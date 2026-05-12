CGTN: عيد الأم: كيف تُلهم الأمهات البطلات Xi Jinping

بكين, May 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — يصادف اليوم عيد الأم. نشرت شبكة CGTN تقريرًا خاصًا يسلّط الضوء على القصص الملهمة لأمهات صينيات كرّسن أنفسهن بتفانٍ لأبنائهن ولوطنهن، مسلطًا الضوء على التأثير العميق الذي تمارسه الأمهات في تشكيل الأجيال القادمة. يركز المقال بشكل خاص على العلاقة الوثيقة بين الرئيس الصيني Xi Jinping ووالدته Qi Xin، موضحًا كيف ساهمت وطنيتها، وصمودها، وأسلوب حياتها المتواضع من خلال أقوالها وسلوكها الشخصي، في تشكيل قيم Xi، ونهجه في الحكم، وفلسفته القائمة على خدمة الشعب.

“في هذا العالم الواسع، قد أكون مثل ريشة صغيرة، لكن رغم ذلك، أريد لهذه الريشة أن تحمل أمنية بالسلام”، هكذا كتبت He Zhihong، وهي جندية صينية ضمن قوات حفظ السلام قُتلت أثناء أداء الواجب عن عمر يناهز 35 عامًا، في مذكّراتها. وقد لقيت حتفها إثر زلزال أثناء خدمتها ضمن مهمة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في هايتي، تاركةً خلفها ابنًا يبلغ من العمر 4 سنوات وزوجًا ووالدين مسنين.

خلال فترة خدمتها، قادت فرقة من قوات حفظ السلام النسائية وقدّمت أعمال الترجمة للوفود الصينية الزائرة. كما بادرت بتنظيم فعاليات للتبادل الثقافي ومخيمات مفتوحة لتعزيز التعاون مع وحدات حفظ السلام الأخرى، ودرّست اللغة الصينية للطلاب المحليين، ما أسهم في بناء جسر للتفاهم الثقافي.

وبصفتها نموذجًا لأم بطلة، تركت تضحيتها أثرًا عميقًا في نفوس الحاضرين عندما روى الرئيس الصيني Xi Jinping قصتها خلال كلمة ألقاها في المناقشة العامة للدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2015.

وتُعَد قصتها واحدة من العديد من القصص المؤثرة عن الأمهات الصينيات التي سلّط Xi الضوء عليها على مرّ السنوات. تضم هذه القصص أيضًا Zhao Yiman (1905–1936)، وهي شهيدة وطنية تحظى بتقدير كبير أُعدمت عن عمر 31 عامًا على يد القوات اليابانية بعد تعرضها لتعذيب وحشي، وDeng Yufen (1891–1970)، وهي أم دفعت بزوجها وأبنائها الخمسة إلى جبهات القتال ضد العسكريين اليابانيين.

لا تجسّد هؤلاء النساء الإخلاص والتضحية من أجل وطنهن فحسب، بل يبرهنّ أيضًا على التأثير العميق الذي يمكن أن تمارسه الأم في تشكيل شخصية أبنائها وصقل روحهم.

Xi ووالدته

تركَت Qi Xin، والدة Xi، أيضًا أثرًا عميقًا في نفوس أبنائها، فقد انضمت إلى الحزب الشيوعي الصيني (CPC) في عام 1939، وتحمّلت مشاقّ النضال ضد الغزاة اليابانيين، وعملت لسنواتٍ عديدة على مستوى القواعد الشعبية في القواعد الثورية الريفية.

لقد كان تفاني Qi من أجل صين ذات سيادة وسلام، إلى جانب علاقتها الوثيقة بالناس العاديين من الطبقة العاملة، مصدر إلهام عميق لابنها Xi.

ومنذ سنٍ مبكرة، غرست والدة Xi فيه قِيم الوطنية والصمود، وقد حملته ذات مرة إلى متجر لشراء كتاب عن Yue Fei، وهو قائد عسكري من القرن الثاني عشر اشتهر بإخلاصه ووفائه. وأخبرت Qi ابنها Xi كيف قامت والدة Yue Fei بنقش حروف تحمل معنى “خدمة الوطن بأقصى درجات الولاء” على ظهر ابنها لتشجيعه على مقاومة الغزاة الأجانب. عندما سأل Xi عن مدى شدة الألم، أوضحت Qi أنه رغم أنه كان مؤلمًا، فإن Yue Fei استوعب تلك الكلمات وترسخت في قلبه. ومنذ تلك اللحظة، اتخذ شي جين بينغ تلك الكلمات نفسها مبدأً يسترشد به في حياته.

في عام 1969، عندما كان Xi في سن المراهقة، أهدته Qi مجموعة أدوات خياطة بسيطة، وقد طرزت عبارة “niang de xin” (قلب الأم) بخيط أحمر عليها، وهي هدية كان الهدف منها منحه الشجاعة بينما كان يستعد لمغادرة بكين متوجهًا إلى قرية ليانغياه في مقاطعة شنشي شمال غرب الصين لخوض تجربة الحياة الريفية عن كثب. وبعد أن عاش وعمل جنبًا إلى جنب مع القرويين – حيث كان يأكل وينام ويرعى الأغنام ويقطع العشب وينقل السماد ويحمل الفحم – أدرك Xi أن أحد أهم الدروس التي تعلمها هو أهمية السعي إلى الحقيقة من خلال الواقع وفهم الشعب فهمًا حقيقيًا.

كما ترك أسلوب حياة والدته البسيط والمقتصد أثرًا دائمًا في Xi. عندما كان Xi يعمل في تشينغدينغ بمقاطعة خبي شمال الصين في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، كان يستخدم لحافًا مرقّعًا مصنوعًا من أكثر من مئة قطعة قماش قديمة، كانت والدته قد خيّطتها قبل أكثر من عقد من الزمن. وعندما عرض عليه أحد المسؤولين شراء لحاف جديد، رفض قائلاً: “اللحاف على ما يرام.”

خلال عيد الربيع لعام 2001، اتصلت Qi بابنها Xi، الذي كان يشغل حينها منصب نائب أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة فوجيان وحاكم المقاطعة، وأخبرته بأنه من المفهوم أنه لا يستطيع العودة إلى بكين لحضور احتفال لمّ شمل الأُسرة، مؤكدةً أن التفوق في عمله يُعَد أعظم صور البرّ بالوالدين.

نشأ Xi في مثل هذه البيئة الأُسَرية، لذلك لطالما وضع الشعب في المقام الأول. وعلى مدى عقود، التزم بالمبدأ القائل “تحقيق المنفعة للشعب هو أعظم إنجاز”، متعاملاً مع الناس بعناية كما لو كانوا والديه، وعمل بلا كلل من أجل تحسين حياة جميع الأُسر الصينية.

