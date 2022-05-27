‫‫HONOR تكشف النقاب عن تقنية وراء الكواليس لخط إنتاج HONOR MAGIC 4 PRO الجديد

تآزر فريد بين البحث والتطوير وقدرات التصنيع

شنتشن، الصين، 27 مايو، 2022 / PRNewswire/ — كشفت العلامة التجارية العالمية للتكنولوجيا “ HONOR ” اليوم عن التكنولوجيا الخاصة وراء تصنيع “ HONOR Magic 4 Pro” ، أحدث هاتف ذكي رائد للعلامة التجارية مصنوع حصريا في مجمع “ HONOR الصناعي للتصنيع الذكي”. ومن خلال إظهار التميز في التصنيع، يجسد الهاتف الذكي الرائد التزام العلامة التجارية بتقديم ابتكارات متطورة وهو شهادة على قدرة HONOR على تصنيع منتجات متميزة عالية الجودة على نطاق واسع. من المقرر أن يصل HONOR Magic4 Pro إلى أسواق دولية مختارة بدءا من هذا الشهر.

“كان افتتاح مجمع HONOR الصناعي للتصنيع الذكي العام الماضي علامة فارقة في نجاحنا في دمج قدراتنا في مجال البحث والتطوير في عمليات التصنيع لدينا. ويتيح لنا هذا الدمج الاستفادة بشكل أفضل من خبراتنا في كلا المجالين”، هذا ما قاله جورج جاو، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR Device Co, Ltd وأضاف . وبالإضافة إلى تعزيز قدراتنا التصنيعية، تضم منشأة التصنيع الذكية معدات إنتاج واختبار ومراقبة جودة عالمية المستوى تضمن أن منتجاتنا المتميزة ترقى إلى مستوى التوقعات العالية لعملائنا”.

التكامل السلس بين البحث والتطوير والتصنيع

يعمل مجمع HONOR الصناعي للتصنيع الذكي منذ سبتمبر 2021، وهو أول مصنع ممول ذاتيا للعلامة التجارية. ويعد المجمع المجهز بأحدث مرافق التصنيع والاختبار لدعم كل جانب من جوانب تصنيع الهواتف الذكية، جزءا لا يتجزأ من ضمان جودة العروض المتميزة للعلامة التجارية. مع 20 في المئة من الموظفين العاملين هم من موظفي البحث والتطوير، تقوم HONOR بنسج موارد البحث والتطوير الخاصة بها في القدرات الأساسية للحديقة، مما يزيد من التآزر بين الاثنين وتمكين تكنولوجيا التصنيع من مواكبة الابتكار.

خط إنتاج مخصص لابتكارات HONOR Magic4 Pro

عند وصوله إلى أسواق دولية مختارة بدءا من هذا الشهر، يظهر HONOR Magic4 Pro لأول مرة مع مكالمة خصوصية الذكاء الاصطناعي، وهي ميزة مسكنة لنقاط الألم تقلل بشكل كبير من تسرب الصوت أثناء المكالمات الصوتية. Ultra-Fusion Computational Photography ، وهو حل كاميرا يمكن المستخدمين من الاستفادة الكاملة من الكاميرات الخلفية المتعددة للهاتف الذكي ؛ وشاشة LTPO رباعية المنحنيات، وهي شاشة مذهلة توفر تجارب مشاهدة غامرة. كل من هذه الميزات تشكل مجموعة من تحديات التصنيع الفريدة، والتي لا يمكن حلولها إلا من خلال البحث والتطوير والتآزر بين البحث والتطوير في HONOR .

مع كل جيل من الهواتف الذكية، يقوم صانعو الهواتف الذكية باستمرار بتحويل جهاز الاستقبال نحو الإطار العلوي في محاولة لتحقيق مساحة عرض متزايدة. ومع ذلك، كلما تم وضع جهاز الاستقبال بالقرب من الحافة، كلما كان تسرب الصوت أكثر وضوحا أثناء المكالمات الصوتية، مما يؤدي إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية.

لمعالجة نقطة ألم المستخدم هذه، حددت HONOR وحلت أكثر من 100 تحد تكنولوجي وأنشأت الذكاء الاصطناعي مكالمة الخصوصية. تستفيد هذه الميزة المبتكرة من وحدة الصوت المزدوجة الذكية الأولى من نوعها في الصناعة، والتي تتضمن مكونا للتوصيل العظمي باستخدام السيراميك الكهرضغطي الذي يتم تثبيته مباشرة على الشاشة. نظرا لطبيعة الزجاج، تتطلب عملية التجميع دقة فائقة – حتى انحرافات التصنيع الطفيفة ستلحق الضرر الدائم باللوحة. ومن خلال العمل جنبا إلى جنب، تمكنت فرق البحث والتطوير والتصنيع من التغلب على التحدي في غضون ثلاثة أشهر. وأسفرت الجهود المتضافرة عن إنشاء معدات تركيب آلية عالية الدقة، والتي تستفيد من رؤية الكمبيوتر والخوارزميات المحسنة لتحقيق دقة تبلغ 0.01 مم وعائد بنسبة 99.99 في المائة، مما يساهم في قدرة HONOR على تلبية طلبات المستهلكين على HONOR Magic4 Pro .

تم تجهيز HONOR Magic4 Pro أيضا بمزيج قوي من الكاميرا الثلاثية التي تدعم التصوير الحاسوبي Ultra-Fusion . استلزم تعقيد الحل في الهاتف الذكي الرائد الجديد مضاعفة معدات معايرة الكاميرا مقارنة بما كان مطلوبا لسابقه. وبالاستفادة من إجراءات المعايرة والاختبار المحسنة، يوفر نظام الكاميرا الثلاثية، جنبا إلى جنب مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي، صورا أكثر تفصيلا بألوان أكثر أصالة عبر النطاق البؤري المدعوم بالكامل.

كما يتم اعتماد عمليات التجميع المتقدمة لشاشة LTPO رباعية المنحنيات على HONOR Magic4 Pro . ومن خلال الاستفادة من الإعداد المتطور للأذرع الروبوتية ذات الستة محاور والكاميرات عالية الدقة وخوارزميات الرؤية الحاسوبية التي طورتها HONOR ، تعمل معدات التركيب بنطاق دقة يبلغ ±0.075 مم وتنتج منتجات ذات تحمل تصنيع منخفض يبلغ 0.1 مم فقط، مما يدل على قدرات التصنيع الفائقة لشركة HONOR .

كما تم تجهيز الحديقة بمختبرات رائدة في هذا المجال، بما في ذلك مختبر الموثوقية والمختبر التنظيمي ومختبر حماية البيئة، حيث تجري هونر أكثر من 200 اختبار موثوقية على هونر ماجيك 4 برو لضمان جودتها الفائقة. على سبيل المثال، تم اختبار HONOR Magic4 Pro للحصول على قيمة معدل امتصاص محدد ( SAR ) – والتي تقيس انبعاثات إشعاع الهاتف الذكي – أي أقل بنسبة 56 في المائة من حد معيار الصناعة الأكثر صرامة.

ثلاث ركائز للتميز التصنيعي

وتعد الأتمتة والرقمنة والتكنولوجيا الذكية حجر الزاوية الذي تقوم عليه قدرات التصنيع الأساسية للحديقة. تعمل الحديقة مع أتمتة 75 في المائة من خط إنتاجها، مما يقلل من خطر الخطأ البشري. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطوير أكثر من 40 في المائة من معدات الإنتاج الآلية داخليا، مما يعد دليلا إضافيا على التكامل الوثيق بين البحث والتطوير وقدرات التصنيع في الحديقة.

تدعم جميع المعدات الرئيسية في منشأة الإنتاج أنظمة التحكم الرقمية، مما يسمح ل HONOR بإدارة خط الإنتاج بأكمله بشكل أفضل وجني كفاءة أفضل بالإضافة إلى تحسين جودة المنتج.

ويمثل هاتف HONOR Magic4 Pro ، الذي تم تصنيعه حصريا في الحديقة، أفضل قدرات تصنيع HONOR ، والتي سيتمكن المستهلكون الدوليون قريبا من تجربتها مباشرة عند وصول الهاتف الذكي الرائد إلى أسواق مختارة بدءا من هذا الشهر.

نُبذة عن HONOR

أونور هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير الأجهزة الذكية. كما أنها تسعى لتصبح علامة تجارية عالمية في مجال التكنولوجيا وتسعى إلى إنشاء عالم ذكي جديد للجميع من خلال منتجاتها وخدماتها القوية. وهي ملتزمة، مع التركيز الثابت على البحث والتطوير، بتطوير التكنولوجيا التي تمكّن الأشخاص في جميع أنحاء العالم من تجاوز الأمر، ومنحهم الحرية في الإنجاز والقيام بالمزيد. وتقدم أونور مجموعة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة لتناسب كل ميزانية، وتمكن مجموعة منتجات أونور المبتكرة والمتميزة والموثوقة الأشخاص من أن يصبحوا نسخة أفضل لأنفسهم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع شركة أونور: www.hihonor.com أو مراسلتنا عبر البريد التالي: newsroom@hihonor.com

http://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/ honorglobal/

https://twitter.com/ Honorglobal

https://www.instagram.com/ honorglobal/

http://www.youtube.com/c/ HonorOfficial

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1826541/image_5003200_ 11364213.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1826542/image_5003200_ 11364322.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1826543/1.jpg