجم القياسية التي تصل إلى 72٪ وكثافة طاقة تصل إلى 255 واط / كجم، فإنها تحقق أعلى مستوى تكامل في جميع أنحاء العالم حتى الآن، وهي قادرة على توفير نطاق يزيد عن 1000 كيلومتر بسهولة.

تواصل CATL سعيها لتجاوز حدود الابتكارات في بنية النظام، مع التركيز على طبيعة الكيمياء الكهربائية. في عام 2019، أطلقت CATL أول حزمة بطاريات CTP بدون وحدة في العالم، وأخذت زمام المبادرة في تحقيق كفاءة استخدام حجم تزيد عن 50٪. إلى جانب الابتكارات الشاملة في العمليات الأساسية والخوارزمية والمواد، تعيد CATL تصميم هيكل البطارية باستخدام “ Qilin” ، الذي سمي على اسم مخلوق أسطوري في الأساطير الصينية.

تكامل الوظائف. في بطارية CTP (خلية إلى حزمة) 3.0، تم دمج العارضة الداخلية ولوحة التبريد السائلة والوسادة الحرارية في طبقة داخلية مرنة متعددة الوظائف. كما أنها تتميز بجسور ميكرون مدمجة داخل الطبقة البينية، والتي تتكيف بمرونة مع التغييرات داخل الخلية، مما يحسن موثوقية البطارية طوال دورة حياتها الكاملة. تعمل وحدة الطاقة المتكاملة، التي تتكون من الخلية والطبقة البينية المرنة متعددة الوظائف، على بناء هيكل حمل أكثر ثباتًا عمودي على اتجاه القيادة، وبالتالي تعزيز مقاومة الصدمات والاهتزازات لحزمة البطارية.

إعادة تشكيل بنية النظام. تستكشف CATL حدود تصميم البطارية التي تتضمن سيناريوهات تطبيق دورة الحياة الكاملة للبطارية، مدعومة بإمكانيات الحوسبة الدقيقة ومحاكاة الذكاء الاصطناعي. يسمح التصميم المبتكر للجزء السفلي بالترتيب الذكي للعديد من المكونات بما في ذلك الحماية الهيكلية والتوصيل عالي الجهد وفتحة تهوية واقية للهارب الحراري، مما يزيد من سعة البطارية بنسبة 6٪. وفي الوقت نفسه، تفي بطارية CTP 3.0 بمعايير اختبارات سلامة البطارية التي تتطلبها المعايير الوطنية مثل اختبار الحاجز.

تصميم تبريد المياه التخريبي . من خلال وضع الأجزاء الوظيفية للتبريد السائل بين الخلايا المجاورة، تعمل تقنية تبريد الخلايا ذات السطح الكبير الرائدة على زيادة مساحة نقل الحرارة بمقدار أربع مرات، وتقليص وقت التحكم الحراري إلى النصف، وتدعم البدء التشغيل في 5 دقائق والشحن السريع في 10 دقائق. كما أنها تمكّن الخلية من التبريد بسرعة في الظروف القصوى، مما يمنع بشكل فعال التوصيل الحراري غير الطبيعي بين الخلايا. علاوة على ذلك، فقد حققت استقرارًا وأمانًا حراريين لجميع الأنظمة الكيميائية، مما يجعل هذه التقنية متوافقة مع المواد ذات كثافة الطاقة العالية.

من المادة ومن الخلية إلى بنية النظام، تعمل العقلية الهندسية المنهجية عبر سلسلة كاملة من البحث والتطوير في CATL . بدعم من الابتكارات التكنولوجية المذكورة أعلاه، يمكن لبطارية CTP 3.0 زيادة كثافة الطاقة إلى 255Wh/kg لأنظمة البطاريات الثلاثية، و 160Wh/kg لأنظمة بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم LFP . مع نفس النظام الكيميائي ونفس حجم العبوة، يمكن أن توفر طاقة أكثر بنسبة 13٪ من بطارية 4680، مما يحقق تحسينًا شاملاً في النطاق والشحن السريع والسلامة ومدة الخدمة والكفاءة والأداء في درجات الحرارة المنخفضة.

من المتوقع أن يتم إنتاج بطاريات CTP 3.0 أو Qilin بكميات كبيرة وستطرح في الأسواق في عام 2023. من محاكاة الحوسبة في العالم الصغير إلى التبسيط الفني داخل هيكل البطارية، لا تزال CATL تركز على البراعة التكنولوجية والابتكار المستقل، بهدف تعزيز تقدم المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري بواسطة السيارات الكهربائية.

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